2060'ta her 2 çalışana 1 emekli düşecek

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) İstihdam Gö­rünümü 2025 Raporu, küre­sel ekonomide önemli sorun­lardan birinin de ‘yaşlanma’ olarak öne çıktığını ortaya koydu. Genel Sekreter Mathi­as Cormann’ın açıkladığı ra­pora göre, 65 yaş üstü nüfusun çalışma çağındaki nüfusa ora­nı 2060’ta yüzde 52’ye çıkacak. Gerekli politikalar üretilmezse kişi başına düşen GSYH büyüme­si yüzde 40 yavaşlayacak.

Rapora göre, birçok OECD ülke­sinde iş gücüne katılım oranı re­kor seviyelere ulaşırken, işsizlik oranları ise tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunuyor.

OECD ülkelerinde istih­dam, Mayıs 2025 itiba­rıyla 668 milyon ki­şiye ulaştı. İs­tihdamın 2025’te yıllık bazda yüzde 1,1 ve 2026’da ise yüzde 0,7 büyüyeceği tahmin edi­liyor. OECD genelinde işsizlik Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 4,9 seviyesinde bulunurken, bu ora­nın da 2026 boyunca paralel de­vam etmesi bekleniyor.

Mevcut tablo, OECD ülkelerin­deki iş gücü piyasalarının halen dirençli olduğunu gösteriyor. An­cak jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ekonomik faaliyetleri zayıflatma­sıyla işgücü piyasalarında yavaş­lama sinyalleri de görünüyor.

Emeklilik ve sağlık harcamalarında artış

Rapora göre, 2060’a kadar OECD ülkelerinde çalışma çağın­daki nüfusun yüzde 8 azalacağı, emeklilik ve sağlık harcamaları nedeniyle kamu harcamalarının ise artacağı öngörülüyor.

OECD’nin beklentileri, ülke­lerin 4’te 1’indeki çalışma ça­ğındaki nüfusun 2060’a kadar yüzde 30’dan fazla azalacağını gösteriyor. 65 yaş üstü nüfusun ça­lışma çağındaki nüfusa oranının 1980’deki yüzde 19 ve 2023’teki yüzde 31 seviyesine göre 2060’ta yüzde 52’ye çıkacağı tahmin edi­liyor.

GSYH büyümesini yüzde 40 yavaşlatacak

Raporu değerlendiren OECD Genel Sekreteri Mathias Cor­mann, gerekli politika adımlarının atılmaması halinde kişi başına dü­şen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GS­YH) büyümesinde yüzde 40 yavaş­lama görülebileceği uyarısında bu­lundu. Genel Sekreter Cormann, OECD ülkelerinde istihdam oran­larının geçen yıl yüzde 72,1 seviye­sine ulaştığını belirterek, “Bu oran en az 2005’ten bu yana görülen en yüksek seviye. Ancak nüfus yaş­lanması ciddi iş gücü açıkları ve mali baskılara yol açacak. Tahmin­lerimize göre, 2060’a kadar çalış­ma çağındaki nüfus yüzde 8 azala­cak, emeklilik ve sağlık harcamala­rı ise GSYH’nin yüzde 3’ü oranında artacak" ifadelerini kullandı. Cor­mann, yaşlanmanın iş gücü piya­sasındaki olumsuz etkilerine karşı şu önerilerde bulundu:

* Yaşlı çalışanlar için istihdam olanakları artırılmalı.

* Kadınlar ve gençlerin iş gücü potansiyelini açığa çıkaran ve üret­kenlik artışını teşvik eden politika­lar kararlılıkla hayata geçirilmeli.

* Özellikle çalışanların yapay zekâ gibi yeni teknolojilerden fay­dalanabilmeleri için doğru beceri­lere sahip olmaları yönünde adım­lar atılmalı.