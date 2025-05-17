Endeavor Catalyst, 13 yeni yatırıma 20 milyon dolar ayırdı
Endeavor’ın kural bazlı eş yatırım fonu Endeavor Catalyst, 2024’ün son çeyreğinde 13 yatırım için yaklaşık 20 milyon dolar kaynak sağladığını açıkladı. 2024 Yıllık Raporu; küresel girişimcilik ekosisteminde sermaye akışının yeniden hız kazandığını, likidite olanaklarının arttığını ve yapay zekânın girişimcilik dinamiklerini dönüştürdüğünü ortaya koydu.
2024 Yıllık Raporu’nu yayımlayan Endeavor Catalyst, geçen 2024'ün dördüncü çeyreğinde, rekor kıran 2021 dördüncü çeyreği ve 2022 ikinci çeyreğinin ardından sermaye dağıtımı açısından tarihindeki en aktif üçüncü çeyreği geçirdiğini açıkladı. Kuruluşundan bu yana, 34 ülkede 340'tan fazla şirkete 360 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı kaydedilen raporda, “Endeavor'ın dünya çapında gelişen girişimci ekosistemler kurma misyonunu ilerletmeye yardımcı olduk” denildi.
Tarihindeki en aktif üçüncü dönem oldu
2024’ün son çeyreği, Endeavor Catalyst tarihindeki en aktif üçüncü dönem oldu. Bu süreçte 13 yatırım için yaklaşık 20 milyon dolar kaynak sağlandı. Rapor, halka arzlar (IPO), şirket birleşmeleri ve ikincil satışlar gibi çıkış mekanizmalarının 2025 yılında ivme kazanacağını öngörüyor. Bu durum, girişimciler ve yatırımcılar için umut verici bir tablo çiziyor. 2024’ün en belirleyici teması, hiç şüphesiz yapay zekâ oldu. Hem doğrudan yapay zekâ odaklı girişimler hem de yapay zekâ teknolojilerini operasyonlarına entegre eden şirketler, pek çok sektörde dönüşüm yaratıyor. 2024’te, geleneksel anlamda kurumsal girişim sermayesi birimi bulunmayan şirketler, toplamda yaklaşık 100 yatırım gerçekleştirdi. Bu eğilim, sektörler arası iş birliklerinin hızla çeşitlendiğine işaret ediyor.
Endeavor Catalyst’in ortaya koyduğu veriler, özellikle gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösteren girişimciler için önemli içgörüler sunuyor. Türkiye’den çıkan girişimler -örneğin Insider ve iyzico-Endeavor Ağı ve Catalyst desteğiyle küresel pazarlarda önemli ölçeklere ulaşarak yeni nesil kuruculara ilham veriyor. Etkin girişimcilerin sermaye verimliliği, teknoloji adaptasyonu ve küresel bakış açısı, değişen yatırım ortamında daha da kritik hâle geliyor. Endeavor Ağı’na kabul edilen girişimciler için Catalyst, yalnızca sermaye değil; aynı zamanda stratejik bilgi, küresel mentorluk ve global girişimci ağına erişim anlamına geliyor.
Endeavor Catalyst 2024 Yıllık Raporu’nda 2025’e yönelik şu projeksiyona yer verildi: “2025'e yönelik görünüm büyük ölçüde olumlu olsa da zorluklar devam ediyor. Tüm turlar yukarı turlar olmayacak.
Yatırımcı ve piyasa denetiminin daha yüksek seviyesini karşılayamayan şirketler muhtemelen kapanacak veya girişim sermayesi döngüsünden düşecek. Ve IPO'ların 2023-24 seviyelerinden artmasını beklerken, 2021'de görülen seviyelere ulaşmayı beklemiyoruz. Ayrıca SPAC'lerin yakın zamanda geri dönüş yapmasını da beklemiyoruz. Ancak risk sermayesi küresel erişimini genişletmeye devam ederken, yapay zekânın vaadi, likidite fırsatları ve yatırımcı rolüne adım atan çeşitli oyuncularla gelecek parlak görünüyor.”
Yeni ülkeler ‘tekboynuz çağı’na giriyor
Endeavor Catalyst, 10 farklı ülke arasından ilk unicorn'a yatırım yaptı. Raporda şu bilgilere yer verildi: “2024 itibarıyla bin 300'den fazla unicorn bulunuyor ve bunlardan 24'ü Mercado Libre (Mercado Libre Fund), Databricks (Databricks Ventures) ve Flexport (Flexport Ventures) gibi şirketler de dahil olmak üzere özel kurumsal girişim sermayesi (CVC) kollarına sahip. Kendi portföyümüzde, Globant'ın CVC'si Globant Ventures, yapay zekâ, blok zinciri ve işin geleceği teknolojileri gibi son teknoloji sektörlere aktif olarak yatırım yapmaktadır. Globant Ventures ayrıca Vietnam'daki Elsa gibi Endeavor şirketlerimizden birkaçını desteklemiştir.
CVC kollarına ek olarak, özellikle Latin Amerika ve Orta Doğu'da gelişmekte olan pazarlardaki yerleşik şirketler, mutlaka CVC modeli altında olmasa da giderek daha fazla kendi yapılandırılmış girişim stüdyolarını veya fonlarını başlatıyor. Bu girişimler, ekosistemleri temel endüstriler ve bölgesel fırsatlar etrafında aktif olarak şekillendirmeye çalıştıkları hedefli bir yaklaşımı hâlâ yansıtıyor. Dikkat çekici örnekler arasında, MENA bölgesindeki yazılım girişimlerini desteklemek için bir girişim stüdyosu ve hızlandırıcı fon olan X'i başlatan Unifonic (Suudi Arabistan) ve Latin Amerika genelinde erken aşamadaki girişimleri desteklemek için bir burs programı olan Latitud Ventures'ı kuran Latitud (Brezilya) yer alıyor.
Resmi girişim kolları olmayan şirketlerin bile aktif olarak diğer işletmelere yatırım yaptığını ve toplamda yaklaşık 100 yatırım yaptığını gözlemledik.”
Rapora göre yatırımcılar 2024’te piyasaya geri dönmüş görünüyor
● Ekosistemdeki paydaşlar hem fırsat hem de likidite için aç olduğundan, ikincil satış, halka arz ve birleşme ve satın alma faaliyetlerinin 2025’te artması bekleniyor. Bugüne kadar portföyümüzdeki 31 şirket halka açıldı veya satın alındı, ortalama olarak kuruluşlarından bu yana yaklaşık 11 yıl ve ilk yatırımımızdan bu yana yaklaşık dört yıl geçti. Likiditenin 2025'te artmasını bekliyoruz.
● Yapay zekâ çağı devam ediyor. Özellikle siber güvenlik, iş zekâsı ve süreç optimizasyonu ve yaşam boyu öğrenme gibi sektörlerde portföyümüzde yapay zekâ yükselişte. 2017’den bu yana, yapay zekâyı işlerinin merkezine koyan ve tescilli algoritmalarla çalışan AI yerli şirketlere daha fazla yatırım yapıyoruz. Portföyümüzdeki bu şirketler üç katına çıktı. BT ve DevOps’un yanı sıra gıda-içecek ve biyoteknoloji gibi sektörlerde de yapay zekânın uzmanlaştığını gördük.
● Hisse senetleri son iki yıldır istikrarlı bir yükseliş yaşasa da daha fazla yükseliş potansiyeli görüyoruz.
● Kripto paralar yeniden canlanıyor. Küresel firmalar, LP sermayesi toplayıp orada yatırım fırsatları ararken, seçili pazarlarda yerel operasyonlar kuruyor. Bu eğilimin, örneğin General Atlantic ve TPG’nin operazyonlar kurduğu Ortadoğu’da gerçekleştirdiğini gördük.
● Küresel fonlar yerelleşiyor.