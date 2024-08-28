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İkizler Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

Sabah saatlerinde aşırı gergin bir ruh hali ile herkese çatma enerjisinde olabilirsiniz. Sakin kalıp, sinirlenmeden önce içinizden ona kadar sayın Sevgili İkizler. 10:13-11:47 arasındaki Ay boşluk enerjisi nedeniyle bazı girişimleriniz sonuçsuz kalabilir. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay, gelir-gider dengesine dikkatinizi çekip sakinleşmenizi sağlıyor. 5 gün boyunca etkili Venüs-Neptün açısıyla her türlü alım-satımda yanılgılara açık olabilirsiniz. Dolandırıcılara dikkat!

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