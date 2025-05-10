Kağıt yığınına veda, dijital kimliğe merhaba: eLevhaTR
Ruhsatlar, levhalar, belgeler… Duvarlardaki kağıt yığını yerine, akıllı bir kod neden olmasın? Bir iş yerinde bu kadar evrak olmalı mı? Oysa teknoloji, bu karmaşayı çözebilecek nitelikte bir fırsat sunuyor. Eğer istenirse, tüm bu belgeler tek bir dijital sistemde bir araya getirilebilir.
Fatih Mehmet GÖKTÜRK - Gelir İdaresi Grup Müdürü
Bir işletmenin kapısından içeri adım attığınızda gözünüz hemen duvarlara takılır. Vergi levhası bir köşede, ruhsat çerçevesi başka bir yerde, gıda üretim izni, tütün satış yetkisi ve daha niceleri… Her biri farklı bir kurumdan alınmış, çerçevelenip asılmış belgeler. Hukuki bir gereklilik oldukları kesin; ancak bu belgeler zamanla görüntü kalabalığına, bazen de işlevini yitirmiş bir formaliteye dönüşebiliyor.
Oysa teknoloji, bu karmaşayı çözebilecek nitelikte bir fırsat sunuyor. Eğer istenirse, tüm bu belgeler tek bir dijital sistemde bir araya getirilebilir. Böyle bir yaklaşım, hem belgelerin takibini kolaylaştırabilir hem de vatandaşların bu belgelere daha hızlı ve güvenilir şekilde erişimini sağlayabilir. İşte bu noktada, ‘eLevhaTR’ adını verdiğimiz bir öneri karşımıza çıkıyor.
eLevhaTR nedir?
eLevhaTR; belediye ruhsatından vergi levhasına, hijyen belgesinden satış izinlerine kadar tüm yasal belgelerin dijital ortamda birleştirildiği ve iş yerine asılan tek bir QR kodla erişilebilir hale getirildiği bir sistem önerisidir.
Bu sistemde, işletmenin sahip olduğu belgeler güncel haliyle e-Devlet üzerinden herkese açık şekilde listelenir. Hem vatandaş hem denetim görevlisi hem de işletme sahibi aynı kaynaktan, aynı güvenilirlikle bilgiye ulaşabilir.
Böyle bir yapı, klasik çerçeve ve evrak mantığını geride bırakıp; sade, şeffaf ve doğrulanabilir bir belge dünyası kurulmasına katkı sağlayabilir.
Mevzuat ne diyor?
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kamu hizmetlerinin şeffaflığını artırmak, veri paylaşımını kolaylaştırmak ve dijitalleşmeyi desteklemek üzere çeşitli yetkiler tanımaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı, bugüne kadar vergi levhası, e-fatura, e-defter gibi uygulamalarda dijital altyapıyı başarıyla işleten kurumlardan biri olmuştur. Bu deneyim, eLevhaTR’nin teknik ve yasal koordinasyonunun da güçlü ellerde hayata geçirilebileceğini göstermektedir. İlgili kurumların iş birliğiyle eLevhaTR gibi bir sistem, mevcut yasal çerçeve içinde hayata geçirilebilir ve zamanla işyeri belgelerinde dijital bir dönüşüm başlatılabilir. Singapur ve Estonya, bu konuda örnek alınabilecek ülkelerin başında geliyor. Singapur’da gıda ruhsatları artık dijital olarak düzenleniyor.
Her ruhsat bir QR kodla doğrulanabiliyor ve belge üzerinde güncel olmayan hiçbir bilgi yer almıyor. Estonya’da ise vatandaşlar devletle ilişkilerini tamamen dijital platformlar üzerinden sürdürüyor.
Türkiye, e-Devlet sistemine entegre olmuş milyonlarca kullanıcıya sahip bir ülke. e-Belge uygulamalarıyla güçlü bir teknik zemin de oluşturulmuş durumda. Bu tablo, eLevhaTR benzeri uygulamaların bizde de işlerlik kazanabileceğini düşündürüyor.
Bu sistem neler kazandırabilir?
İşletmelere:
* Belge sayısı azalabilir
* Takip kolaylaşabilir
* Çerçeve, çıktı ve masraf gibi detaylar ortadan kalkabilir
Vatandaşa:
* Hizmet aldığı işyerinin yasal statüsünü anında öğrenme imkânı doğabilir
* Denetim duygusu artabilir
* Şeffaflık algısı güçlenebilir
Kamuya:
* Denetim süresi kısalabilir
* Sahte belge riskleri azalabilir
* Kayıt dışı faaliyetler daha etkin şekilde tespit edilebilir
Tek kod, tam güven
İş yerine asılacak olan tek bir dijital belge, tüm ruhsat ve izinlerin dijital bir özetini sunabilir. Bu belgeye iliştirilecek QR kod sayesinde herkes, yetkili kurumlarca verilmiş belgelerin geçerliliğini anlık olarak kontrol edebilir. İstendiğinde manuel doğrulama için kısa bir belge numarası da eklenebilir.
Böyle bir sistemin, hem vatandaş nezdinde güven duygusunu pekiştireceği hem de kamu denetimlerinin etkinliğini artıracağı düşünülmektedir.
Somut bir adım
eLevhaTR, bugünün teknolojik imkânlarıyla rahatlıkla uygulanabilecek bir öneridir. Kamuda dijital dönüşümün hızlandığı bir dönemde, iş yeri belgelerinin de bu sürece dahil edilmesi oldukça yerinde bir adım olabilir. Bu sistemin hayata geçirilmesi, işletme sahiplerinin işini kolaylaştırırken, vatandaşların da daha bilinçli tüketici davranışı göstermesine zemin hazırlayabilir.
Kamusal hizmetlerin şeffaf, sade ve erişilebilir olması hedefleniyorsa; eLevhaTR bu hedefe atılacak somut bir adım olabilir.
Karmaşa yerine güven
Belge kalabalığı yerine sade bir dijital doğrulama, karmaşa yerine güven sağlayabilir. Bugün kamu otoritelerinin gündemine alınacak böyle bir sistem, yakın gelecekte hem vatandaşın hem denetim birimlerinin günlük yaşamını kolaylaştırabilir.
Vergi geleceğimizdir.