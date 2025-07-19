2060'ta her 2 çalışana 1 emekli düşecek
OECD'nin son raporu, yaşlanan nüfusun küresel ekonomiye etkilerini gözler önüne seriyor. 2060'ta 65 yaş üstü nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranının yüzde 52'ye çıkması bekleniyor. Bu durum, kişi başına düşen GSYH büyümesini yüzde 40 yavaşlatma riski taşıyor.
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) İstihdam Görünümü 2025 Raporu, küresel ekonomide önemli sorunlardan birinin de ‘yaşlanma’ olarak öne çıktığını ortaya koydu. Genel Sekreter Mathias Cormann’ın açıkladığı rapora göre, 65 yaş üstü nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranı 2060’ta yüzde 52’ye çıkacak. Gerekli politikalar üretilmezse kişi başına düşen GSYH büyümesi yüzde 40 yavaşlayacak.
Rapora göre, birçok OECD ülkesinde iş gücüne katılım oranı rekor seviyelere ulaşırken, işsizlik oranları ise tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunuyor.
OECD ülkelerinde istihdam, Mayıs 2025 itibarıyla 668 milyon kişiye ulaştı. İstihdamın 2025’te yıllık bazda yüzde 1,1 ve 2026’da ise yüzde 0,7 büyüyeceği tahmin ediliyor. OECD genelinde işsizlik Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 4,9 seviyesinde bulunurken, bu oranın da 2026 boyunca paralel devam etmesi bekleniyor.
Mevcut tablo, OECD ülkelerindeki iş gücü piyasalarının halen dirençli olduğunu gösteriyor. Ancak jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ekonomik faaliyetleri zayıflatmasıyla işgücü piyasalarında yavaşlama sinyalleri de görünüyor.
Emeklilik ve sağlık harcamalarında artış
Rapora göre, 2060’a kadar OECD ülkelerinde çalışma çağındaki nüfusun yüzde 8 azalacağı, emeklilik ve sağlık harcamaları nedeniyle kamu harcamalarının ise artacağı öngörülüyor.
OECD’nin beklentileri, ülkelerin 4’te 1’indeki çalışma çağındaki nüfusun 2060’a kadar yüzde 30’dan fazla azalacağını gösteriyor. 65 yaş üstü nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranının 1980’deki yüzde 19 ve 2023’teki yüzde 31 seviyesine göre 2060’ta yüzde 52’ye çıkacağı tahmin ediliyor.
GSYH büyümesini yüzde 40 yavaşlatacak
Raporu değerlendiren OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, gerekli politika adımlarının atılmaması halinde kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinde yüzde 40 yavaşlama görülebileceği uyarısında bulundu. Genel Sekreter Cormann, OECD ülkelerinde istihdam oranlarının geçen yıl yüzde 72,1 seviyesine ulaştığını belirterek, “Bu oran en az 2005’ten bu yana görülen en yüksek seviye. Ancak nüfus yaşlanması ciddi iş gücü açıkları ve mali baskılara yol açacak. Tahminlerimize göre, 2060’a kadar çalışma çağındaki nüfus yüzde 8 azalacak, emeklilik ve sağlık harcamaları ise GSYH’nin yüzde 3’ü oranında artacak" ifadelerini kullandı. Cormann, yaşlanmanın iş gücü piyasasındaki olumsuz etkilerine karşı şu önerilerde bulundu:
* Yaşlı çalışanlar için istihdam olanakları artırılmalı.
* Kadınlar ve gençlerin iş gücü potansiyelini açığa çıkaran ve üretkenlik artışını teşvik eden politikalar kararlılıkla hayata geçirilmeli.
* Özellikle çalışanların yapay zekâ gibi yeni teknolojilerden faydalanabilmeleri için doğru becerilere sahip olmaları yönünde adımlar atılmalı.