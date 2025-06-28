FAO’dan 36 ülkede 51 projeye 7,3 milyar dolarlık destek

FAO Yatırım Merkezi, geçen hafta yayınladığı son Yıllık İnce­leme’sinde, kuruluşunun 60’ın­cı yılı olan 2024'te ortakları ve 120'den fazla üye ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği yatırım kilomet­re taşlarından ve başarılarından bazılarını ve gelecek yıllar için önceliklerini açıkladı.

Yıllık raporda; Yatırım Mer­kezi’nin özel ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla küçük öl­çekli çiftçileri ve kırsal girişim­cileri finansmana ve pazarlara bağlamaya, topluluklarda daya­nıklılık oluşturmaya, hayati eko­sistemleri ve biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı olduğu be­lirtildi.

Fırsata dönüştürme çağrısı

Raporun önsözünde, "Yatı­rımları artırmazsak başarısız ol­ma riskini alırız" diye yazan FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, kü­resel toplumu dünyanın bugün karşı karşıya olduğu muazzam zorlukları ‘fırsata’ dönüştürme­ye çağırdı. Direktör Qu Dongyu, "Bunu yapmak için, daha azıyla daha fazlasını üretmek için bili­mi, yeniliği, kolaylaştırıcı politi­kaları ve yatırımları harekete ge­çirmeliyiz: Daha küçük bir ayak izine sahip, hem nicelik hem de çeşitlilik açısından daha fazla gı­da" dedi.

‘Yıllık İnceleme’nin bu sayısın­da; yapılan ortaklıkların meyve­lerine dair örneklere yer verildi.

* Örneğin, Merkez 2024 yılın­da Dünya Bankası ile birlikte, Gu­atemala ve Honduras'taki küçük çiftçi kahve üreticilerinin AB'nin ormansızlaşmayan tarımsal gıda ürünlerine ilişkin düzenlemesi­ne hazırlık yaparken karşılaştık­ları zorlukları inceleyen ortak bir çalışma yürüttü.

* Uzun zamandır ortak olan Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Merkez tarafından Hindis­tan'ın Odisha bölgesindeki özel­likle savunmasız kabile grupla­rı arasında geçim kaynaklarını, topluluk güçlendirmesini ve te­mel hizmetlere erişimi artırmak için tasarlanan bir projenin ikin­ci aşaması için finansmanı onay­ladı.

* FAO ve Afrika Kalkınma Bankası arasındaki canlandırıl­mış ortaklık; Güney Sudan'ın ta­rımsal üretkenliği artırarak, ik­lim dayanıklılığını oluşturarak ve hane gelirlerini teşvik ederek kalıcı kırılganlığını ele almak için 46,2 milyon dolarlık bir hibe de dahil olmak üzere Merkez’in ta­sarlayıp, banka tarafından onay­lanmış birkaç yeni yatırım proje­siyle sonuçlandı.

FAO, AB ve üye ülkelerle bir­likte, bölgesel ve küresel ticaret pazarlarını birbirine bağlayan stratejik koridorlar boyunca; ka­ju, kahve, pirinç ve kakao dahil ol­mak üzere Afrika'daki önemli kü­resel tarımsal gıda değer zincir­leri içinde kamu ve özel yatırım fırsatlarını belirledi.

FAO ve Avrupa İmar ve Kalkın­ma Bankası iklim açısından akıllı tarımsal gıda sistemleri için yol haritalarını belirlemek ve uygu­lamak üzere özel yatırımları des­teklemek üzere ortak bir teknik yardım paketi başlattı. Yeni Yeşil İklim Fonu projeleri, Balsas hav­zasındaki kırsal topluluklar ara­sında iklim kırılganlığını azalt­mayı amaçlayan Meksika da dahil olmak üzere ülkelerin çok ihtiyaç duyulan iklim finansmanını çek­mesine yardımcı oldu.

Tarımsal gıda sistemlerini sür­dürülebilir bir şekilde dönüştür­mek için gereken trilyonlarca do­ları harekete geçirmek için kritik öneme sahip sürdürülebilir özel yatırımın kilidini açmak için kar­ma finansman üzerindeki çalış­maları 2024'te ilerledi ve Avru­pa Yatırım Bankası ve İtalya'nın Cassa Depositi e Prestiti gibi da­ha yeni ortaklarla planlanan faa­liyetlerle devam etti.

Merkez ayrıca One FAO ruhu­nu eylem halinde gösteren bir örnek olan ‘El Ele Girişimi’ ara­cılığıyla ülkeleri ve bölgesel ve alt bölgesel girişimleri destekle­meye devam etti. 29 ülke ve beş bölgesel konsorsiyum, 2024 Ya­tırım Forumu'nda yatırım tek­lifleri sundu.

“Risk olmadan hiçbir değişim olmaz”

Genel Direktör Qu Dongyu, "Bunlar bağış değil, ülkelerin sü­rücü koltuğunda olduğu yatırım­lardır" diye vurguladı. Dünyanın tarımsal gıda sistemlerini daha sürdürülebilir, daha dayanıklı ve daha verimli hale getirmenin her zamankinden daha acil olduğu­nun altını çizen FAO Genel Di­rektörü Qu Dongyu, “Zorluklar çok büyükse fırsatlar da çok bü­yük” dedi ve ekledi: "Risk olma­dan, hiçbir değişim olamaz."