RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)

Mars Gezegeni, ev yaşamı ve aile ilişkileriniz alanına geçiyor Sevgili Koçlar. 4 Kasım 2024'e kadar tadilat, taşınma, ev alım-satım konuları gündeminiz olabilir. Ayrıca huzuru sağlamak amacıyla çaba içinde olabilirsiniz. Aile bireyleriyle anlaşma sağlamak için duygusal tepkilerinizi dizginlemelisiniz. Öte yandan Terazi Burcunda ilerleyen Ay ise gün boyunca ikili ilişkilerde güzel zamanlara işaret ediyor.

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