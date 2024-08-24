Günün Yorumu (24 Ağustos 2024 Cumartesi)
Güne girerken boşlukta ilerleyen Ay, 03:00'de Boğa Burcuna giriyor. Önümüzdeki 2,5 günlük süreçte, huzur, keyif, sakinlik, maddi güvence gibi konular gündemimizde yer alacak. Sabah saatlerinde Ay ve Güneş üçgeniyle, ruh halimiz denge ve uyumu yakalayacak. Maddi konular açısından şanslı olduğumuz bir gün. Öte yandan Merkür ve Mars arasında gerçekleşen olumlu açı, özgüvenli ve cesaret dolu konuşmalar yapıp, hayattan istediğimizi alabileceğimizi söylüyor. Mars ve Kiron olumlu açısıyla, sağlık ve şifa bulmada önemli destekler bulabileceğiz.
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