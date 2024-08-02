Oğlak Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Ev, arsa alımı konusunda fırsatları kaçırmamanız gereken günlerdesiniz Sevgili Oğlaklar. Ev hayatınızda yapacağınız değişikliklerin olumlu sonuçları ileride sizi çok memnun edecektir. +- 3 gün boyunca etkili bu dönemde aynı zamanda evden iş yapma isteğiniz varsa hayata geçirebilirsiniz. Venüs-Uranüs karesi ile harcamalarınızdaki artış can sıkıcı bir hal alabilir. Aşk hayatınızda ani bitişler, başlangıçlar yaşanabilir.

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