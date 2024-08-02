Oğlak Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)
Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Ev, arsa alımı konusunda fırsatları kaçırmamanız gereken günlerdesiniz Sevgili Oğlaklar. Ev hayatınızda yapacağınız değişikliklerin olumlu sonuçları ileride sizi çok memnun edecektir. +- 3 gün boyunca etkili bu dönemde aynı zamanda evden iş yapma isteğiniz varsa hayata geçirebilirsiniz. Venüs-Uranüs karesi ile harcamalarınızdaki artış can sıkıcı bir hal alabilir. Aşk hayatınızda ani bitişler, başlangıçlar yaşanabilir.
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com