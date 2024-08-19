Yengeç Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Sahip olduğunuz değerler evinizde yılın en zor görünümüne sahip olan Dolunay bugün gerçekleşiyor Sevgili Yengeçler. Hayatınızı zorlaştıran maddi yükümlülükler karşısında artık başka bir yol çizmeniz gerek. Para kaynaklarında değişime gitmek, bir şeylerden vazgeçmek gerektiğini gözlemliyor olacaksınız. Sıkı sıkıya tutunduğunuz finansal kaynaklar veya değerler, yerini başkalarıyla değiştiriyor. İnatçı bir tutum takınmak sizi yorabilir. Krizleri fırsata çevirenler Dolunayda kazançlı çıkacak. İdeallerinizi gerçekleştirmek için karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz. İç sesinize güvenin.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com