Yengeç Burcu (25 Eylül 2024)
Burcunuzda yolculuğuna devam eden Ay, öğlen saatlerinde gergin zamanlar geçirmenize sebep olabilir Sevgili Yengeçler. Kendinizi oldukça atak, ve agresif tutumlarda bulabilirsiniz. İnançlarınızı, ideallerinizi sorguladığınız zamanlardasınız. Yakın çevrenizden alacağınız haberlere temkinli yaklaşmanız gerekli. Neyse ki eşiniz veya ortağınızla görüşmelerinizde ne yöne gideceğinize dair karar verebileceksiniz. Akşam saatlerinde konusunda uzman kişilerle görüşme sağlayabilirsiniz. Eğitim ve hukuki işlerde güzel gelişmeler yaşanabilir.
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