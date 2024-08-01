Yay Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Eş veya ortağınızla yaşadığınız gerginliklerin 06:21 itibarıyla artık sonlandığını gördüğünüz bir sabaha uyanıyorsunuz Sevgili Yaylar. Önümüzdeki 2,5 gün boyunca dikkatinizi ortak kazançlar, krediler, miras konularına vereceksiniz. Öğlen saatleri maddiyatla ilgili alacağınız haberlerle keyfiniz yerine gelebilir. İşe başlamak, iş teklifi almak açısından olumlu bir zamandasınız. Kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler yolda.
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