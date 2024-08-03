Kova Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)

Sabah saatleri iş hayatınızda sürprizlere hazır olmanız gereken bir gün Sevgili Kovalar. İş arayanlar için gelen teklifler çok olumlu olabilir. Bir projeyi yürütenler ise başarılarıyla gururlanabilirler. 13.32-14:09 saatleri arasında iş hayatınızda ilerleme sağlamak zor olabilir. Sonrasında Aslan Burcuna geçen Ay, ikili ilişkilerinizde hareketli bir dönem getiriyor. Öğleden sonra partnerinizle ego savaşlarına girmekten kaçınmalısınız.

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