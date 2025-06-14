Bitkisel üretimde zorlu yıl: 2025’te soframız küçülecek

Üretim miktarlarının, 2025 yılı ilk tahmininde bir önceki yıla gö­re tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bit­kileri hariç) yüzde 5,3, sebzeler­de yüzde 1,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 24,4 oranında azalacağı tahmin edildi. Buna göre, yaklaşık üretim mik­tarlarının tahıllar ve diğer bit­kisel ürünlerde 71,4 milyon ton, sebzelerde 33 milyon ton, meyve­ler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 21,4 milyon ton olarak gerçek­leşeceği öngörüldü.

Tahıl üretimi azalacak

Tahıl ürünleri üretim miktar­larının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 azalarak yak­laşık 37,4 milyon ton olacağı tah­min edildi. Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 5,8 aza­larak 19,6 milyon ton, arpa üre­timinin yüzde 8 azalarak yakla­şık 7,5 milyon ton, çavdar üreti­minin yüzde 5,5 azalarak 243 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 23,1 azalarak 300 bin ton, mısır üre­timinin ise yüzde 4,9 artarak 8,5 milyon ton olacağı öngörüldü.

Kuru baklagiller grubunda no­hut, kuru fasulye ve kırmızı mer­cimek üretiminin sırasıyla 605 bin ton, 283 bin ton ve 340 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir ön­ceki yıla göre yüzde 13 oranında azalarak 6 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üre­timinin yüzde 11,1 azalarak 160 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 4,8 artışla 2,3 milyon ton olacağı öngörüldü. Şeker panca­rı üretiminin yüzde 6,5 azalarak 21,5 milyon ton olarak gerçekle­şeceği tahmin edildi.

Sebze ürünleri üretim mikta­rının 2025 yılında bir önceki yı­la göre yüzde 1,7 azalarak yakla­şık 33 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebzeler grubu ürünlerin­den karpuzda yüzde 3,5, kuru so­ğanda yüzde 2,6, patlıcanda yüzde 3,3 üretim artışı; domateste yüzde 5,7, salçalık kapya biberde yüzde 3,7, taze fasulyede yüzde 4,5 üre­tim azalışı olacağı tahmin edildi.

Meyveler, içecek ve baha­rat bitkileri üretim miktarının 2025’te bir önceki yıla göre yüz­de 24,4 azalarak yaklaşık 21,4 milyon ton olacağı tahmin edil­di. Meyveler grubunda, bir ön­ceki yıla göre elmada yüzde 38,7, çilekte yüzde 4, şeftalide yüzde 32,1 nektarinde yüzde 35,5, ki­razda yüzde 55,7, üzümde yüzde 18,6 üretim azalışı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 0,6 üretim artışı beklenirken, portakalda yüzde 12,4, limonda yüzde 20,9 üretim azalışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındık­ta yüzde 27,5, cevizde yüzde 27,7, Antep fıstığında yüzde 54,6 üre­tim azalışı olacağı tahmin edil­di. Muz üretimi geçen yıla göre önemli bir değişiklik göstermez­ken, zeytin üretiminin yüzde 40 azalacağı öngörüldü.