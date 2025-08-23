Egzersizin iyileştirici gücü

Prof. Dr. Tayfun Doğan (Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü)

Hepimiz egzersizin da­ha iyi hissetmemizi sağ­ladığını bilsek de bunun nedenlerini pek bilmeyiz. Egzer­siz ve ruh sağlığı üzerine yapılan araştırmalar, yüz güldürücü ve umut verici sonuçlar ortaya koy­maktadır. Bu araştırmalar egzer­sizin (hareket etme) ruh sağlığı­nı iyileştirmede ve duygu duru­mumuzu düzeltmede elimizdeki en güçlü araçlardan biri olduğu­nu göstermektedir. Fiziksel akti­vitenin, antidepresan kullanımı ve terapiyle karşılaştırıldığı araş­tırmalarda, bunlar kadar etkili ol­duğu -hatta bazı araştırmalarda daha etkili olduğu- bulunmuştur.

Beyin ve Beden Arasındaki Sihir kitabının yazarı psikiyatr John J. Ratey, psikiyatrik sorunların ço­ğu için elimizdeki en iyi tedavinin egzersiz olduğunu ifade etmekte­dir. Dr. Ratey kitabında, beyin ve beden arasındaki ilişkileri pek çok araştırmaya dayandırarak detaylı bir şekilde ele almaktadır. Dr. Ra­tey hareket etmenin ruh sağlığımız açısından neden ve nasıl bu kadar kritik olduğunu ve stres, depres­yon, kaygı ve öğrenme gibi konu­larda ne tür bir fayda sağladığını ikna edici bir şekilde sunmaktadır. İşte bu tespitlerden bazıları:

Sinir hücrelerine zarar veriyor

Toksik düzeydeki stres, beyinde­ki sinir hücrelerine zarar vermek­tedir. Yine benzer şekilde kronik depresyon beynin bazı bölgelerin­de küçülmeye neden olmaktadır. Egzersiz bu süreci tersine çevire­bilmektedir. Gerçekleştirilen bir deneyde, kronik strese maruz bı­rakılmış sıçanlarda egzersizin hi­pokampüsü eski boyutlarına dön­dürdüğü bulunmuştur. Yine egzer­sizin kaygı belirtilerinin görülme sıklığını yüzde 50’den daha fazla azalttığı bulunmuştur. 2006 yılın­da Hollanda’da ikizler ve aileleri ol­mak üzere 19 bin 288 kişinin katılı­mıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışmada, egzersiz yapanların da­ha az kaygılı, daha az depresif, da­ha az nevrotik ve sosyal olarak daha dışa dönük oldukları görülmüştür.

Haftada üç gün yürümek

-llinois Üniversitesi’nden Art­hur Kramer’in 2006’da yaşlı yetiş­kinler üzerinde gerçekleştirdiği bir çalışmada, haftada üç gün yü­rümenin bile prefrontal korteks hacmini artırdığı, beynin yürütü­cü işlevlerinde ve bellekte geliş­meler sağladığı bulunmuştur.

Fi­ziksel aktivite, öğrencilerin öğren­me ve kavrama kapasitelerini de artırmaktadır. Dahası egzersiz ya­pan annelerin çocuklarının IQ ve sözel dil becerilerinin daha iyi ol­duğu anlaşılmıştır. Spor salonları­na giden çalışanların daha üretken oldukları ve iş yükünü daha kolay karşıladıkları da egzersizin sevin­dirici sonuçlarındandır.

Bunlara benzer sayısız araştırma, egzersi­zin beyne ve ruh sağlığına tahmin edilenden çok daha fazla olumlu katkılar sağladığını göstermekte­dir. Bu sonuçlardan yola çıkarak egzersizi ‘doğal antidepresan’ ola­rak nitelendirmek yanlış olmaya­caktır. Üstelik yan etkisi de yok ve ücretsiz. Dr. Ratey, bir hap olarak satılabilseydi egzersizin medyada daha fazla yer bulacağını ifade et­mektedir. Peki egzersizin etki me­kanizması nedir? Neden ruh sağlı­ğına iyi gelmektedir?

Dr. Ratey’e göre egzersiz, beynin gübresi olarak nitelendirilebile­cek olan BDNF proteinlerini artır­maktadır. Bu proteinler de nöron­ların hayatta kalması, büyümesi ve yeni sinapslar oluşturması için ge­reklidir. Buna ek olarak egzersiz, kronik stresin zararlı etkilerini en­gellemekte, sadece hücresel ona­rım mekanizmalarını hızlandır­makla kalmamakta, aynı zamanda stres hormonu olarak nitelendiri­len kortizolü kontrol altında tut­makta ve düzenleyici nörotrans­mitterler olan serotonin, nöropi­nefrin ve dopamin seviyelerini artırmaktadır.

Bu kimyasallar da depresif ruh halini iyileştirmede etkili olmaktadır. Nitekim çalış­malarda düşük BDNF düzeyleri, nevrotiklik ve düşmanca tutum gi­bi insanları depresyona daha yat­kın kılan özelliklerle de ilişkili bu­lunmuştur. Egzersiz bedende kas gerginliğini azaltarak, kaygıyı da azaltmaktadır. Çünkü beden sa­kinse beyin de endişeye daha az yatkın hale gelmektedir.

Yine eg­zersiz BDNF ve serotonin düzey­lerini artırarak kişiyi sakinleştir­mekte, güvende olduğu hissi oluş­turmakta ve böylece kaygı durumu azaltmaktadır. Beyin için önemli olan nörotransmitterlerden dopa­min, motivasyon ve dikkat ile ilgi­lidir. Egzersizle dopamin seviye­sinin artması, motivasyonu, dik­kat ve odaklanmayı artırmakta bu da öğrenmeyi kolaylaştırmakta­dır. Nörolog Scott Small bir çalış­masında, bir grup gönüllüyü üç ay­lık bir egzersiz rejimine tabi tut­muş ve beyinlerinin fotoğraflarını çekmiştir. Hipokampüsün hafıza alanındaki kılcal damar hacminin yüzde 30 arttığını tespit etmiştir.

Hücre biyoloğu Dr. John Medina da egzersizin beynimizde damar­lanmayı artırdığını ve böylece bey­nimize daha fazla kan ve oksijen taşındığını, bunun da bizi iyileştir­diğini ifade etmektedir. Duygusal Zekâ adlı kitabın yazarı Dr. Daniel Goleman da depresyonun bir dü­şük uyarılmışlık hali olduğunu, eg­zersizin ise tam tersine yüksek bir uyarılmışlık hali olduğunu belirt­mekte ve bundan dolayı da fiziksel aktivitenin depresyona iyi geldiği­ni ileri sürmektedir.

Doktorlar hastalara egzersizi öneriyor

Sonuç olarak egzersizin, bir ba­kıma bedeni ateşlediğini ve beden eczanesini harekete geçirdiğini söyleyebiliriz. Her geçen gün da­ha fazla doktor hastalarına egzer­sizi reçete etmekte ve aynı şekilde pek çok terapist de danışanlarına egzersizi önermektedir. Sağlık ve mutluluk dileklerimle…