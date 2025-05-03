Her 4 işverenden 3’ü aradığı yeteneği bulamıyor

ManpowerGroup tarafından 42 ülkede 40 bin 413 işverenle gerçekleştirilen 2025 Küresel Yetenek Açığı Araştırması’na göre, dünya genelindeki işveren­lerin yüzde 74’ü ihtiyaç duyduk­ları nitelikli yetenekleri bulmak­ta zorlandıklarını belirtiyor. Bu oran, 2014’teki yüzde 36’lık se­viyeye kıyasla iki katına çıkarak ciddi bir küresel soruna işaret ediyor.

Yetenek açığının yüzde 76 ola­rak ölçüldüğü Türkiye, 42 ül­ke içinde 21’inci sırada yer aldı. Türkiye’nin yetenek açığı 2024 yılında yine yüzde 76 seviyesin­de iken 2023 yılında bu oran yüz­de 72 idi.

Küresel çapta yüzde 86 ile Al­manya, işverenlerin vasıflı ye­teneklere ulaşmada en çok zor­luk çeken ülke olurken bu ülke­yi yüzde 85 ile İsrail ve yüzde 84 ile Portekiz takip etti. İtalya’nın yüzde 78 ile 13’üncü,Fransa’nın yüzde 76 ile 17’nci, Çin’in yüzde 74 ile 25’inci ve ABD’nin yüzde 71 ile 29’uncu sırada yer aldığı listeye göre; yüzde 53 ile Porto Riko, işverenlerin boş pozisyon­ları doldurmakta en az zorlanan ülke oldu. Bu ülkeyi her biri yüz­de 59’luk oran ile Kolombiya ve Polonya takip etti.

En büyük açık sağlık ve yaşam bilimlerinde

Sektörlere göre yetenek açı­ğına bakıldığında ise Türkiye’de yüzde 85 ile sağlık ve yaşam bi­limleri en fazla yeteneğe ihtiyaç duyulan sektör oldu. Diğer sek­törlerde ise yetenek açığı oranla­rı sırasıyla şu şekilde: Finans ve gayrimenkul yüzde 80, tüketim ürünleri ve hizmetleri yüzde 78, bilgi teknolojileri yüzde 75, en­düstriyel ürünler ve malzemeler yüzde 74, enerji ve altyapı hiz­metleri yüzde 73, taşımacılık ve lojistik-otomotiv yüzde 71 ve ile­tişim hizmetleri yüzde 68.

Şirket büyüklüğüne göre yete­nek açıklarına bakıldığında ise ülkemizde ilk sırada yüzde 80 ile ilk sırada çalışan sayısı bin-4 bin 999 olan şirketler yer aldı. Bunu yüzde 78 ile çalışan sayısı 250- 999 olan şirketler izledi. Sonra­sında yüzde 77 ile çalışan sayıla­rı 10-49, yüzde 76 ile çalışan sa­yısı 5 binden fazla, yüzde 75 ile çalışan sayısı 10’dan az olan şir­ketler yer aldı. Çalışan sayısı 50- 249 olan şirketler yüzde 74 ile en az yetenek açığı yaşayan şirket­ler oldu.

Üretim sektörü ilk sırada

Araştırma, Türkiye’de yetenek açığının özellikle belirli sektör­lerde yoğunlaştığını ortaya ko­yuyor. En çok nitelikli iş gücü aranan alanlar arasında yüzde 30 ile üretim ilk sırada yer alır­ken bunu, her biri yüzde 27’lik oranla mühendislik ve satış-pa­zarlama alanları izledi.

Operasyon-lojistik ile idari iş­ler-ofis destek alanları yüzde 20 ile dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. Bu alanların ardından yüzde 19 ile sürdürülebilirlik ve çevre, yüzde 18 ile IT-data, yine her biri yüzde 12’lik oranlarla İK ve ön ofis-müşteri hizmetleri alanları geldi. Son sırada ise yüz­de 7 ile ESG-danışmanlık, risk yönetimi ve yönetişim alanı bu­lunuyor.