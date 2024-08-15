Kova Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)
İkili ilişkiler alanınıza gerileyen Merkür, buradaki sorunları çözmeniz için tekrar bir şans sunuyor Sevgili Kovalar. Eski eş, ortak veya iş yaptığınız kişilerden haberler gelebilir. Bu kişilerle ilgili sırları öğrenebilirsiniz. İlişkisinde sorun olmayanlar ise, yapılacak bir seyahat veya bir anlaşmayla kendilerini iyi hissedeceklerdir. 19:52-20:51 arasına boşlukta ilerleyen Ay, dostlarınızla planlarınızda gecikmelere işaret edebilir. Ardından Oğlak Burcuna geçen Ay, iç dünyanıza dönmeniz gerektiğini, sakin kalmanızı söylüyor.
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