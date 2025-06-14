İstihdamda çifte tablo: Özel sektör kan kaybetti Hatay ise umut oldu
Türkiye’de Eylül 2024-Şubat 2025 arasında, toplam işlerin yüzde 4,1’ine denk gelen 645 bin 941 kişilik istihdam kaybı yaşandı. Söz konusu kayıpların tamamen özel sektör çalışanları (4a) arasındaki iş kaybına atfedilebileceği belirtildi. Depremden en çok zarar gören illerden Hatay ise 57 binden fazla yeni iş yaratarak öne çıktı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden yararlanarak başlattığı yeni aylık bülten serisinin ilkinde yer alan bilgilere göre; Türkiye, Eylül 2024'ten Şubat 2025 sonuna kadar 645 bin 941 kayıtlı işin yok oluşuna tanıklık etti. Turizm sektöründeki düşük sezon nedeniyle bu düşüş bekleniyor olsa da muhtemelen olumsuz ekonomik görünüm ve ekonomik belirsizlik de bu düşüşü etkiledi. Bir yandan Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir'de güçlü istihdam kayıpları gözlemlenirken, öte yandan, başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen bölgede istihdam yaratımı ile kayda değer bir ekonomik toparlanma yaşanıyor. Turizm gibi düşük katma değerli ekonomik faaliyetlerdense, danışmanlık hizmetleri gibi görece yüksek katma değerli faaliyetlerde istihdam kayıpları önümüzdeki aylar için olumsuz bir işaret olarak yorumlanıyor.
İstihdam kayıpları beklenenden daha güçlü
Dr. Luis Pinedo Caro ve Dr. Varol Dur tarafından hazırlanan bülten, 2016'dan bu yana istihdam artışının zayıf seyrettiğini, 2019'daki ekonomik kriz ve pandemi döneminde yürürlüğe giren işten çıkarma yasakları nedeniyle COVID-19 etkisinin resmi rakamlara dahi tam olarak yansımadığı belirtildi. Bültende “Pandemi sonrası dönemde yaşanan son istihdam artışı, istihdamı uzun vadeli eğilime geri taşımıştır. Ancak bu eğilim yeniden kesintiye uğramıştır. Türkiye’de Eylül 2024’ten Şubat 2025’e kadar toplam işlerin yüzde 4,1’ine denk gelen 645 bin 941 kişilik istihdam kaybı yaşanmıştır. Bu kayıp, mevcut ekonomik durumda dikkate değer bir durgunluğa işaret etmektedir” denildi.
Araştırmanın sonuçlarına göre; gözlemlenen istihdam kaybı tamamen özel sektör çalışanları (4a) arasındaki iş kaybına atfedilebilir. Serbest meslek (4b) ve memur (4c) rakamları ise Şekil 1'de görülebileceği gibi neredeyse değişmedi.
En büyük kayıp, metal imalatı ve danışmanlık hizmetlerinde
Bültende, turizm sektöründe düşük sezonda olunması, konaklama sektöründe yaşanan keskin düşüşleri açıklarken; bar, restoran ve perakende satış sektörlerinde de olumsuz ama görece daha ılımlı etkiler yarattığı belirtildi. “İlginç bir şekilde, turizmle doğrudan ilişkili olmayan sektörlerde de faaliyet daralmaları yaşandı” denilen raporda; özellikle metal imalatı ve danışmanlık hizmetlerinde en büyük kayıpların yaşandığına dikkat çekildi. İstihdamda en durgun sektörler hakkında ise şu değerlendirme yapıldı: “İnşaat sektöründe de durgunluk söz konusu, ancak bu yalnızca bina ve altyapı inşasına yönelik hizmetlerle sınırlı. İnşaatta ev içi hizmetlere (tesisat, elektrik işleri) yönelik faaliyetler ise etkilenmedi. İncelenen 6 aylık dönemde istihdam yaratımı açısından en dikkat çeken istisna eğitim sektörü oldu”
Hatay 57 binden fazla yeni iş yarattı
Bültene göre çoğu ilde, özellikle turizm sektörüyle yakın ilişkisi olan bölgelerde, eylül ayından bu yana istihdamda güçlü mevsimsel düşüşler yaşandı. Bu mevsimsel sıralamada başı çeken iller sırasıyla; 168 bin kayıtlı istihdam kaybıyla Antalya, 121 binle İstanbul ve 72 binle Muğla oldu. “2023 depreminden etkilenen bölgede ise kayda değer bir istihdam artışı gözlemlenmedi” denilen rapor, deprem bölgesindeki Hatay ilinde istihdam artışına dikkat çekti:
“En çok zarar gören dört ilden üçü, ulusal düzeydeki olumsuz istihdam görünümüne rağmen pozitif istihdam artışı yaşadı. Bu iller arasında en dikkat çekeni ise, 57 binden fazla yeni iş yaratarak öne çıkan Hatay oldu.”