RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Günün Yorumu (24 Ağustos 2024 Cumartesi)
Takip Et

Günün Yorumu (24 Ağustos 2024 Cumartesi)

Güne girerken boşlukta ilerleyen Ay, 03:00'de Boğa Burcuna giriyor. Önümüzdeki 2,5 günlük süreçte, huzur, keyif, sakinlik, maddi güvence gibi konular gündemimizde yer alacak. Sabah saatlerinde Ay ve Güneş üçgeniyle, ruh halimiz denge ve uyumu yakalayacak. Maddi konular açısından şanslı olduğumuz bir gün. Öte yandan Merkür ve Mars arasında gerçekleşen olumlu açı, özgüvenli ve cesaret dolu konuşmalar yapıp, hayattan istediğimizi alabileceğimizi söylüyor. Mars ve Kiron olumlu açısıyla, sağlık ve şifa bulmada önemli destekler bulabileceğiz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]