2035’in asıl enerji sorusu: En zor saatte kaç megavatımız hazır olacak?
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile APLUS Enerji Danışmanlık işbirliğinde hazırlanan “Enerji Sektör Raporu 2026”, Türkiye enerji sektörünün mevcut durumunu ve 2035’e uzanan dönüşüm perspektifini ele almaktadır.
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Uluslararası Enerji Danışmanı ÖNDER PİYADE
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile APLUS Enerji Danışmanlık işbirliğinde hazırlanan “Enerji Sektör Raporu 2026”, Türkiye enerji sektörünün mevcut durumunu ve 2035’e uzanan dönüşüm perspektifini ele almaktadır.
Raporda yenilenebilir yatırımların yanında elektrik talebi, depolama, hidroelektrik ve doğal gazın rolü, nükleer enerji, şebeke yatırımları ve piyasa tasarımı değerlendirilmektedir. 2035 için belirlenen 120 GW rüzgar ve güneş hedefi, elektrik sisteminde önemli bir değişime işaret etmektedir.
Raporda ortaya konulan hedef ve verilerden hareketle, 2035 elektrik sistemini arz güvenliği açısından değerlendirdik.
Kurulu güç, santrallerin isim plakalarındaki toplam kapasiteyi; emre amade güç ise belirli bir saatte fiilen kullanılabilecek kapasiteyi gösterir. Yıllık enerji üretimi de farklıdır. Bir santral yıl boyunca önemli miktarda elektrik üretebilir fakat sistem puantında devrede değilse kritik saatte katkısı sınırlı kalır.
Bu ayrım, rüzgâr ve güneşin payı yükseldikçe daha önemli olacaktır. 120 GW rüzgâr ve güneş kapasitesi, sıcak bir yaz akşamında sisteme 120 GW güç verileceği anlamına gelmez. Güneş akşam saatlerinde hızla düşer; rüzgâr ise hava koşullarına göre değişir.
TEİAŞ projeksiyonlarında 2034 sistem puantının yaklaşık 73–90 GW’a ulaşabileceği öngörülmektedir. Elektrikli araçlar, veri merkezleri, soğutma yükleri, ısı pompaları ve sanayide elektrifikasyon talebi artırabilir. Bu çerçevede 100 GW puant değeri resmî tahmin değil, sistemin zor koşullardaki dayanıklılığını sorgulayan üst sınır stres varsayımıdır.
Güneşin çok düşük, rüzgârın zayıf olduğu; bazı tesislerin bakım veya arıza nedeniyle devre dışında kaldığı sıcak bir yaz akşamını düşünelim. Hidroelektrik üretimin su ve işletme koşullarıyla sınırlandığı, bataryaların belirli süreyle deşarj olabildiği böyle bir kesitte örnek hesap yaklaşık 88,2 GW emre amade güç göstermektedir.
100 GW talep varsayımı altında ortaya çıkan 11,8 GW fark, 2035’te kesin olarak bu büyüklükte bir kapasite açığı yaşanacağı anlamına gelmez. Bu, ayrıntılı saatlik yeterlilik çalışmalarıyla sınanması gereken bir risk göstergesidir.
Bu açık nasıl kapatılabilir?
Çözüm tek bir teknolojiye dayandırılmamalıdır. Arz güvenliği; sürekli ve esnek üretim, depolama, talep tarafı katılımı, enterkonneksiyon ve yeterli yedek kapasitenin birlikte planlanmasını gerektirir. İzlenecek yol üç başlıkta özetlenebilir:
1. Enerjiyi depolamak ve zamana yaymak.
2. Güvenilir ve esnek üretim kapasitesini ihtiyaç anı için korumak.
3. Elektriği doğru yere taşıyacak şebekeyi ve sistem esnekliğini geliştirmek.
● Batarya, hibrit sistemler ve pompaj depolamali hidroelektrik: Bataryalar kısa süreli dengeleme, frekans kontrolü ve puant kaydırmada etkilidir. Yenilenebilir santrallerin bataryalarla birlikte işletildiği hibrit sistemler, üretimin daha dengeli biçimde şebekeye verilmesini sağlar. Yalnızca MW gücü değil, GWh enerji miktarı ve deşarj süresi de dikkate alınmalıdır. Pompaj depolamalı hidroelektrik ise daha uzun süreli enerji aktarabilir.
● Nükleer enerjinin sürekli üretim katkısı: Nükleer santraller hava koşullarından bağımsız ve sürekli üretim sağlayarak güvenilir güç ihtiyacına katkıda bulunabilir. Ancak bakım ve beklenmedik duruşlara karşı yeterli yedek kapasite planlanmalıdır.
● Doğal gaz santrallerinin değişen rolü: Doğal gaz santralleri gelecekte daha az saat çalışabilir; buna karşılık hızlı devreye girme, akşam puantını karşılama ve düşük yenilenebilir üretim saatlerinde sistemi destekleme görevleri daha değerli olacaktır. Değerleri yalnızca ürettikleri enerjiyle değil, ihtiyaç anında sağlayabildikleri emre amade güçle ölçülmelidir.
● Şebeke, enterkonneksiyon ve sistem esnekliği: Yeni üretim kapasitesi güçlü iletim ve dağıtım altyapısı olmadan sisteme kazandırılamaz. Akıllı şebekeler, gelişmiş enterkonneksiyonlar, talep tarafı katılımı ve tüketimin uygun saatlere kaydırılması sistem esnekliğini artıracaktır.
Türkiye’nin önündeki tercih yenilenebilir enerji ile arz güvenliği arasında değildir. Doğru politika, yenilenebilir yatırımları güvenilir ve esnek üretim, depolama, güçlü şebeke ve talep yönetimiyle birlikte geliştirmektir.
Türkiye’nin 2035 elektrik sistemi planlanırken cevaplanması gereken temel soru, “Ne kadar kurulu gücümüz olacak?” sorusundan çok, “En zor saatte ne kadar emre amade gücümüz olacak?” sorusudur. 2035 enerji dönüşümünün başarı ölçüsü yalnızca 120 GW rüzgâr ve güneş kurmak değildir. Asıl başarı, yılın en zor saatlerinde talebi karşılayacak emre amade gücü ve yeterli sistem rezervini güvence altına almaktır.