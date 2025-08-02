Engelsiz seyahat sektöründe büyük boşluk: 1 milyar kişilik pazarın yalnızca yüzde 9'u erişilebilir

Araştırma, bu gezginlerin benzersiz gereksinimlerini karşı­layan seyahat ortamlarına duyu­lan temel ihtiyacı ortaya koydu.

Dünya nüfusunun yüzde 20'si nöroçeşitli

Deloitte Insights'a (2022) göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si nöroçeşitli olarak kabul edi­liyor ve çeşitli duyusal, iletişim­sel, bilişsel ihtiyaçları olan önemli bir demografiyi temsil ediyor. An­cak bu bireylerin özel seyahat ih­tiyaçları yeterince ele alınmıyor. Bununla birlikte, nöroçeşitli bi­reyler, seyahat deneyimine yara­tıcılık, yenilikçi problem çözme, detaylara dikkat ve esneklik gi­bi boyutlar katıyor. Uygun şekil­de desteklendiklerinde, bu güçlü yönler yalnızca kendi yolculukla­rını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha zengin ve kapsa­yıcı bir seyahat kültürüne de kat­kıda bulunuyor.

Turizm endüst­risinin, yolculuklarının her aşa­masında nöroçeşitli gezginleri destekleyen kapsayıcı uygulama­ları hayata geçirmesi gerekiyor. Örneğin, fiziksel alanlar, hizmet­ler ve teknolojik arayüzler plan­lanırken nöroçeşitli bireylerin ihtiyaçlarının göz önünde bulun­durulması önem taşıyor. Yapılan­dırılmış ortamlar, iyi eğitimli, bil­gili, iletişimde etkili personel ve sezgisel, kullanıcı dostu tekno­lojiler, nöroçeşitli gezginler için kaygı ve duyusal aşırı yüklenmeyi önemli ölçüde azaltarak daha ra­hat ve kapsayıcı bir seyahat dene­yimi sağlayabiliyor.

Seyahatte erişilebilirlik , dün­ya çapında 1 milyardan fazla bi­reye hitap eden önemli ve geli­şen bir pazar. Bu demografik grup genellikle refakatçileriyle birlikte seyahat ediyor. Engelli olma sıklığı yaşla birlikte artıyor. Bu durum, çok kuşaklı aile seya­hatlerine

çıkan Müslüman gez­ginler için de geçerli. Nöroçeşitli gezginleri ağırlayan seyahat se­çenekleri için daha fazla ödeme yapmak isteyen ailelerin yüzde 60'ı (TripAdvisor) kapsayıcı de­neyimlere yönelik güçlü bir talep oluşturuyor. Pazardaki önem­li gereksinime rağmen, küresel turizm destinasyonlarının yal­nızca yüzde 9'u erişilebilirlik çö­zümlerine sahip (UN Tourism). Ortaya çıkan bu resim, seyahat sektörünün gerçekten erişilebi­lir değer önerileri geliştirmesi­nin rekabette avantaj getireceği­ni vurguluyor.

Turizm sektöründe 60 yaş ve üzeri olarak tanımlanan yaşlı gez­ginler, 2024 yılında gezginlerin üçte birini oluşturdu. Bu kişiler, sadece eğlence için değil, aynı za­manda yaşam boyu hayallere ve kişisel tatmine ulaşmak için seya­hat ediyor.

Diğer yandan, 50 yaş ve üzeri Müslümanların sayısı, 2020'de 297 milyondan 2025'te 347 mil­yonun üzerine çıktı. Bu sayının 2035'e kadar 474 milyona ulaşa­cağı tahmin ediliyor. Seyahat en­düstrisinin, yaşlı gezginlere daha iyi hizmet verebilmek için daha empatik ve kapsayıcı bir yakla­şım benimsemesi; basitleştiril­miş teknoloji alternatifleri, daha görünür ve insan merkezli des­tek hizmetleri ve huzurlu, yavaş tempolu, aile odaklı deneyimleri temsil eden pazarlama seçenek­leri sunması gerekiyor. Bu kap­samda, turizm hizmetlerinin yaşlı gezginlerin gerçek dünya ih­tiyaçlarıyla uyumlu hale getirile­rek, daha fazla kapsayıcılığı teş­vik etmesi ve uzun vadeli büyü­me fırsatlarının kilidini açması mümkün.

Müslüman seyahat pazarını şekillendiren küresel eğilimler

Rapor, 2025 yılında helal seyahat ortamını şekillendirecek temel eğilimleri araştırıyor ve gelişen seyahat ortamına genel bir bakış sunuyor. Sorumlu turizm, doğal çevrenin korunmasını ve yerel toplulukların refahını vurgularken, sürükleyici deneyimler, gezginlerin daha fazla katılım göstermeleri için yeni bakış açıları ve fırsatlar sunuyor. Dijital boyuttaki trendler, teknolojideki ilerlemelerin seyahat deneyimlerini nasıl geliştirdiğini, onları nasıl daha sorunsuz ve entegre hale getirdiğini gösteriyor.

Güvence boyutundaki trendlere odaklanmak, gezginlerin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için önem taşıyor. Güvenceye odaklanmak, yüksek hizmet standartlarını belirliyor ve gezginler arasında güven tesis ediyor. Raporda Müslüman seyahat pazarını şekillendiren küresel eğilimler; rejeneratif turizm, sürdürülebilir hareketlilik, dijital detoks inzivası, spor turizmi, solo seyahat, insansı robotik, helal yolculuklar için akıllı uygulamalar, erişilebilir turizm ve modern kadın gezgin olarak sıralanıyor.