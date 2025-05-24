Hamburger mi döner mi?

Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu ya­yınlandı. Rapora göre e-ticaret hacmi 2024’te bir ön­ceki yıla göre yüzde 61,7 artarak 3 trilyon TL’yi aştı. İşlem sayısı ise 5 milyar 910 milyon adet ola­rak gerçekleşti. Ticaret Bakanlı­ğı’nın açıkladığı rapordaki veri­ler arasında; hızlı ticaretteki yüz­de 98,1’lik artış dikkat çekti.

Tüketicilerin ihtiyaç duy­dukları ürünlere dakikalar için­de ulaşabildiği hızlı ticaret (Q-Commerce), 2024’te bir ön­ceki yıla göre yüzde 98,1 artış gösterirken, hızlı ticaret hacmi­nin tüm e-ticaret hacmi içindeki payı yüzde 8,32 oldu. Hızlı tica­rette yemek sektörü yüzde 66,18 ile listenin en üst sırasında yer aldı. Hızlı ticarette en çok satılan ürün grubu 6 milyar TL ile gazlı içecekler olurken, en çok sipariş edilen yemek türü ise 20 milyar 200 milyon TL ile hamburger ol­du. Hamburgeri, 15 milyar 900 milyon TL ile döner, 14 milyar TL ile pizza, 12 milyar 600 milyon TL ile kebap takip etti. Ayrıca Dubai çikolatası da listede yer al­dı. Hızlı ticaret kapsamında söz konusu üründe yaklaşık 160 mil­yon liralık satış yapıldı.

Perakende e-Ticaret hacmi 1,5 trilyon lirayı aştı

Perakende e-ticaret hacmi 2024’te bir önceki yıla göre yüz­de 63,7 artarak 1 trilyon 619 mil­yar TL’ye ulaştı. Perakende e-ti­caret işlem sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artış göstere­rek 1 milyar 850 milyon adet ola­rak gerçekleşti.

2019-2024 yılları arasında ge­nel e-ticaret hacminin yıllık bile­şik büyüme oranı yüzde 85,66’ya ve aynı dönemde perakende e-ti­caret hacminin yıllık bileşik bü­yüme oranı ise yüzde 90,82’ye ulaştı. ABD doları bazında e-ti­caret hacmi aynı yıllar arasında yüzde 274 artış gösterdi. 2019’da 23 milyar 940 milyon ABD doları olan e-ticaret hacmi, her yıl istik­rarlı bir şekilde artarak 2023’te 77 milyar 890 milyon ABD dola­rına, 2024’te ise bir önceki yıla göre yüzde 15’lik artış ile 89 mil­yar 580 milyon ABD dolarına ulaştı. 2019-2024 yılları arasın­da ABD doları bazında artış oranı yüzde 274 olarak gerçekleşti.

2024’te yurt içinde gerçekle­şen e-ticaret hacminin, Türki­ye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 43 trilyon 410 mil­yar 514 milyon TL olarak açıkla­nan gayri safi yurt içi hasıla (GS­YH) içindeki payı yüzde 6,5 oldu. E-ticaretin genel ticarete oranı 2024’teyüzde 19,1 olarak gerçek­leşti.

2024’te Türkiye genelinde 600 bin 800 işletme e-ticaret faaliye­tinde bulundu. Ülkemizde e-ti­caret faaliyetinde bulunan işlet­melerin yüzde 78,6’sı şahıs işlet­mesi, yüzde 17,8’i limitet şirket ve yüzde 3,6’sı anonim şirket. Türkiye’de e-ticaret faaliyetinde bulunan esnaf işletmesi sahip­lerinin yüzde 72,8’i erkek, yüzde 27,2’si ise kadın. İstanbul, Anka­ra, İzmir, Bursa ve Antalya, e-ti­caret faaliyetinde bulunan işlet­melerin en çok bulunduğu ilk 5 il olarak öne çıktı.

En çok faaliyet yemek sektöründe

E-ticaret ekosisteminde faa­liyet gösteren işletmelerin sek­törlere göre dağılımında, yemek sektörü yüzde 21,63 ile en yüksek orana sahip olurken bu sektörü yüzde 15,64 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü, yüzde 12,24 ile elektronik ve yüzde 11,12 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörleri takip etti.

Giyim, ayakkabı ve aksesuar ilk sırada

2024’te e-ticaret hacmin­den en büyük payı alan sektör 301 milyar 340 milyon TL ile gi­yim, ayakkabı ve aksesuar sek­törü olurken bu sektörü sırasıyla 208 milyar 900 milyon TL ile ha­va yolları, 180 milyar 230 milyon TL ile seyahat, taşımacılık ve de­polama ve 176 milyar 920 milyon TL ile elektronik sektörleri izle­di. Tüketici eğilimleri ve talep di­namikleri doğrultusunda e-tica­rette en çok tercih edilen ürün­ler; ayakkabı, tişört, elbise, mont, pantolon gibi giyim ürünleri ve elektrikli süpürge, dizüstü bilgi­sayar, cep telefonu gibi teknoloji ürünleri ile kitaplar oldu.

E-ticaretteki ödeme yöntem­lerinde yüzde 66 ile kartlı öde­meler ilk sırada yer aldı. Kartlı ödemelerin yüzde 65’i 3D secure güvenlik yöntemiyle yapıldı.

Harcamaların yüzde 58’ini kadınlar yaptı

Pazaryerleri üzerinden ger­çekleşen e-ticaret harcamaları­nın yüzde 58’i kadın yüzde 42’si ise erkek kullanıcılar tarafından yapıldı. Giyim, ayakkabı ve ak­sesuar, medikal, kişisel bakım ve kozmetik ile evcil hayvan ürün­leri sektörlerinde kadınlar daha fazla harcama yaparken elektro­nik, hava yolları ile seyahat, ta­şımacılık ve depolama sektörle­rinde ise erkek kullanıcılar daha fazla harcadı.

E-ticaret satışları en fazla olan ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Anka­ra, İzmir, Kocaeli ve Bursa olur­ken İstanbul, Ankara, İzmir, Bur­sa ve Antalya, e-ticaret alışları­nın en fazla olduğu ilk 5 il olarak öne çıktı.

2024’te en çok alışveriş kasım kampanyaları döneminde yapıl­dı. En fazla alışveriş yapılan gün ise cumartesi oldu.

C2C satışlar 9,8 milyon TL'lik hacme ulaştı

2024 yılında tüketiciden tüketiciye (C2C) satışlarda işlem hacmi 9 milyar 800 milyon TL'ye ve işlem sayısı 17 milyon 500 bin adede ulaştı. Sürdürülebilir e-ticaretin büyük kısmını yüzde 53,25 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü oluştururken bu sektörü sırasıyla yüzde 16,32 ile elektronik, yüzde 6,86 ile anne ve bebek ve yüzde 6,24 ile oyun, oyuncak ve hobi sektörleri izledi.

Dijital eğlence ve içerik tüketiminde toplam hacim 20 milyar TL'ye yaklaştı

2024’te çevrim içi olarak satın alınan masaüstü bilgisayar, oyun konsolu, mobil oyunlar, video, müzik ve yayın platformlarının toplam hacmi 19 milyar 600 milyon TL ve işlem sayısı ise 95 milyon 700 bin adet olarak gerçekleşti. Dijital eğlence sektörünün üç ana kategorisinin (oyun, yayın platformları, müzik ve video) hacim ve işlem sayılarının oranlarına bakıldığında sektörün tutar bazında yüzde 55 düzeyinde bir oran ile dijital işlemlerde en büyük payı aldığı, işlem sayısı bazında ise yüzde 30’luk bir paya ulaştığı görüldü. Yayın platformları tutar bazında yüzde 38 oranında pay alırken, işlem sayısı bazında aldığı pay yüzde 48 oldu. Müzik ve video sektörü ise tutar bazında yüzde 7, işlem sayısı bazında yüzde 22’lik paya ulaştı.