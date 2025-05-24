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İlk üç ayda girişimlere 53 turda 77,6 milyon dolar yatırım

2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’de toplam 53 yatırım turu gerçekleştirildi ve girişimler toplamda 77.6 milyon dolar yatırım aldı.

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İlk üç ayda girişimlere 53 turda 77,6 milyon dolar yatırım
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StartupCentrum tarafından hazırlanan 2025 1. Çeyrek Tür­kiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre bu çeyrek, hem yatırım tutarı hem de işlem sayı­sı açısından son yılların en sakin dönemlerinden biri olarak öne çıktı. Yılın ilk çeyreğinde gerçek­leşen yatırımların 13’ü ise TÜ­BİTAK BİGG Fonu kapsamında gerçekleşti. 2025'in ilk çeyreğin­de özel sektör tarafından 40 yatı­rım işlemi hayata geçirildi. Sade­ce özel sektör yatırımları dikka­te alındığında, bir önceki çeyreğe kıyasla yatırım sayısında yüzde 24 azalma yaşandı.

İlk üç ayda girişimlere 53 turda 77,6 milyon dolar yatırım - Resim : 1

2025’in ilk çeyreği yatırımcı­lar açısından incelendiğinde, ku­rumsal yatırımcıların ağırlıkta olduğu dikkat çekti. Yatırım sü­reçlerine katılan 93 yatırımcı­nın 76’sı girişim sermayesi fonla­rı (VC), kurumsal risk sermayesi (CVC) veya yatırım şirketleri gibi kurumsal yapılarken, 17’si birey­sel yatırımcıdan oluştu. Bireysel yatırımcılar arasında ise iki me­lek yatırım ağı (Decacorn Angels ve Şirket Ortağım) yer alırken; ge­ri kalan 15 isim ise Türkiye'deki bireysel melek yatırımcılardan oluştu. Kurumsal yatırımcıların merkezlerine bakıldığında, 76 kurumsal yatırımcının 58’i Tür­kiye merkezli, 18’i ise yurt dışı kaynaklı. Toplam işlem sayısının görece düşük olması, yabancı ya­tırımcıların katılım oranını önce­ki çeyreklere kıyasla oransal ola­rak artırdığını gösterdi.

2025 yılının ilk çeyreğinde ya­tırım alan girişimlerin coğrafi da­ğılımı, İstanbul’un girişimcilik ekosistemindeki lider konumu­nu koruduğunu gösterdi. Bu dö­nemde yatırım alan 53 girişimin 33’ü, İstanbul merkezli oldu. İs­tanbul’u dokuz girişimle Ankara, dört girişimle ise İzmir takip etti. Yapılan yatırımların sektörel da­ğılımına bakıldığında ise belirli alanlara yoğunlaşan bir görünüm ortaya çıktı. Özellikle yapay zekâ temelli çözümler geliştiren giri­şimler hem yatırım miktarı hem de işlem sayısı açısından ön plana çıktı. Oyun sektörü de 2025’in ilk çeyreğinde yatırım miktarı ola­rak en çok yatırımı (36.4 milyon dolar) alan sektörlerden biri oldu.

Kadın kurucu ortaklı girişim oranı yüzde 21

2025’in ilk çeyreğinde yatırım alan 53 girişimde toplam 115 ku­rucu ortak yer aldı. Bu kurucu­ların yalnızca 13’ü kadın, 102’si ise erkek olarak dağıldı. Bu veri­ler doğrultusunda, kadın kurucu­ların genel kurucu havuzundaki oranı yaklaşık yüzde 11 düzeyin­de olduğu görüldü. Girişimlerin kurucu ekip yapısına bakıldığın­da ise yalnızca bir girişimin (free­lance hizmet pazaryeri Job To Go) tamamen kadın kurucular tara­fından hayata geçirildiği görüldü. Dokuz girişim, kadın ve erkek ku­rucuların birlikte yer aldığı kar­ma ekiplerden oluşurken, kalan 42 girişimin yalnızca erkek kuru­culara sahip oldu. En az bir kadın kurucusu bulunan girişim oranı, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüz­de 21 seviyesinde kaldı. Bu oran, Türkiye’de son beş yılda gözlem­lenen yüzde 20–30 bandına para­lel bir seviyede olsa da 2024 yılın­daki yüzde 32,2’lik orana göre be­lirgin bir düşüş gösterdi.