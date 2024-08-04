Koç Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)

Çocuklar, aşk, keyif ve riskli yatırımlar alanınızda gerçekleşen yeniay size şans sunuyor Sevgili Koçlar. Yeni bir aşka yelken açabilir, bebek haberi alabilirsiniz. Hayat yolunda ileri seviyelere gelmek için kendi bildiğinizden şaşmamanız, kendinize güvenmeniz yeterlidir. Yatırım yapacaklar ise kazancın nereden geleceğini doğru tahmin edebilirler. İsteklerinizi ertelemeyin. Hayattan keyif almanın zamanı artık geldi.

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