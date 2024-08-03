Kova Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Sabah saatleri iş hayatınızda sürprizlere hazır olmanız gereken bir gün Sevgili Kovalar. İş arayanlar için gelen teklifler çok olumlu olabilir. Bir projeyi yürütenler ise başarılarıyla gururlanabilirler. 13.32-14:09 saatleri arasında iş hayatınızda ilerleme sağlamak zor olabilir. Sonrasında Aslan Burcuna geçen Ay, ikili ilişkilerinizde hareketli bir dönem getiriyor. Öğleden sonra partnerinizle ego savaşlarına girmekten kaçınmalısınız.
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