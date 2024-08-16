Kova Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)
Riskli yatırımlar yapmış olanların dikkatli hareket etmesi gereken bir gün Sevgili Kovalar. Önünüzdeki 10 gün boyunca, adım atacağınız hiçbir işte bir anlık heyecanla hareket etmemelisiniz. Aşk hayatınızda gergin bir ortam söz konusu olabilir. Tartışma ve kışkırtmalardan uzak durmalısınız. Çocukları olanlar tartışma sırasında ortak nokta bulmakta güçlük çekebilirler. Gün boyunca Oğlak burcunda bulunan Ay ile Venüs güzel bir açıda olacak ve size maddi konularda bir rahatlama getirecek.
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