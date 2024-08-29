İkizler Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)
Gelirler evinizde ilerleyen Ay, yeni kaynaklar üretmek üzere çalışıyor Sevgili İkizler. İş hayatınızda ilerleme kaydetmek, yeni bir iş fırsatı bugün mümkün görünüyor. Sağlam iş bağlantıları kurabilirsiniz. Öte yandan Terazi Burcuna geçen Venüs, 23 Eylül'e kadar yeni bir aşkta veya mevcut ilişkinizde denge ve huzur bulmanızı sağlıyor. Yatırımlarınızdan kazanç elde edebilirsiniz. Çocuklarla anlaşmak çok daha kolay olacak. Hobilerinizle ilgilenmek ruhunuzu dinlendirebilir.
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