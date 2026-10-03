Kentsel dönüşümde binanız riskli bulundu, peki ya sözleşmeniz?
Kentsel dönüşüm denildiğinde çoğu malik için ilk soru şudur. Binamız deprem açısından güvenli mi? Halbuki riskli yapı tespiti yapıldıktan sonra, en az bunun kadar önemli ikinci bir soru vardır. Yeni binayı yaptırırken imzalayacağımız sözleşme bizi ne kadar koruyor?
PROF. DR. SUAT TEKER (Işık Üniversitesi)
Riskli yapı kararı, eski binanın teknik durumuyla ilgilidir. Müteahhit ile imzalanacak sözleşme ise yeni binanın hangi şartlarda, hangi sürede, hangi maliyetle ve hangi güvencelerle yapılacağını belirler. Eski binanın riskinden kurtulurken, yeni bir sözleşme riskiyle karşı karşıya kalmamak gerekir.
6306 sayılı Kanun kapsamındaki süreç, maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin başvurusu üzerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından lisanslandırılmış kurum veya kuruluşlarca yapılan riskli yapı tespitiyle başlar. Bu tespit, mevzuatta belirlenen teknik esaslara göre yapılır ve hazırlanan rapor ilgili Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü veya yetki verilmiş belediye tarafından incelenir. Rapor sonucu, Çevre Bakanlığı sistemine riskli yapı olarak kaydedilir ve tapuya işlenir. Riskli yapı tespitine ilişkin ilan yapıya asılır, maliklere e-Devlet üzerinden bildirilir ve muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilir. Malikler, muhtarlıktaki ilanın son gününden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine itiraz edebilir. İtiraz, ilgili teknik heyet tarafından incelenir. İtiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi halinde riskli yapı tespiti kesinleşir. Bundan sonraki aşama, binanın tahliyesi ve yıkımıdır. Riskli yapıların tahliyesi ve yıkımı için maliklere 90 gün süre verilir. Kentsel dönüşümün asıl kritik aşaması ise bundan sonra başlar. Yeni binayı kim yapacak ve hangi şartlarla yapacak?
Güncel uygulamada, riskli yapılara ilişkin kararların oybirliği ile alınamaması durumunda, maliklerin arsa payları oranında salt çoğunluğu ile alınabilmesi mümkündür. Karara katılmayan maliklerin payları bakımından da 6306 sayılı Kanun'daki özel hükümler gündeme gelebilir. İşte tam bu noktada, bir müteahhit bulduk, hemen sözleşmeyi imzalayalım, yaklaşımı ciddi risk yaratabilir.
Asıl risk bazen sözleşmenin kendisidir
Müteahhit seçerken, sadece kaç metrekare daire verecek sorusuna odaklanmak yeterli değildir. Kentsel dönüşüm sözleşmesi, maliklerin gelecekteki taşınmazlarını ve ekonomik haklarını ilgilendiren uzun vadeli bir hukuki ve finansal anlaşmadır.
Risk 1: Yapılacak bağımsız bölümlerin belirsiz bırakılması: Arsa maliklerinden her birine 3+1 daire verilecektir, demek tek başına yeterli değildir. Yeni binadaki her bir dairenin net ve brüt alanı, katı, cephesi, bağımsız bölüm numarası, balkon ve terasları, otopark ve depo hakları sözleşmede açıkça gösterilmelidir. Her bir bağımsız bölüm (daire/dükkan), mimari proje üzerinde işaretlenmeli ve tablo olarak sözleşme eki olarak sunulmalıdır.
Risk 2 Arsa payı ve ekonomik değer paylaşımı: Eski binadaki dairelerin eşit olması, yeni binadaki dairelerin ekonomik değerlerinin de eşit olduğu anlamına gelmez. Kat, cephe, manzara, metrekare, balkon, otopark ve ticari bağımsız bölümlerin değeri farklı olabilir.
Risk 3 Maliyet artışlarının maliklere yüklenmesi: Sözleşmede, inşaat maliyetlerindeki artış malikler tarafından karşılanır, gibi açık uçlu hükümler bulunuyorsa, başlangıçta ücretsiz görünen veya sabit bir miktar ödeme gerektiren proje, ileride maliklere ciddi ödeme yükü getirebilir. Ek maliyetin hangi hallerde doğabileceği, üst sınırı, kim tarafından ve hangi şartlarla karşılanacağı açıkça yazılmalıdır.
Risk 4 İşe başlama ve teslim tarihinin belirsiz olması: Bina yıkımı, mimari proje onayı, ruhsat tarihi, inşaata başlama, temel atma, kaba inşaat, iskan alma ve anahtar teslim tarihleri ayrı ayrı tanımlanmalıdır ve her bir aşama için belirli bir süre (1 ay, 3 ay) verilmelidir ve her bir aşamadaki gecikmeler için, yazılı bildirim ve aylık/günlük cezai şartlar belirlenmelidir.
Risk 5 Müteahhidin finansman problemi: Bir müteahhidin iyi bir proje geçmişine sahip olması, yeni projeyi mutlaka sorunsuz tamamlayacağı anlamına gelmez. Şirketin mali yapısı, halihazırda devam eden diğer projeleri, borçluluk durumu (icra, haciz), geçmiş teslim performansı ve hakkında yürüyen hukuki süreçler araştırılmalıdır. Daha da önemlisi, sadece müteahhidin sözüne güvenmek yerine, bina tamamlama sigortası, banka teminat mektubu veya gayrimenkul teminat mekanizmaları değerlendirilmelidir. Teminatın tutarı, süresi, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve lehtarının kim olduğu sözleşmede açıkça belirtilmelidir ve teminat belgeleri sözleşme ekine konmalıdır.
Risk 6 Bürokratik süreçlerin yürütülmesi için müteahhide süresiz ve sınırsız vekaletname verilmesi: Müteahhide verilen vekaletname, her türlü işlem yapmaya izin veren, geniş ve süresiz bir belge olmamalıdır. Hangi işlemler için, hangi süreyle ve hangi sınırlar içinde vekalet verildiği açıkça belirlenmelidir. Özellikle taşınmaz satışı, devir, ipotek, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve üçüncü kişilerle işlem yapma yetkileri birbirinden ayrılmalıdır. Sözleşmenin sona ermesi, anahtar teslimi, iskan alınması veya feshi halinde vekaletlerin de nasıl sona ereceği ayrıca düzenlenmelidir.
Risk 7 Müteahhide ödeme yapılacaksa, kimin, ne kadar ve ne zaman ödeyeceğinin belirli olmaması: Kentsel dönüşüm sözleşmelerinde en fazla tartışma yaratabilecek konulardan biri de alınacak devlet desteğine ilave olarak maliklerin müteahhide yapacağı ödemelerdir. Sözleşmede sadece kat maliklerinin ödeyeceği toplam tutarın yazılması yeterli değildir. Toplam ödeme tutarı, hangi koşulda doğacağı, ödeme takvimi, her bir malikin ödeyeceği tutar ve ödemenin hangi hesaba yapılacağı açıkça belirtilmelidir. Ödeme takvimi mümkün olduğunca inşaatın gerçekleşme aşamalarına bağlanmalıdır.
Örneğin, ruhsat alınması, temel ve bodrum imalatının tamamlanması, kaba inşaatın belirli seviyeye ulaşması, ince işlerin tamamlanması ve iskan aşaması gibi objektif kilometre taşları kullanılabilir. Fakat maliklerin ödeme yükümlülüğü, sadece müteahhidin beyanına bağlanmamalıdır. Aşamalı ödeme şartının gerçekleştiği, temsil heyeti tarafından ve gerektiğinde bağımsız teknik uzman tarafından tespit edilmelidir. Ayrıca, malik adı, eski/yeni bağımsız bölüm numarası, eski/yeni arsa payı, toplam ödeme, taksit sayısı, her taksit tutarı, ödeme tarihi/koşulu bilgilerini içeren bir Malik Bazında Ödeme Tablosu mutlaka sözleşme eki olmalıdır.
Risk 8 Müteahhidin sözleşmeyi başkasına devredebilmesi: Müteahhidin sözleşmeyi başka bir şirkete devredebilmesi keyfiyeti, projenin fiilen başka bir firmaya geçmesi veya ekonomik olarak başka bir şirket tarafından yürütülmesi malik açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, sözleşmenin devri için maliklerin açık onayı aranması, alt yüklenicilerin kullanılmasının ise müteahhidin maliklere karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağının açıkça yazılması önemlidir.
Risk 9 Teknik şartnamenin detaylı olmaması: Kaliteli malzeme kullanılacaktır ifadesi, hukuken ve teknik açıdan yeterli değildir. Asansörün markası ve kapasitesi, jeneratör, ısıtma-soğutma sistemi, yalıtım, pencere sistemi, mutfak ve banyo ürünleri, zemin kaplamaları, elektrik ve mekanik tesisatlar, yangın güvenliği, dış cephe ve ortak alanların özellikleri mümkün olduğunca marka/model veya teknik standartlarıyla tanımlanmalıdır.
Sözleşme ekleri eksik olursa…
Sözleşme ekleri, ana sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Listelenen ekler olmaksızın, ana sözleşme hukuken geçersiz bir metne dönüşebilir:
Ek.1-Vaziyet planı ve arsa yerleşim planı: Arsa üzerindeki yeni binanın oturma planı, bina çekme mesafeleri, bina girişleri, bahçe ve ortak alanlar, açık otoparklar, araç giriş-çıkışları, yangın ulaşım yolları, peyzaj alanları.
Ek.2-Mimari proje ve kat planları: Zemin kat planı, normal kat planları, bodrum kat planları, çatı planı, kesitler, görünüşler, bağımsız bölüm listesi, dairelerin net ve brüt alanları, balkon, teras ve depo bilgileri.
Ek.3-Otopark planı: Otopark için, yeterli sayıda otopark yapılacaktır, gibi belirsiz ifadeler yerine, otopark yerlerinin mümkünse bağımsız bölüm bazında gösterilmesi daha sağlıklıdır. Kapalı otopark planı, açık otopark planı, elektrik şarj istasyonları, otopark kullanım şekli belirtilmelidir.
Ek.4-Teknik şartname ve malzeme tablosu: Temel ve taşıyıcı sistem, beton sınıfı, donatı çeliği, su ve ısı yalıtımı, dış cephe, çatı, pencereler, dış ve iç kapılar, asansörler, jeneratör, ısıtma ve soğutma sistemi, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, yangın sistemi, mutfak, banyo, zemin ve duvar/tavan kaplamaları, ortak alanlar, peyzaj, otopark, güvenlik sistemi ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanların marka, model ve teknik standartları (TSE belgeli vb) tablo olarak sunulmalıdır.
Ek.5-Malik bazında ödeme tablosu: Müteahhide malikler tarafından bir ödeme yapılacaksa, malik bazında, bağımsız bölüm numarası, toplam tutar, taksit sayısı, taksit tutarını gösteren bir tablo eklenmelidir.
Ek.6-Temsil Heyeti listesi: Temsil heyeti üyelerinin ad-soyadları, bağımsız bölüm numaraları, tebligat adresleri, iletişim bilgileri, görev ve yetkileri, karar alma usulleri ve müteahhit ile iletişim (yazılı, sözlü) yetkileri ile temsil heyetinin hangi konularda karar verebileceği ve hangi konularda tüm maliklerin veya gerekli çoğunluğun onayının aranacağı açıkça yazılmalıdır.
Ek.7-Sözleşmeyi imzalamaya yetkili malik listesi : Malik adı-soyadı, bağımsız bölüm numarası, arsa payı, tebligat adresi, telefon, eposta adresi, varsa temsilcisi ve vekaletname bilgisi.
Ek.8-Vekaletname: Vekaletnamede verilen yetkiler, sözleşmedeki yetkilerle birebir uyumlu olmalıdır. Özellikle satış, devir, ipotek, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve üçüncü kişilerle işlem yapma yetkileri bakımından süreler ve kısıtlar konmalıdır.
Ek.9-Teminat belgeleri: Bina Tamamlama Sigortası veya banka teminat mektubu veya gayrimenkul teminatları için, teminatın süresi, teminat tutarı, lehtar bilgileri, teminatın hangi koşullarda kullanılabileceği belirtilmelidir.
Ek.10-İnşaat ve teslim takvimi: Ruhsat, yıkım, hafriyat, temel, bodrum, kaba inşaat, çatı, cephe, mekanik/elektrik tesisat, ince işler, geçici kabul, eksiklerin giderilmesi, iskan, kesin teslim aşamalarını, sürelerini ve gecikme halinde uygulanacak yaptırımları gösteren bir iş akış takvimi hazırlanmalıdır.
Ek.11-Anahtar teslim, geçici kabul ve kesin kabul tutanağı: Teslimden önce, bağımsız bölümlerin kontrolü, ortak alanların kontrolü, teknik şartnameye uygunluk, eksik ve kusurların tespiti, eksiklerin giderilme süresi, iskan belgesi, asansör belgeleri, yangın sistemi, mekanik ve elektrik sistemleri, otopark ve peyzaj kontrol edilerek tablo halinde bir teslim tutanağı düzenlenmelidir.