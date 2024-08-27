Yengeç Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)
Güne, akrabalarla ilgili alacağınız haberlerin gerginliği ile başlamış olabilirsiniz Sevgili Yengeçler. Sağlığa dikkat! Öğleden sonra hava durumu değişiyor. Bir hayalinizi gerçekleştirmek üzeresiniz. 3 gün boyunca beklenmedik haberler ve maddi gelişmeler moralinizin yerine gelmesini sağlayacak. Yeni bir parasal kaynağa kavuşmanız mümkün. Beklenmedik tanışmalar size yeni bir ilişki şansı getirebilir.
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