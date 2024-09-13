RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Terazi Burcu (13 Eylül 2024 Cuma)

Aile ilişkileri ve gayrimenkul evinizde seyrine devam eden Ay, Oğlak Burcunda şanslı anlaşmalar vaat ediyor Sevgili Teraziler. Evle ilgili işleri bitirmek için güzel bir sabah. Öğlen saatlerinde taleplerinizin kabul edilmediği konular, modunuzu düşürebilir. Aşırı harcamalara dikkat. Akşam ise tüm görevlerinizi bitirmenin huzurunu yaşayabilir, kariyerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

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