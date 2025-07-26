Dünyanın tarım üssü Brezilya
Brezilya Ulusal Mısır Etanol Birliği ve Brezilya Yatırım Ajansı Apex tarafından planlanan ‘Ticaret Geliştirme Projesi’ ile Japonya, Çin ve İngiltere’den katılan 5 tarım gazetecisiyle birlikte Brezilya’nın tarım endüstrisini yakından tanıma fırsatı bulduk. Toprağa ektikleri akıldan verim biçip, etanol diplomasiyle ‘tarımın güçlü ülkesi Brezilya marka algısının’ konforunu yaşıyorlar.
MİNE ATAMAN
mine.ataman@dunya.com
Türkiye, 2023 yılında Brezilya’dan 4,9 milyar dolarlık ithalat yaptı. Büyük bölümü büyükbaş hayvan, et ve hayvan yemi DDGS gibi ürünler. Uzaklardan bakınca “Zaten her şeyleri var, Brezilya’da tarım yapmak tabi ki de çok kolay” derken, yakına gidince mevzunun tarımdan çok öte olduğunu gördüm.
Brezilya Ulusal Mısır Etanol Birliği (UNEM) ve Brezilya Yatırım Ajansı Apex tarafından ‘yeşilden altına’ mottosuyla planlanan ‘Ticaret Geliştirme Projesi’ ile Japonya, Çin, İngiltere gibi ülkelerden katılan 5 tarım gazetecisiyle birlikte Brezilya’nın tarım endüstrisini yakından tanıma fırsatı bulduk.
İlham veren dönüşüm
Brezilya’da gördüklerim kadar görmediklerim de önemli. Yolları toprak, kamyonları eski ama biyorafinerileri, kurdukları sistem yenilikçi, son teknoloji. Kooperatifler, örgütler, çiftçiler, biyorafineriler, teknoloji geliştirenler tarım ekosisteminin paydaşları muazzam bir senfoninin parçaları. Toprağa ektikleri akıldan verim biçip, etanol diplomasi ile “tarımın güçlü ülkesi Brezilya marka algısının” konforunu yaşıyorlar.
Bir tarım okyanusu brezilya
Brezilya, dünyanın 7. büyük ekonomisi, 2023 yılı GSYİH’sı 2,1 trilyon dolar. Dünyanın en büyük soya, kahve, sığır eti ve kümes hayvanı ihracatçısı, 2024 yılında 164,4 milyar dolarlık tarımsal ihracatıyla yeşili altına çevirip küresel tarım iktidarına oturmuş. İhracatın önemli bölümünü yağmur, bereketli meralar, biyoenerji gibi kendi öz kaynaklarıyla yapıyor, 18 milyonluk istihdam yaratıyor.
Brezilya, Amazon’un gölgesinde keyif çatacağına tarımda devrimsel bir dönüşüm stratejisi belirlemiş. Mısır, şeker kamışı ve yenilenebilir enerji arasında kurulan stratejik ittifak, gıda güvenliğiyle enerji bağımsızlığının nasıl aynı toprakta kök salabileceğini gösteriyor. Biyorafinerilerde çalışan mühendislerden biri, “Biz burada yakıt üretmiyoruz, toprağa ikinci bir hayat veriyoruz” derken etanol endüstrinin nasıl bir ‘ulusal projeye’ dönüştüğünü gördüm.
70 milyon hektara yakın tarım arazisi olan Brezilya, sadece soya ile 59 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Tarımın süper liginde olmanın sancıları olsa da en büyük kozu tarafların uyumu, iş birliği kabiliyeti.
Brezilya tarlaları enerji, yem, gıda, gelir ve istikrarı aynı anda üretiyor. Biyoyakıtlarla ilgili en büyük tartışma, toprağın neden gıda üretimi yerine yakıt üretmek için kullanıldığı. Tüm paydaşların ağız birliğiyle verdiği cevap, “toprağı ürün için değil çözüm için kullanıyoruz, etanol gıdanın düşmanı değil stratejik ortağı.” UNEM İcra Kurulu Başkanı Guilherme Nolasco’ya göre, “etanol gıdaya rakip değil, gıda güvencesinin ta kendisi.”
Amazonlar korunuyor
Brezilya, Orman Kanunu çok sert, etanol üretmek için gereken mısırı ve diğer ürünler, Amazonlar değil ruhsatlı tarım alanları, bozulmuş meralar ve soya rotasyonlarında ekiliyor. Biyorafinerilerde her 7 yılda bir hasat edilen okaliptüs ağaçları kullanılıyor, ormanlar da en az tarlalar kadar tarımın bir parçası.
Vizyon ihraç ediyor
Küresel pazarlara yem ya da yakıt değil, entegre bir sistem sunuyor. Mahsuller arasında yürürken, biyorafinerilerdeki sunumları dinlerken “tarımın nasıl dış politika aracına, diplomasi diline dönüştüğünü görüyorum.” Kamyonlara, depolara mahsuller değil küresel etkili stratejiler yükleniyor.
FAO Eski Direktörü Silva’ya göre, “Brezilya umut ekiyor, adalet biçiyor. Toprağı olmayanlara toprak, işsizlere iş, dünyaya örnek oluyor.”
Etanol biyorafinerisi her mısır çuvalına 2 dolar ek değer katıyor.
Küresel etanol pazarı 2024 itibarıyla 110 milyar dolar, 2030’da 150 milyar dolar olması bekleniyor. 2024’de ABD küresel liderliğini korurken Brezilya 8,8 milyar galon ile pazarın güçlü oyuncularından. Etanol her yıl 12 milyon arabanın trafikten çekilmesine eşdeğer karbon emisyonunu ortadan kaldırıyor.
Brezilya, sadece tarlayı, tarımı değil hayatı düşük karbonlu bir dünyaya hazırlıyor.
Başarının arkasında kararlılık, uyum, bilim, iş birliği ve oyunun kurallarını değiştirmeye muteber cesaret, stratejiyle desteklenen akıllı ortaklıklar, istatistikten çok daha fazlası var. Benzin istasyonlarında isteyen etanol kullanıyor, herkes uzmanlığı ölçüsünde dönüşümün bir parçası.
Mısırdan otomotiv endüstrisine
Yerli otomobil projesi ANFAVEA çatısı altında geliştirilen 80 milyon otomobil, 3 milyon tarım aracı etanol ile güçlendirilmiş. Brezilya’nın yerli otomobil sevdası bizdeki gibi bir marka yaratma telaşı değil, küresel bağımlılığı kırma projesi. Brezilya otomotiv endüstrisi dünyaya esnek yakıt teknolojisini armağan etmiş. Brezilya’da her sektör diğerinin besini, boşa akan hiçbir kaynak yok, verimlilik sadece tarlada değil tüm sistemin DNA’sında.
1,3 milyon istihdam yaratan Brezilya otomotiv endüstrisi, etanol pazarının itici güçlerinden. Etanol benzinden yüzde 15 daha uygun. Tüm benzin istasyonlarında etanol bölümü var.
Dünyada 100 milyondan fazla araç etanol karışımlı yakıtla çalışıyor.
Rafineriler gelecek fabrikası, etanol sadece arabaları değil, kalkınma stratejisini besliyor. Limanlar, ulaşım ağları, depolar, işletme tesisleri gibi tarımsal altyapı her geçen gün lojistik maliyetlerini, hasat kayıplarını düşürüyor. Tüm bunlar küresel rekabette Brezilya’nın rekabetçi gücüne dönüşüyor.
Petrolde yüzde 100 kendi kendine yeterlik sahibi olan, dünya tatlı su kaynaklarının yüzde 25’ine, yağmur ormanlarının üçte birine, biyolojik çeşitliliğin yüzde 20’sine ve dünyanın en zengin doğal kaynaklarına sahip olmasına karşın hâlâ her mısır tanesinin hesabını yapıyor, inovasyona yatırım yapıyor.
Toprağın sessiz devrimi, etanol
Brezilya’da 24 biyorafineri faaliyette, 16 tanesi yapım aşamasında. Brezilya’da son 10 yılda üretim alanları değişmeden verimle üretim yüzde 40 artırılmış, yıllık 128 milyon ton üretim yapılıyor.
Mısır, sorgum, darı ve diğer ikinci hasat ürünlerinin etanol üretiminde kullanımı tarımda sürdürülebilirliği artıran stratejinin bir parçası. Sezon dışı dönemlerde tahıl yetiştirerek arazi maksimizasyonu yapılıyor.
Brezilya Ulusal Enerji Politikaları Konseyi, benzin ve biyodizel karışımında etanol oranını yüzde 27’den yüzde 30’a çıkararak endüstriye olan güveni pekiştirdi.
“Şarlatanlara değil bilime inanın”
Brezilya’nın etanol endüstrisinin Inpasa, Sao Martinho, Neomille biyorafinerilerini, Real H yem fabrikasını, Monza sığır çiftliği, Orman biyokütlesi üreten orman tarımına dair alanları ve mısır çiftliklerinden oluşan olağanüstü işletmeleri ziyaret ettik. Real Group kurucusu Brezilya’nın 25 yaşında en geç profesörü olmuş Claudio Martins Real’in dedikleri kulağımdan gitmiyor. “Şarlatanlara değil bilime inanın” diyen Real, dünyada ‘popülasyon Homeopatisi’ kavramını yaratmış.
Türkiye’nin en büyük alıcısı olduğu DDGS ile ilgili ‘etanol endüstrisinin atığı’ küçümsemesine, Brezilyalı çiftçiler, “atık değil, altın değerinde bir girdi, bir akıl hikâyesi” diyerek karşılık veriyor.
Karbon ayak izi düşük hayvan yemi DDGS
Brezilya’da 2017’de sığırlarda 36 ayda ulaşılan canlı ağırlığa 24 ayda ulaşılmış. Daha az kaynak, daha az yem, daha az toprak kullanımı gibi avantajlarla sığır eti üretimine katkı sunuyor, gıda güvencesini destekliyor.
Brezilya Devlet Petrol Şirketi Petrobras, geçtiğimiz ay 2029 yılına kadar etanol üretimine 2,2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
Küçük çiftlikleri tropikal ürünlerle yeniden doğmuş
Amazon havzası görece daha az verimli olmasına karşın son yıllarda küçük çiftçiler orman ürünleri, kakao ve tropikal meyve üreterek, gelirlerini artırmış. Küçük çiftçi kaderlerini yenmişler.
Devlet destekli inovasyon sayesinde Brezilya’da tarımsal ilaçlamada kullanılan Ipanema, askeri eğitim uçağı ve dünyanın etanol motoruna sahip ilk seri üretim uçağını üretmişler.
Brezilya’nın topraktan gelen diplomasisi
Brezilya artık ürün değil etki ihraç ediyor. Tarlalardan başlayan bu strateji, enerji arz güvenliğini, iklim hedeflerini ve dış ticareti aynı denklemde buluşturuyor. Dünyaya etanol ile gelen bir gelecek alternatifi sunuyor, müzakere masalarında etanol diplomasisini güçlü bir kart olarak açıyor. Velhasıl Brezilya’dan alınacak ilham elbette biyorafineri kurmak değil, tarımı diplomatik bir güce dönüştürerek küresel etki yaratmak. Cristiane Lambert’in söylediği gibi, “Brezilya’nın agroenerji modeli bir ilhamdır, her ülkenin reçetesi kendine has olmalı.” Türkiye; toprağa artık sadece tarla olarak değil; döngüler kuracak, yaşamı zenginleştirecek bir zekâ alanı olarak bakmalı.