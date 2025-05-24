İlk üç ayda girişimlere 53 turda 77,6 milyon dolar yatırım
2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’de toplam 53 yatırım turu gerçekleştirildi ve girişimler toplamda 77.6 milyon dolar yatırım aldı.
StartupCentrum tarafından hazırlanan 2025 1. Çeyrek Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre bu çeyrek, hem yatırım tutarı hem de işlem sayısı açısından son yılların en sakin dönemlerinden biri olarak öne çıktı. Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yatırımların 13’ü ise TÜBİTAK BİGG Fonu kapsamında gerçekleşti. 2025'in ilk çeyreğinde özel sektör tarafından 40 yatırım işlemi hayata geçirildi. Sadece özel sektör yatırımları dikkate alındığında, bir önceki çeyreğe kıyasla yatırım sayısında yüzde 24 azalma yaşandı.
2025’in ilk çeyreği yatırımcılar açısından incelendiğinde, kurumsal yatırımcıların ağırlıkta olduğu dikkat çekti. Yatırım süreçlerine katılan 93 yatırımcının 76’sı girişim sermayesi fonları (VC), kurumsal risk sermayesi (CVC) veya yatırım şirketleri gibi kurumsal yapılarken, 17’si bireysel yatırımcıdan oluştu. Bireysel yatırımcılar arasında ise iki melek yatırım ağı (Decacorn Angels ve Şirket Ortağım) yer alırken; geri kalan 15 isim ise Türkiye'deki bireysel melek yatırımcılardan oluştu. Kurumsal yatırımcıların merkezlerine bakıldığında, 76 kurumsal yatırımcının 58’i Türkiye merkezli, 18’i ise yurt dışı kaynaklı. Toplam işlem sayısının görece düşük olması, yabancı yatırımcıların katılım oranını önceki çeyreklere kıyasla oransal olarak artırdığını gösterdi.
2025 yılının ilk çeyreğinde yatırım alan girişimlerin coğrafi dağılımı, İstanbul’un girişimcilik ekosistemindeki lider konumunu koruduğunu gösterdi. Bu dönemde yatırım alan 53 girişimin 33’ü, İstanbul merkezli oldu. İstanbul’u dokuz girişimle Ankara, dört girişimle ise İzmir takip etti. Yapılan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında ise belirli alanlara yoğunlaşan bir görünüm ortaya çıktı. Özellikle yapay zekâ temelli çözümler geliştiren girişimler hem yatırım miktarı hem de işlem sayısı açısından ön plana çıktı. Oyun sektörü de 2025’in ilk çeyreğinde yatırım miktarı olarak en çok yatırımı (36.4 milyon dolar) alan sektörlerden biri oldu.
Kadın kurucu ortaklı girişim oranı yüzde 21
2025’in ilk çeyreğinde yatırım alan 53 girişimde toplam 115 kurucu ortak yer aldı. Bu kurucuların yalnızca 13’ü kadın, 102’si ise erkek olarak dağıldı. Bu veriler doğrultusunda, kadın kurucuların genel kurucu havuzundaki oranı yaklaşık yüzde 11 düzeyinde olduğu görüldü. Girişimlerin kurucu ekip yapısına bakıldığında ise yalnızca bir girişimin (freelance hizmet pazaryeri Job To Go) tamamen kadın kurucular tarafından hayata geçirildiği görüldü. Dokuz girişim, kadın ve erkek kurucuların birlikte yer aldığı karma ekiplerden oluşurken, kalan 42 girişimin yalnızca erkek kuruculara sahip oldu. En az bir kadın kurucusu bulunan girişim oranı, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 21 seviyesinde kaldı. Bu oran, Türkiye’de son beş yılda gözlemlenen yüzde 20–30 bandına paralel bir seviyede olsa da 2024 yılındaki yüzde 32,2’lik orana göre belirgin bir düşüş gösterdi.