RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Oğlak Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)

Öğlene kadar olan zamanda iş ortamında anlaşmazlıklar, sorumluluklar yorucu olabilir. Öğleden sonra ise, 3 gün boyunca burcunuza şans yağıyor Sevgili Oğlaklar. Yatırımları olanlar için, kar gelirleri mutlu edebilir. Yeni bir aşka başlamak mutlu edecektir. Sevgilisi olanlar ise, bir üst aşamaya geçme kararı alabilirler. Hobilerinizden para kazanmak mümkün. Çocukları olanlar ise başarıları ile mutlu olacaktır.

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