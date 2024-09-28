RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (28 Eylül 2024 Cumartesi)

Haftanın en güzel günlerinden birindeyiz. Aslan Burcunda yolculuğuna devam eden Ay, hafta sonu olmasına rağmen sabah saatlerinde şanslı etkiler sunuyor. Jüpiter ile Ay arasında gerçekleşen güzel açı, küçük adımların atılması halinde, güzel, kazançlı sonuçlar alabileceğimizi söylüyor. Alacağımız haberler, mutlu olmamıza sebebiyet verecektir. Eğitim hayatında olanlar için verimli bir gün. Akşam saatlerinde ise fiziksel ve ruhsal olarak şifalanma enerjisiyle dolu olacağız. Kendimizi iyi hissedeceğimiz bir gün bizimle. Saç kestirmek, kişisel bakım için çok uygun bir gündeyiz.

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