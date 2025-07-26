Finansal iletişimde yapılan 7 kritik hata

UĞUR GÜNDÜZ / Ekonomist - Bankacı

Finansal iletişim, bir orga­nizasyonun finansal veri­lerini, performansını ve stratejilerini paydaşlarına (ya­tırımcılar, çalışanlar, bankalar, müşteriler, düzenleyiciler ve ge­nel kamuoyu gibi) açık, şeffaf ve anlaşılır bir şekilde aktarmasıdır. Bu, sadece sayıları sunmaktan öteye giderek, bu sayıların ardın­daki hikayeyi, şirketin vizyonu­nu ve geleceğe yönelik planlarını da içerir.

Biz özellikle firma-banka ara­sındaki finansal iletişim üzerin­de duracağız. Çünkü yapılan ile­tişim hataları daha baştan düğ­menin yanlış iliklenmesine yol açıyor ve her iki taraf içinde bir­çok fırsatın kaçmasına neden oluyor.

Ne yazık ki, iletişimdeki aksak­lıklar ve yanlış beklentiler, özel­likle kredi talepleri söz konusu olduğunda, firmaların finansal hedeflerine ulaşmalarını engel­leyen ciddi sorunlara yol açıyor.

Öncelikle iletişim süreci doğ­ru yerden yani şubelerden baş­lamalıdır. Önce bölge ya da genel müdürlüğe gidip kredi başvurusu yapmak zaman kaybettirir. Çün­kü bölge de genel müdürlük de za­ten sizi şubelere yönlendirecek. Krediye, projeye önce şube ina­nacak sonra talebi bölge ya da ge­nel müdürlük yetkisine sunacak.

“Biz yukarıyla konuştuk, talebi gönderirseniz onay verecekler “ cümlesiyle başlayan iletişim süre­ci, genellikle olumsuz sonuçlanır.

Çarpıtılan bilgiler sorunlara yol açar

Verimli ve etkili bir finansal iletişim için yapılması gereken esaslar vardır.

1 Şeffaflık ve dürüstlük: Fi­nansal bilgilerin tam ve doğ­ru bir şekilde sunulması esastır. Hem olumlu hem de olumsuz ge­lişmelerin açıkça paylaşılması, güven inşa eder. Gizlenen veya çarpıtılan bilgiler, uzun vadede ciddi sorunlara yol açar.

Sıkıntı içinde olan ve ödeme performansı kötüye giden bir fir­ma, henüz mevcut bilanço veri­lerinde görülmeyen bu durumu saklayarak kredi beklentisine girmemelidir. Mevcut durum ne­denleriyle izah edilerek, çıkış yo­lunda finansmanın rolü anlatıl­malıdır.

2 Doğrudan iletişim: Firma­ların bankalarla ilişkilerinde sıkça düştüğü bir diğer hata da, aracılar yoluyla kredi onayı alma yanılgısıdır. Bazı firmalar, kredi danışmanları veya ‘ilişkileri’ ol­duğunu iddia eden kişiler aracılı­ğıyla bankalar nezdinde daha ko­lay kredi alabileceklerini düşü­nürler. Oysa bankacılık sistemi, belirli kurallar ve risk değerlen­dirme süreçleri üzerine kurulu­dur. Bir aracının, firmanın finan­sal durumunu veya kredi notu­nu değiştirecek sihirli bir gücü yoktur. Hatta, aracı kullanımı ba­zen firmalar için ek maliyetlere ve zaman kaybına neden olabilir. Güvenilir olmayan aracılar, hem banka nezdinde firmanın kredi­bilitesini düşürür hem de danış­manlık ücreti adı altında haksız kazanç sağlayabilir. Sonuçta kre­di onay sürecine dahil değildirler.

Firmalara finansal danışman­lık yapan, sürecin doğru yerin­de durmayı bilen, yol gösterici ve kurumsal kimliğe sahip firmalar, bahsettiğimiz aracı tanımı dışın­dadır. Bankalar, kredi kararları­nı bağımsız bir şekilde, kendi iç değerlendirme sistemleri ve risk politikaları çerçevesinde alır­lar. Firmanın doğrudan bankay­la iletişime geçmesi, doğru ve ek­siksiz bilgi akışını sağlaması, sü­reci hızlandıracak ve güven inşa edecektir.

3 Hedef kitleye uygunluk: İletişim, hitap edilen paydaş grubunun ihtiyaçlarına ve bilgi düzeyine göre şekillendirilmeli­dir. Örneğin, bir yatırımcı sunu­mu ile çalışanlara yönelik bir fi­nansal bilgilendirme farklılık göstermelidir.

4 Zamanlama: Finansal bil­gilerin güncel ve zamanın­da paylaşılması kritik öneme sa­hiptir. Gecikmiş veya eski bilgiler, paydaşların doğru kararlar alma­sını engelleyebilir ve güven kaybı­na neden olabilir. Özellikle kredi talebi için bankalar tarafından is­tenen bilgi ve belgelerin gecikme­den temin edilmesi, kredi sürecini hızlandıran en önemli unsurdur.

5 Çoklu kanalların kullanı­mı: Finansal bilgileri duyur­mak için tek bir kanala bağlı kal­mak yerine, web sitesi, basın bül­tenleri, sosyal medya, yatırımcı toplantıları ve raporlar gibi farklı kanallar kullanılmalıdır. Bu, daha geniş bir kitleye ulaşmayı sağlar.

6 Etkili bir hikaye anlatımı: Sadece sayıları listelemek yerine, finansal performansın ardındaki nedenleri ve gelecek­teki stratejileri anlatan bir hika­ye oluşturmak, iletişimi daha ilgi çekici hale getirir. Bu, paydaşla­rın, özellikle bankaların şirketin genel resmini daha iyi anlaması­na yardımcı olur.

7 Yasal ve düzenleyici uyum: Tüm finansal iletişimler, ilgi­li yasalara ve düzenlemelere (ör­neğin, sermaye piyasası mevzu­atı) tam uyum içinde olmalıdır. Verimli finansal iletişim, bir şir­ketin itibarını güçlendirir, yatı­rımcı güvenini artırır ve uzun va­deli başarı için zemin hazırlar.

İletişim becerisine yatırım yapın

Banka-firma ilişkileri, sadece bir borç-alacak i lişkisi değildir; aynı zamanda bir stratejik ortak­lıktır. Bu ortaklığın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için, firmaların iletişim becerilerine yatırım yapması, şeffaflığı ilke edinmesi ve yanlış beklentiler­den uzak durması büyük önem taşır.

Kredi taleplerinin onaylanma­sı, aracıların sihirli dokunuşla­rıyla değil, firmanın finansal di­siplini, güvenilirliği ve bankayla kurduğu sağlam iletişim sayesin­de gerçekleşir.