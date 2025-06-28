FAO’dan 36 ülkede 51 projeye 7,3 milyar dolarlık destek
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Yatırım Merkezi, 2024’te 36 ülkede 7,3 milyar dolar değerinde 51 ortak onaylı projenin tasarlanmasına yardımcı oldu. Ayrıca uçtan uca kalite ve kalıcı sonuçlar sağlamak için toplamda 49,5 milyar doların üzerinde yatırım yapan devam eden yatırım projelerini destekledi. Merkez yanı sıra 92 ülkede 48 tarım stratejisine, 33 sektör çalışmasına, 21 politika çalışmasına ve 5 politika diyaloğuna katkıda bulundu. 50 ülkede özel yatırıma verilen kredinin kalitesini iyileştirmek için teknik yardım sağladı.
FAO Yatırım Merkezi, geçen hafta yayınladığı son Yıllık İnceleme’sinde, kuruluşunun 60’ıncı yılı olan 2024'te ortakları ve 120'den fazla üye ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği yatırım kilometre taşlarından ve başarılarından bazılarını ve gelecek yıllar için önceliklerini açıkladı.
Yıllık raporda; Yatırım Merkezi’nin özel ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla küçük ölçekli çiftçileri ve kırsal girişimcileri finansmana ve pazarlara bağlamaya, topluluklarda dayanıklılık oluşturmaya, hayati ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı olduğu belirtildi.
Fırsata dönüştürme çağrısı
Raporun önsözünde, "Yatırımları artırmazsak başarısız olma riskini alırız" diye yazan FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, küresel toplumu dünyanın bugün karşı karşıya olduğu muazzam zorlukları ‘fırsata’ dönüştürmeye çağırdı. Direktör Qu Dongyu, "Bunu yapmak için, daha azıyla daha fazlasını üretmek için bilimi, yeniliği, kolaylaştırıcı politikaları ve yatırımları harekete geçirmeliyiz: Daha küçük bir ayak izine sahip, hem nicelik hem de çeşitlilik açısından daha fazla gıda" dedi.
‘Yıllık İnceleme’nin bu sayısında; yapılan ortaklıkların meyvelerine dair örneklere yer verildi.
* Örneğin, Merkez 2024 yılında Dünya Bankası ile birlikte, Guatemala ve Honduras'taki küçük çiftçi kahve üreticilerinin AB'nin ormansızlaşmayan tarımsal gıda ürünlerine ilişkin düzenlemesine hazırlık yaparken karşılaştıkları zorlukları inceleyen ortak bir çalışma yürüttü.
* Uzun zamandır ortak olan Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Merkez tarafından Hindistan'ın Odisha bölgesindeki özellikle savunmasız kabile grupları arasında geçim kaynaklarını, topluluk güçlendirmesini ve temel hizmetlere erişimi artırmak için tasarlanan bir projenin ikinci aşaması için finansmanı onayladı.
* FAO ve Afrika Kalkınma Bankası arasındaki canlandırılmış ortaklık; Güney Sudan'ın tarımsal üretkenliği artırarak, iklim dayanıklılığını oluşturarak ve hane gelirlerini teşvik ederek kalıcı kırılganlığını ele almak için 46,2 milyon dolarlık bir hibe de dahil olmak üzere Merkez’in tasarlayıp, banka tarafından onaylanmış birkaç yeni yatırım projesiyle sonuçlandı.
FAO, AB ve üye ülkelerle birlikte, bölgesel ve küresel ticaret pazarlarını birbirine bağlayan stratejik koridorlar boyunca; kaju, kahve, pirinç ve kakao dahil olmak üzere Afrika'daki önemli küresel tarımsal gıda değer zincirleri içinde kamu ve özel yatırım fırsatlarını belirledi.
FAO ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iklim açısından akıllı tarımsal gıda sistemleri için yol haritalarını belirlemek ve uygulamak üzere özel yatırımları desteklemek üzere ortak bir teknik yardım paketi başlattı. Yeni Yeşil İklim Fonu projeleri, Balsas havzasındaki kırsal topluluklar arasında iklim kırılganlığını azaltmayı amaçlayan Meksika da dahil olmak üzere ülkelerin çok ihtiyaç duyulan iklim finansmanını çekmesine yardımcı oldu.
Tarımsal gıda sistemlerini sürdürülebilir bir şekilde dönüştürmek için gereken trilyonlarca doları harekete geçirmek için kritik öneme sahip sürdürülebilir özel yatırımın kilidini açmak için karma finansman üzerindeki çalışmaları 2024'te ilerledi ve Avrupa Yatırım Bankası ve İtalya'nın Cassa Depositi e Prestiti gibi daha yeni ortaklarla planlanan faaliyetlerle devam etti.
Merkez ayrıca One FAO ruhunu eylem halinde gösteren bir örnek olan ‘El Ele Girişimi’ aracılığıyla ülkeleri ve bölgesel ve alt bölgesel girişimleri desteklemeye devam etti. 29 ülke ve beş bölgesel konsorsiyum, 2024 Yatırım Forumu'nda yatırım teklifleri sundu.
“Risk olmadan hiçbir değişim olmaz”
Genel Direktör Qu Dongyu, "Bunlar bağış değil, ülkelerin sürücü koltuğunda olduğu yatırımlardır" diye vurguladı. Dünyanın tarımsal gıda sistemlerini daha sürdürülebilir, daha dayanıklı ve daha verimli hale getirmenin her zamankinden daha acil olduğunun altını çizen FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, “Zorluklar çok büyükse fırsatlar da çok büyük” dedi ve ekledi: "Risk olmadan, hiçbir değişim olamaz."