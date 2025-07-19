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2060'ta her 2 çalışana 1 emekli düşecek

OECD'nin son raporu, yaşlanan nüfusun küresel ekonomiye etkilerini gözler önüne seriyor. 2060'ta 65 yaş üstü nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranının yüzde 52'ye çıkması bekleniyor. Bu durum, kişi başına düşen GSYH büyümesini yüzde 40 yavaşlatma riski taşıyor.

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2060'ta her 2 çalışana 1 emekli düşecek
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Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) İstihdam Gö­rünümü 2025 Raporu, küre­sel ekonomide önemli sorun­lardan birinin de ‘yaşlanma’ olarak öne çıktığını ortaya koydu. Genel Sekreter Mathi­as Cormann’ın açıkladığı ra­pora göre, 65 yaş üstü nüfusun çalışma çağındaki nüfusa ora­nı 2060’ta yüzde 52’ye çıkacak. Gerekli politikalar üretilmezse kişi başına düşen GSYH büyüme­si yüzde 40 yavaşlayacak.

Rapora göre, birçok OECD ülke­sinde iş gücüne katılım oranı re­kor seviyelere ulaşırken, işsizlik oranları ise tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunuyor.

OECD ülkelerinde istih­dam, Mayıs 2025 itiba­rıyla 668 milyon ki­şiye ulaştı. İs­tihdamın 2025’te yıllık bazda yüzde 1,1 ve 2026’da ise yüzde 0,7 büyüyeceği tahmin edi­liyor. OECD genelinde işsizlik Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 4,9 seviyesinde bulunurken, bu ora­nın da 2026 boyunca paralel de­vam etmesi bekleniyor.

Mevcut tablo, OECD ülkelerin­deki iş gücü piyasalarının halen dirençli olduğunu gösteriyor. An­cak jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ekonomik faaliyetleri zayıflatma­sıyla işgücü piyasalarında yavaş­lama sinyalleri de görünüyor.

Emeklilik ve sağlık harcamalarında artış

Rapora göre, 2060’a kadar OECD ülkelerinde çalışma çağın­daki nüfusun yüzde 8 azalacağı, emeklilik ve sağlık harcamaları nedeniyle kamu harcamalarının ise artacağı öngörülüyor.

OECD’nin beklentileri, ülke­lerin 4’te 1’indeki çalışma ça­ğındaki nüfusun 2060’a kadar yüzde 30’dan fazla azalacağını gösteriyor. 65 yaş üstü nüfusun ça­lışma çağındaki nüfusa oranının 1980’deki yüzde 19 ve 2023’teki yüzde 31 seviyesine göre 2060’ta yüzde 52’ye çıkacağı tahmin edi­liyor.

GSYH büyümesini yüzde 40 yavaşlatacak

Raporu değerlendiren OECD Genel Sekreteri Mathias Cor­mann, gerekli politika adımlarının atılmaması halinde kişi başına dü­şen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GS­YH) büyümesinde yüzde 40 yavaş­lama görülebileceği uyarısında bu­lundu. Genel Sekreter Cormann, OECD ülkelerinde istihdam oran­larının geçen yıl yüzde 72,1 seviye­sine ulaştığını belirterek, “Bu oran en az 2005’ten bu yana görülen en yüksek seviye. Ancak nüfus yaş­lanması ciddi iş gücü açıkları ve mali baskılara yol açacak. Tahmin­lerimize göre, 2060’a kadar çalış­ma çağındaki nüfus yüzde 8 azala­cak, emeklilik ve sağlık harcamala­rı ise GSYH’nin yüzde 3’ü oranında artacak" ifadelerini kullandı. Cor­mann, yaşlanmanın iş gücü piya­sasındaki olumsuz etkilerine karşı şu önerilerde bulundu:

* Yaşlı çalışanlar için istihdam olanakları artırılmalı.

* Kadınlar ve gençlerin iş gücü potansiyelini açığa çıkaran ve üret­kenlik artışını teşvik eden politika­lar kararlılıkla hayata geçirilmeli.

* Özellikle çalışanların yapay zekâ gibi yeni teknolojilerden fay­dalanabilmeleri için doğru beceri­lere sahip olmaları yönünde adım­lar atılmalı.