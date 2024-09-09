RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (9 Eylül 2024 Pazartesi)

Geçtiğimiz Ay retro hareketini yapan Merkür, Başak Burcuna geçiyor. 26 Eylül 2024 tarihine kadar devam eden bu süreçte Merkür, yüceldiği yer olan Başak Burcunda olduğu için güçlü bir pozisyonda olacak. Detay gerektiren her iş için mükemmel bir konum. Bitiş tarihine kadar sağlık ve iş hayatımızla ilgili düzenlemeler yapabiliriz. Merkür Başak Burcunun negatif özelliği ise aşırı mükemmeliyetçilik, detaylara fazla takılmak olacak. Ay Akrep Burcundaki yolculuğuna 20:26'ya kadar devam ediyor. Sonrasında Yay Burcuna geçerek 2,5 gün boyunca iyimser ve neşeli bir atmosfer sunacak.

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