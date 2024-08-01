Yay Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Eş veya ortağınızla yaşadığınız gerginliklerin 06:21 itibarıyla artık sonlandığını gördüğünüz bir sabaha uyanıyorsunuz Sevgili Yaylar. Önümüzdeki 2,5 gün boyunca dikkatinizi ortak kazançlar, krediler, miras konularına vereceksiniz. Öğlen saatleri maddiyatla ilgili alacağınız haberlerle keyfiniz yerine gelebilir. İşe başlamak, iş teklifi almak açısından olumlu bir zamandasınız. Kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler yolda.

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