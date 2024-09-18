Günün Yorumu (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Tutulma gününe geldik çattık; 05:34’te Balık Burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. 6 ay geçerli olacak bu dönemde hayırlı gelişmeler bekleyebiliriz. Balık ve Başak aksları, genel anlamıyla, sağlık konularını, çalışma düzenimizi, planlı programlı olmayı, fedakarlığı, ruhsal ve dini konuları temsil eder. Bu tutulma, hak edenlerin hak edişlerini aldıkları bir gökyüzü görünümü sunuyor. Bir dönem yavaşça kapanıyor, yılbaşından itibaren hayatımızda etkili olacak konuların bir ön fragmanını izliyor olacağız. Bugün önemli kararlar almaktan kaçınmalıyız; özellikle finansal kararlarımızı ertelemeliyiz.
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