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Kentsel dönüşümde binanız riskli bulundu, peki ya sözleşmeniz?

Kentsel dönüşüm denildiğinde çoğu malik için ilk soru şudur. Binamız deprem açısından güvenli mi? Halbuki riskli yapı tespiti yapıldıktan sonra, en az bunun kadar önemli ikinci bir soru vardır. Yeni binayı yaptırırken imzalayacağımız sözleşme bizi ne kadar koruyor?

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Kentsel dönüşümde binanız riskli bulundu, peki ya sözleşmeniz?

PROF. DR. SUAT TEKER (Işık Üniversitesi)

Riskli yapı kararı, eski bina­nın teknik durumuyla ilgi­lidir. Müteahhit ile imza­lanacak sözleşme ise yeni binanın hangi şartlarda, hangi sürede, han­gi maliyetle ve hangi güvenceler­le yapılacağını belirler. Eski bina­nın riskinden kurtulurken, yeni bir sözleşme riskiyle karşı karşıya kal­mamak gerekir.

6306 sayılı Kanun kapsamındaki süreç, maliklerden birinin veya ka­nuni temsilcisinin başvurusu üze­rine, Kentsel Dönüşüm Başkan­lığı tarafından lisanslandırılmış kurum veya kuruluşlarca yapılan riskli yapı tespitiyle başlar. Bu tes­pit, mevzuatta belirlenen teknik esaslara göre yapılır ve hazırlanan rapor ilgili Kentsel Dönüşüm Mü­dürlüğü veya yetki verilmiş bele­diye tarafından incelenir. Rapor sonucu, Çevre Bakanlığı sistemi­ne riskli yapı olarak kaydedilir ve tapuya işlenir. Riskli yapı tespiti­ne ilişkin ilan yapıya asılır, malik­lere e-Devlet üzerinden bildirilir ve muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edi­lir. Malikler, muhtarlıktaki ilanın son gününden itibaren 15 gün için­de riskli yapı tespitine itiraz ede­bilir. İtiraz, ilgili teknik heyet tara­fından incelenir. İtiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi halinde riskli yapı tespiti kesinleşir. Bun­dan sonraki aşama, binanın tahli­yesi ve yıkımıdır. Riskli yapıların tahliyesi ve yıkımı için maliklere 90 gün süre verilir. Kentsel dönüşü­mün asıl kritik aşaması ise bundan sonra başlar. Yeni binayı kim yapa­cak ve hangi şartlarla yapacak?

Güncel uygulamada, riskli yapı­lara ilişkin kararların oybirliği ile alınamaması durumunda, malik­lerin arsa payları oranında salt ço­ğunluğu ile alınabilmesi mümkün­dür. Karara katılmayan maliklerin payları bakımından da 6306 sayı­lı Kanun'daki özel hükümler gün­deme gelebilir. İşte tam bu nokta­da, bir müteahhit bulduk, hemen sözleşmeyi imzalayalım, yaklaşımı ciddi risk yaratabilir.

Asıl risk bazen sözleşmenin kendisidir

Müteahhit seçerken, sadece kaç metrekare daire verecek sorusuna odaklanmak yeterli değildir. Kent­sel dönüşüm sözleşmesi, malikle­rin gelecekteki taşınmazlarını ve ekonomik haklarını ilgilendiren uzun vadeli bir hukuki ve finansal anlaşmadır.

Risk 1: Yapılacak bağımsız bölümlerin belirsiz bırakılma­sı: Arsa maliklerinden her birine 3+1 daire verilecektir, demek tek başına yeterli değildir. Yeni bina­daki her bir dairenin net ve brüt alanı, katı, cephesi, bağımsız bö­lüm numarası, balkon ve terasları, otopark ve depo hakları sözleşme­de açıkça gösterilmelidir. Her bir bağımsız bölüm (daire/dükkan), mimari proje üzerinde işaretlen­meli ve tablo olarak sözleşme eki olarak sunulmalıdır.

Risk 2 Arsa payı ve ekonomik değer paylaşımı: Eski binadaki dairelerin eşit olması, yeni bina­daki dairelerin ekonomik değerle­rinin de eşit olduğu anlamına gel­mez. Kat, cephe, manzara, met­rekare, balkon, otopark ve ticari bağımsız bölümlerin değeri farklı olabilir.

Risk 3 Maliyet artışlarının maliklere yüklenmesi: Sözleş­mede, inşaat maliyetlerindeki artış malikler tarafından karşılanır, gibi açık uçlu hükümler bulunuyorsa, başlangıçta ücretsiz görünen veya sabit bir miktar ödeme gerektiren proje, ileride maliklere ciddi ödeme yükü getirebilir. Ek maliyetin han­gi hallerde doğabileceği, üst sınırı, kim tarafından ve hangi şartlarla karşılanacağı açıkça yazılmalıdır.

Risk 4 İşe başlama ve teslim tarihinin belirsiz olması: Bina yıkımı, mimari proje onayı, ruhsat tarihi, inşaata başlama, temel atma, kaba inşaat, iskan alma ve anahtar teslim tarihleri ayrı ayrı tanımlan­malıdır ve her bir aşama için belir­li bir süre (1 ay, 3 ay) verilmelidir ve her bir aşamadaki gecikmeler için, yazılı bildirim ve aylık/günlük ce­zai şartlar belirlenmelidir.

Risk 5 Müteahhidin finans­man problemi: Bir müteahhidin iyi bir proje geçmişine sahip olma­sı, yeni projeyi mutlaka sorunsuz tamamlayacağı anlamına gelmez. Şirketin mali yapısı, halihazırda devam eden diğer projeleri, borç­luluk durumu (icra, haciz), geçmiş teslim performansı ve hakkında yürüyen hukuki süreçler araştırıl­malıdır. Daha da önemlisi, sadece müteahhidin sözüne güvenmek yerine, bina tamamlama sigortası, banka teminat mektubu veya gay­rimenkul teminat mekanizmala­rı değerlendirilmelidir. Teminatın tutarı, süresi, hangi şartlarda pa­raya çevrileceği ve lehtarının kim olduğu sözleşmede açıkça belirtil­melidir ve teminat belgeleri sözleş­me ekine konmalıdır.

Risk 6 Bürokratik süreçlerin yürütülmesi için müteahhide süresiz ve sınırsız vekaletna­me verilmesi: Müteahhide veri­len vekaletname, her türlü işlem yapmaya izin veren, geniş ve süre­siz bir belge olmamalıdır. Hangi iş­lemler için, hangi süreyle ve han­gi sınırlar içinde vekalet verildiği açıkça belirlenmelidir. Özellikle taşınmaz satışı, devir, ipotek, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve üçüncü ki­şilerle işlem yapma yetkileri birbi­rinden ayrılmalıdır. Sözleşmenin sona ermesi, anahtar teslimi, iskan alınması veya feshi halinde veka­letlerin de nasıl sona ereceği ayrıca düzenlenmelidir.

Risk 7 Müteahhide ödeme ya­pılacaksa, kimin, ne kadar ve ne zaman ödeyeceğinin belirli olmaması: Kentsel dönüşüm söz­leşmelerinde en fazla tartışma ya­ratabilecek konulardan biri de alı­nacak devlet desteğine ilave olarak maliklerin müteahhide yapaca­ğı ödemelerdir. Sözleşmede sade­ce kat maliklerinin ödeyeceği top­lam tutarın yazılması yeterli de­ğildir. Toplam ödeme tutarı, hangi koşulda doğacağı, ödeme takvimi, her bir malikin ödeyeceği tutar ve ödemenin hangi hesaba yapılacağı açıkça belirtilmelidir. Ödeme tak­vimi mümkün olduğunca inşaatın gerçekleşme aşamalarına bağlan­malıdır.

Örneğin, ruhsat alınma­sı, temel ve bodrum imalatının ta­mamlanması, kaba inşaatın belirli seviyeye ulaşması, ince işlerin ta­mamlanması ve iskan aşaması gi­bi objektif kilometre taşları kulla­nılabilir. Fakat maliklerin ödeme yükümlülüğü, sadece müteahhidin beyanına bağlanmamalıdır. Aşa­malı ödeme şartının gerçekleştiği, temsil heyeti tarafından ve gerek­tiğinde bağımsız teknik uzman ta­rafından tespit edilmelidir. Ayrıca, malik adı, eski/yeni bağımsız bö­lüm numarası, eski/yeni arsa pa­yı, toplam ödeme, taksit sayısı, her taksit tutarı, ödeme tarihi/koşulu bilgilerini içeren bir Malik Bazında Ödeme Tablosu mutlaka sözleşme eki olmalıdır.

Risk 8 Müteahhidin sözleş­meyi başkasına devredebilme­si: Müteahhidin sözleşmeyi başka bir şirkete devredebilmesi keyfiye­ti, projenin fiilen başka bir firmaya geçmesi veya ekonomik olarak baş­ka bir şirket tarafından yürütülme­si malik açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, sözleşme­nin devri için maliklerin açık onayı aranması, alt yüklenicilerin kulla­nılmasının ise müteahhidin malik­lere karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağının açıkça yazıl­ması önemlidir.

Risk 9 Teknik şartnamenin detaylı olmaması: Kaliteli mal­zeme kullanılacaktır ifadesi, hu­kuken ve teknik açıdan yeterli de­ğildir. Asansörün markası ve kapa­sitesi, jeneratör, ısıtma-soğutma sistemi, yalıtım, pencere sistemi, mutfak ve banyo ürünleri, zemin kaplamaları, elektrik ve mekanik tesisatlar, yangın güvenliği, dış cephe ve ortak alanların özellikleri mümkün olduğunca marka/model veya teknik standartlarıyla tanım­lanmalıdır.

Sözleşme ekleri eksik olursa…

Sözleşme ekleri, ana sözleşme­nin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Listelenen ekler olmaksızın, ana sözleşme hukuken geçersiz bir metne dönüşebilir:

Ek.1-Vaziyet planı ve arsa yerleşim planı: Arsa üzerinde­ki yeni binanın oturma planı, bi­na çekme mesafeleri, bina girişle­ri, bahçe ve ortak alanlar, açık oto­parklar, araç giriş-çıkışları, yangın ulaşım yolları, peyzaj alanları.

Ek.2-Mimari proje ve kat planları: Zemin kat planı, normal kat planları, bodrum kat planları, çatı planı, kesitler, görünüşler, ba­ğımsız bölüm listesi, dairelerin net ve brüt alanları, balkon, teras ve de­po bilgileri.

Ek.3-Otopark planı: Otopark için, yeterli sayıda otopark yapıla­caktır, gibi belirsiz ifadeler yerine, otopark yerlerinin mümkünse ba­ğımsız bölüm bazında gösterilme­si daha sağlıklıdır. Kapalı otopark planı, açık otopark planı, elektrik şarj istasyonları, otopark kullanım şekli belirtilmelidir.

Ek.4-Teknik şartname ve malzeme tablosu: Temel ve ta­şıyıcı sistem, beton sınıfı, donatı çeliği, su ve ısı yalıtımı, dış cephe, çatı, pencereler, dış ve iç kapılar, asansörler, jeneratör, ısıtma ve so­ğutma sistemi, sıhhi tesisat, elekt­rik tesisatı, yangın sistemi, mut­fak, banyo, zemin ve duvar/tavan kaplamaları, ortak alanlar, peyzaj, otopark, güvenlik sistemi ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Kullanıla­cak tüm malzeme ve ekipmanların marka, model ve teknik standartla­rı (TSE belgeli vb) tablo olarak su­nulmalıdır.

Ek.5-Malik bazında öde­me tablosu: Müteahhi­de malikler tara­fından bir ödeme yapılacaksa, ma­lik bazında, bağım­sız bölüm numarası, toplam tutar, taksit sayısı, taksit tutarını gösteren bir tablo ek­lenmelidir.

Ek.6-Temsil Heyeti listesi: Temsil heyeti üyelerinin ad-so­yadları, bağımsız bölüm numara­ları, tebligat adresleri, iletişim bil­gileri, görev ve yetkileri, karar alma usulleri ve müteahhit ile iletişim (yazılı, sözlü) yetkileri ile temsil heyetinin hangi konularda karar verebileceği ve hangi konularda tüm maliklerin veya gerekli çoğun­luğun onayının aranacağı açıkça yazılmalıdır.

Ek.7-Sözleşmeyi imzalama­ya yetkili malik listesi : Malik adı-soyadı, bağımsız bölüm numa­rası, arsa payı, tebligat adresi, tele­fon, eposta adresi, varsa temsilcisi ve vekaletname bilgisi.

Ek.8-Vekaletname: Vekalet­namede verilen yetkiler, sözleşme­deki yetkilerle birebir uyumlu ol­malıdır. Özellikle satış, devir, ipo­tek, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve üçüncü kişilerle işlem yapma yet­kileri bakımından süreler ve kısıt­lar konmalıdır.

Ek.9-Teminat belgeleri: Bina Tamamlama Sigortası veya banka teminat mektubu veya gayrimen­kul teminatları için, teminatın sü­resi, teminat tutarı, lehtar bilgileri, teminatın hangi koşullarda kulla­nılabileceği belirtilmelidir.

Ek.10-İnşaat ve teslim takvi­mi: Ruhsat, yıkım, hafriyat, temel, bodrum, kaba inşaat, çatı, cephe, mekanik/elektrik tesisat, ince iş­ler, geçici kabul, eksiklerin gideril­mesi, iskan, kesin teslim aşamala­rını, sürelerini ve gecikme halinde uygulanacak yaptırımları gösteren bir iş akış takvimi hazırlanmalıdır.

Ek.11-Anahtar teslim, geçi­ci kabul ve kesin kabul tutana­ğı: Teslimden önce, bağımsız bö­lümlerin kontrolü, ortak alanların kontrolü, teknik şartnameye uy­gunluk, eksik ve kusurların tespiti, eksiklerin giderilme süresi, iskan belgesi, asansör belgeleri, yangın sistemi, mekanik ve elektrik sis­temleri, otopark ve peyzaj kontrol edilerek tablo halinde bir teslim tutanağı düzenlenmelidir.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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