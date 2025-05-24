Hamburger mi döner mi?
Türkiye’nin 2024 yılı e-ticaret hacmi 3 trilyon lirayı aşarken hızlı ticaret ise yüzde 98,1 büyüyerek 249 milyar 800 milyon liraya ulaştı. En yoğun sektör yemek; en çok satılan ürün gazlı içecek, en çok sipariş edilen yemek türü ise 20 milyar 200 milyon lira ile hamburger oldu.
Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu yayınlandı. Rapora göre e-ticaret hacmi 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artarak 3 trilyon TL’yi aştı. İşlem sayısı ise 5 milyar 910 milyon adet olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı rapordaki veriler arasında; hızlı ticaretteki yüzde 98,1’lik artış dikkat çekti.
Tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünlere dakikalar içinde ulaşabildiği hızlı ticaret (Q-Commerce), 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 98,1 artış gösterirken, hızlı ticaret hacminin tüm e-ticaret hacmi içindeki payı yüzde 8,32 oldu. Hızlı ticarette yemek sektörü yüzde 66,18 ile listenin en üst sırasında yer aldı. Hızlı ticarette en çok satılan ürün grubu 6 milyar TL ile gazlı içecekler olurken, en çok sipariş edilen yemek türü ise 20 milyar 200 milyon TL ile hamburger oldu. Hamburgeri, 15 milyar 900 milyon TL ile döner, 14 milyar TL ile pizza, 12 milyar 600 milyon TL ile kebap takip etti. Ayrıca Dubai çikolatası da listede yer aldı. Hızlı ticaret kapsamında söz konusu üründe yaklaşık 160 milyon liralık satış yapıldı.
Perakende e-Ticaret hacmi 1,5 trilyon lirayı aştı
Perakende e-ticaret hacmi 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 63,7 artarak 1 trilyon 619 milyar TL’ye ulaştı. Perakende e-ticaret işlem sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artış göstererek 1 milyar 850 milyon adet olarak gerçekleşti.
2019-2024 yılları arasında genel e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 85,66’ya ve aynı dönemde perakende e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranı ise yüzde 90,82’ye ulaştı. ABD doları bazında e-ticaret hacmi aynı yıllar arasında yüzde 274 artış gösterdi. 2019’da 23 milyar 940 milyon ABD doları olan e-ticaret hacmi, her yıl istikrarlı bir şekilde artarak 2023’te 77 milyar 890 milyon ABD dolarına, 2024’te ise bir önceki yıla göre yüzde 15’lik artış ile 89 milyar 580 milyon ABD dolarına ulaştı. 2019-2024 yılları arasında ABD doları bazında artış oranı yüzde 274 olarak gerçekleşti.
2024’te yurt içinde gerçekleşen e-ticaret hacminin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL olarak açıklanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 6,5 oldu. E-ticaretin genel ticarete oranı 2024’teyüzde 19,1 olarak gerçekleşti.
2024’te Türkiye genelinde 600 bin 800 işletme e-ticaret faaliyetinde bulundu. Ülkemizde e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin yüzde 78,6’sı şahıs işletmesi, yüzde 17,8’i limitet şirket ve yüzde 3,6’sı anonim şirket. Türkiye’de e-ticaret faaliyetinde bulunan esnaf işletmesi sahiplerinin yüzde 72,8’i erkek, yüzde 27,2’si ise kadın. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin en çok bulunduğu ilk 5 il olarak öne çıktı.
En çok faaliyet yemek sektöründe
E-ticaret ekosisteminde faaliyet gösteren işletmelerin sektörlere göre dağılımında, yemek sektörü yüzde 21,63 ile en yüksek orana sahip olurken bu sektörü yüzde 15,64 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü, yüzde 12,24 ile elektronik ve yüzde 11,12 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörleri takip etti.
Giyim, ayakkabı ve aksesuar ilk sırada
2024’te e-ticaret hacminden en büyük payı alan sektör 301 milyar 340 milyon TL ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü olurken bu sektörü sırasıyla 208 milyar 900 milyon TL ile hava yolları, 180 milyar 230 milyon TL ile seyahat, taşımacılık ve depolama ve 176 milyar 920 milyon TL ile elektronik sektörleri izledi. Tüketici eğilimleri ve talep dinamikleri doğrultusunda e-ticarette en çok tercih edilen ürünler; ayakkabı, tişört, elbise, mont, pantolon gibi giyim ürünleri ve elektrikli süpürge, dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi teknoloji ürünleri ile kitaplar oldu.
E-ticaretteki ödeme yöntemlerinde yüzde 66 ile kartlı ödemeler ilk sırada yer aldı. Kartlı ödemelerin yüzde 65’i 3D secure güvenlik yöntemiyle yapıldı.
Harcamaların yüzde 58’ini kadınlar yaptı
Pazaryerleri üzerinden gerçekleşen e-ticaret harcamalarının yüzde 58’i kadın yüzde 42’si ise erkek kullanıcılar tarafından yapıldı. Giyim, ayakkabı ve aksesuar, medikal, kişisel bakım ve kozmetik ile evcil hayvan ürünleri sektörlerinde kadınlar daha fazla harcama yaparken elektronik, hava yolları ile seyahat, taşımacılık ve depolama sektörlerinde ise erkek kullanıcılar daha fazla harcadı.
E-ticaret satışları en fazla olan ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa olurken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, e-ticaret alışlarının en fazla olduğu ilk 5 il olarak öne çıktı.
2024’te en çok alışveriş kasım kampanyaları döneminde yapıldı. En fazla alışveriş yapılan gün ise cumartesi oldu.
C2C satışlar 9,8 milyon TL'lik hacme ulaştı
2024 yılında tüketiciden tüketiciye (C2C) satışlarda işlem hacmi 9 milyar 800 milyon TL'ye ve işlem sayısı 17 milyon 500 bin adede ulaştı. Sürdürülebilir e-ticaretin büyük kısmını yüzde 53,25 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü oluştururken bu sektörü sırasıyla yüzde 16,32 ile elektronik, yüzde 6,86 ile anne ve bebek ve yüzde 6,24 ile oyun, oyuncak ve hobi sektörleri izledi.
Dijital eğlence ve içerik tüketiminde toplam hacim 20 milyar TL'ye yaklaştı
2024’te çevrim içi olarak satın alınan masaüstü bilgisayar, oyun konsolu, mobil oyunlar, video, müzik ve yayın platformlarının toplam hacmi 19 milyar 600 milyon TL ve işlem sayısı ise 95 milyon 700 bin adet olarak gerçekleşti. Dijital eğlence sektörünün üç ana kategorisinin (oyun, yayın platformları, müzik ve video) hacim ve işlem sayılarının oranlarına bakıldığında sektörün tutar bazında yüzde 55 düzeyinde bir oran ile dijital işlemlerde en büyük payı aldığı, işlem sayısı bazında ise yüzde 30’luk bir paya ulaştığı görüldü. Yayın platformları tutar bazında yüzde 38 oranında pay alırken, işlem sayısı bazında aldığı pay yüzde 48 oldu. Müzik ve video sektörü ise tutar bazında yüzde 7, işlem sayısı bazında yüzde 22’lik paya ulaştı.