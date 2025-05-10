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Kağıt yığınına veda, dijital kimliğe merhaba: eLevhaTR

Ruhsatlar, levhalar, belgeler… Duvarlardaki kağıt yığını yerine, akıllı bir kod neden olmasın? Bir iş yerinde bu kadar evrak olmalı mı? Oysa teknoloji, bu karmaşayı çözebilecek nitelikte bir fırsat sunuyor. Eğer istenirse, tüm bu belgeler tek bir dijital sistemde bir araya getirilebilir.

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Kağıt yığınına veda, dijital kimliğe merhaba: eLevhaTR
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Fatih Mehmet GÖKTÜRK - Gelir İdaresi Grup Müdürü

Bir işletmenin kapısından içeri adım attığınızda gözü­nüz hemen duvarlara takı­lır. Vergi levhası bir köşede, ruhsat çerçevesi başka bir yerde, gıda üre­tim izni, tütün satış yetkisi ve daha niceleri… Her biri farklı bir kurum­dan alınmış, çerçevelenip asılmış belgeler. Hukuki bir gereklilik ol­dukları kesin; ancak bu belgeler za­manla görüntü kalabalığına, bazen de işlevini yitirmiş bir formaliteye dönüşebiliyor.

Oysa teknoloji, bu karmaşayı çö­zebilecek nitelikte bir fırsat sunu­yor. Eğer istenirse, tüm bu belge­ler tek bir dijital sistemde bir ara­ya getirilebilir. Böyle bir yaklaşım, hem belgelerin takibini kolaylaş­tırabilir hem de vatandaşların bu belgelere daha hızlı ve güvenilir şe­kilde erişimini sağlayabilir. İşte bu noktada, ‘eLevhaTR’ adını verdi­ğimiz bir öneri karşımıza çıkıyor.

eLevhaTR nedir?

eLevhaTR; belediye ruhsatın­dan vergi levhasına, hijyen belge­sinden satış izinlerine kadar tüm yasal belgelerin dijital ortamda birleştirildiği ve iş yerine asılan tek bir QR kodla erişilebilir hale getirildiği bir sistem önerisidir.

Bu sistemde, işletmenin sa­hip olduğu belgeler güncel haliyle e-Devlet üzerinden herkese açık şekilde listelenir. Hem vatandaş hem denetim görevlisi hem de iş­letme sahibi aynı kaynaktan, aynı güvenilirlikle bilgiye ulaşabilir.

Böyle bir yapı, klasik çerçeve ve evrak mantığını geride bırakıp; sa­de, şeffaf ve doğrulanabilir bir bel­ge dünyası kurulmasına katkı sağ­layabilir.

Mevzuat ne diyor?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Hazine ve Ma­liye Bakanlığı’na kamu hizmetleri­nin şeffaflığını artırmak, veri pay­laşımını kolaylaştırmak ve dijital­leşmeyi desteklemek üzere çeşitli yetkiler tanımaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bugü­ne kadar vergi levhası, e-fatura, e-defter gibi uygulamalarda diji­tal altyapıyı başarıyla işleten ku­rumlardan biri olmuştur. Bu de­neyim, eLevhaTR’nin teknik ve yasal koordinasyonunun da güç­lü ellerde hayata geçirilebileceği­ni göstermektedir. İlgili kurumla­rın iş birliğiyle eLevhaTR gibi bir sistem, mevcut yasal çerçeve için­de hayata geçirilebilir ve zamanla işyeri belgelerinde dijital bir dö­nüşüm başlatılabilir. Singapur ve Estonya, bu konuda örnek alına­bilecek ülkelerin başında geliyor. Singapur’da gıda ruhsatları artık dijital olarak düzenleniyor.

Her ruhsat bir QR kodla doğrula­nabiliyor ve belge üzerinde güncel olmayan hiçbir bilgi yer almıyor. Estonya’da ise vatandaşlar devlet­le ilişkilerini tamamen dijital plat­formlar üzerinden sürdürüyor.

Türkiye, e-Devlet sistemine en­tegre olmuş milyonlarca kullanı­cıya sahip bir ülke. e-Belge uygu­lamalarıyla güçlü bir teknik zemin de oluşturulmuş durumda. Bu tab­lo, eLevhaTR benzeri uygulamala­rın bizde de işlerlik kazanabilece­ğini düşündürüyor.

Bu sistem neler kazandırabilir?

İşletmelere:

* Belge sayısı azalabilir

* Takip kolaylaşabilir

* Çerçeve, çıktı ve masraf gibi detaylar ortadan kalkabilir

Vatandaşa:

* Hizmet aldığı işyerinin yasal statüsünü anında öğrenme imkâ­nı doğabilir

* Denetim duygusu artabilir

* Şeffaflık algısı güçlenebilir

Kamuya:

* Denetim süresi kısalabilir

* Sahte belge riskleri azalabilir

* Kayıt dışı faaliyetler daha et­kin şekilde tespit edilebilir

Tek kod, tam güven

İş yerine asılacak olan tek bir di­jital belge, tüm ruhsat ve izinlerin dijital bir özetini sunabilir. Bu bel­geye iliştirilecek QR kod sayesinde herkes, yetkili kurumlarca veril­miş belgelerin geçerliliğini anlık olarak kontrol edebilir. İstendiğin­de manuel doğrulama için kısa bir belge numarası da eklenebilir.

Böyle bir sistemin, hem vatan­daş nezdinde güven duygusunu pekiştireceği hem de kamu dene­timlerinin etkinliğini artıracağı düşünülmektedir.

Somut bir adım

eLevhaTR, bugünün teknolojik imkânlarıyla rahatlıkla uygulana­bilecek bir öneridir. Kamuda diji­tal dönüşümün hızlandığı bir dö­nemde, iş yeri belgelerinin de bu sürece dahil edilmesi oldukça ye­rinde bir adım olabilir. Bu sistemin hayata geçirilmesi, işletme sahip­lerinin işini kolaylaştırırken, va­tandaşların da daha bilinçli tüke­tici davranışı göstermesine zemin hazırlayabilir.

Kamusal hizmetlerin şeffaf, sa­de ve erişilebilir olması hedefleni­yorsa; eLevhaTR bu hedefe atıla­cak somut bir adım olabilir.

Karmaşa yerine güven

Belge kalabalığı yerine sade bir dijital doğrulama, karmaşa yeri­ne güven sağlayabilir. Bugün kamu otoritelerinin gündemine alınacak böyle bir sistem, yakın gelecekte hem vatandaşın hem denetim bi­rimlerinin günlük yaşamını kolay­laştırabilir.

Vergi geleceğimizdir.