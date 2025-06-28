Finansın yeni ‘karar alıcı’ ajanları
Destek sistemlerinden karar alıcı ajanlara evrilen yapay zekâ (AI), finans sektöründe müşteri deneyiminden yatırım yönetimine kadar tüm işleyişi yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşümün kazananları, denemeye açık ve sorumlu inovasyona öncelik veren kurumlar olacak.
ERGİ ŞENER/Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Üyesi
Finans sektöründe yapay zekâ kullanımı artık yeni bir trend değil. Dolandırıcılık tespiti, algoritmik alım-satım ya da chatbot destekli müşteri hizmetleri gibi alanlarda yıllardır sahada. Ancak 2025 itibarıyla sahneye çıkan ‘agentic AI’ yani ajan yapay zekâ, bu alışıldık tabloyu kökten dönüştürmeye aday. Artık yapay zekâ yalnızca destek sunan bir araç değil; kendi kararlarını alan, çok adımlı görevleri yürüten, dış sistemlerle iletişime geçebilen aktif bir oyuncuya dönüşüyor.
Bu dönüşüm, çalışanların rutin işlerini devrettiği sistemlerden, kurumsal karar alma süreçlerinde rol oynayan özerk ajanlara geçişi temsil ediyor. Gartner’a göre, 2028'e kadar kurumsal yazılımların üçte biri bu tür agentic yapay zekâ bileşenlerini içerecek. Finans kurumları da müşteri ilişkilerinden yatırım yönetimine, risk analizinden iç operasyonlara kadar pek çok alanda bu yeni nesil yapay zekâ sistemlerini devreye almaya başladı bile.
Kişiselleştirme ve proaktif hizmette yeni dönem
Agentic AI, müşterileri yalnızca analiz etmekle kalmıyor; onlar adına harekete geçiyor. Harcama alışkanlıklarından yola çıkarak tasarruf önerileri sunuyor, olası nakit sıkışıklıklarını öngörüyor, yatırım tavsiyeleri geliştiriyor. Örneğin, JPMorgan’ın Coach AI uygulaması, piyasa dalgalanmaları sırasında müşterilerden gelebilecek olası panik aramalarını öngörerek danışmanlara zaman kazandırıyor. Capital One ise otomobil kredisi sürecini uçtan uca yöneten yapay zekâ ajanıyla müşteri memnuniyetini ve dönüşüm oranlarını artırmayı başardı. Bu platform müşteriyle sohbet ederek ihtiyaçlarını anlıyor, uygun araçları karşılaştırıyor, test sürüşü randevuları ayarlıyor ve satış temsilcileriyle görüşme zamanlamalarını dahi otomatik planlıyor.
Otonom portföy yönetimi ve akıllı risk kontrolü
Yatırım süreçlerinde ise agentic AI, portföyleri, yatırımcının hedeflerine ve piyasa koşullarına göre gerçek zamanlı yeniden dengeleyebiliyor. Faiz artışı ya da jeopolitik bir gelişme olduğunda, bu sistemler milisaniyeler içinde portföy dağılımını optimize ederek daha düşük risk ve daha yüksek getiri sağlayabiliyor. Akademik çalışmalar, çoklu yapay zekâ ajanlarının birlikte çalışarak insan yatırım komitelerine benzer sonuçlar üretebildiğini gösteriyor.
Arka planda işleyen sessiz güç
Dolandırıcılık tespiti, kara para aklamayla mücadele, kredi skorlama ve likidite yönetimi gibi kritik alanlar da agentic AI’ın dönüşüm yarattığı başlıklar arasında. JPMorgan ve PayPal gibi kurumlar, bu sistemlerle dolandırıcılık maliyetlerinde ciddi düşüş sağladı. AI ajanları, sadece şüpheli işlemleri tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda anında müdahale edebiliyor. Kredi değerlendirme süreçleri ise geleneksel skorlamaların ötesine geçerek, daha esnek ve kapsayıcı hale geliyor.
Ayrıca büyük kurumlar için kritik olan nakit akış optimizasyonu ve likidite yönetimi de bu sistemlerin yardımı ile daha verimli hale geliyor. AI ajanları, piyasa stresini öngörüp nakit ihtiyacını önceden dengeleyebiliyor; hatta yatırım seçeneklerini önerip, onay sonrası işlemleri kendisi gerçekleştirebiliyor.
İnsan ve yapay zekâ kolaborasyonu: Hibrit gelecek
Bu yeni otonom yapılar, verimliliği artırsa da bazı yeni riskleri beraberinde getiriyor. Yapay zekanın halüsinasyon üretme, veri önyargısı taşıma ya da kötü niyetli müdahalelere açık olma gibi riskleri hala gündemde. Bu nedenle öncü kurumlar, insan denetimini dışlamayan hibrit modeller geliştiriyor. Capital One ve Goldman Sachs gibi şirketler, kritik kararların hâlâ insan onayına bağlı kalmasını sağlayan güvenlik katmanlarını sistemlerine entegre etmiş durumda. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), finans gibi alanlarda ‘inisiyatifin insanlarda kaldığı sistem modeli’ (human above the loop) yaklaşımının benimsenmesini öneriyor, yani AI ne kadar gelişmiş olursa olsun insan yargısının ve nihai onayın devreden çıkarılmaması gerektiğini vurguluyor.
Bütünleşik strateji uygulayanlar kazanacak
Agentic AI, finans dünyasında yalnızca bir verimlilik aracı değil; aynı zamanda rekabetin çehresini yeniden tanımlayan stratejik bir bileşen. Bu dönüşümden kazançlı çıkmak isteyen kurumların, yalnızca teknoloji entegrasyonuna değil; yönetişim, etik ve organizasyonel dönüşüme de yatırım yapması gerekiyor. Finansın geleceği, sadece akıllı ajanlara değil, bu ajanlarla akıllıca iş birliği yapan vizyoner kurumlar ve çalışanlarla şekillenecek.