Koç Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Çocuklar, aşk, keyif ve riskli yatırımlar alanınızda gerçekleşen yeniay size şans sunuyor Sevgili Koçlar. Yeni bir aşka yelken açabilir, bebek haberi alabilirsiniz. Hayat yolunda ileri seviyelere gelmek için kendi bildiğinizden şaşmamanız, kendinize güvenmeniz yeterlidir. Yatırım yapacaklar ise kazancın nereden geleceğini doğru tahmin edebilirler. İsteklerinizi ertelemeyin. Hayattan keyif almanın zamanı artık geldi.
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