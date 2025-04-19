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Kötü niyetli taleplere şirket cevap vermeyebilir

AŞ’lerde kanundan kaynaklanan bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılması ve yöntemi, ihtilaflara sebep oluyor. Kanunlar teknolojiye adapte edilmeli ve labirent misali atıflardan arındırılmalı. Uyuşmazlıklarda, hakkın kötüye kullanılması kapsamında kaldığı durumlarda sorulara cevap verilmeyecektir.

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Kötü niyetli taleplere şirket cevap vermeyebilir
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AV. MEHMET ENİS TEKE

Sermaye şirketleri­ne internet sitesi kur­ma mecburiyeti çerçeve­sinde; TTK’nın 1524’üncü maddesi uyarınca, kanu­nun 397/4. maddesi kap­samında internet sitesi kurma mecburiyeti ve si­tenin belirli bölümünün de kanunen yapılması ge­reken ilanlara özgülen­mesi zorun­lu tutuldu. Bu şirketler han­gileri diye so­rarsanız, ce­vabı “398’inci madde kapsa­mında dene­time tabi ola­cak şirketler Cumhurbaş­kanınca belirlenir” şeklin­de karşınıza çıkacaktır.

Yine atıf ve başka yerde aranacak cevaplar…

TTK uyarınca AŞ pay sa­hibinin şirketin her belge­sini istediğinde inceleme hakkı yoktur; ancak genel kurul toplantılarından ön­ce ve şirket merkez ve şu­belerinde finansal tablolar, konsolide finansal tablo­lar, yönetim kurulunun yıl­lık faaliyet raporu, denet­leme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım öne­risine dair belgeleri incele­me hakkı vardır. O halde, bu belgelerin şirket merkez ya da şubeleri yerine, zaten ku­rulması zorunlu olan şirket internet sitelerinde güven­lik doğrulamalı bir kısımda kolaylıkla incelenme imka­nı neden sağlanmasın?

Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı var

Pay sahibi; genel kurul­da, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçiler­den denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Edinilen bu bilgiler doğrultusunda şirkette neler olduğu, yö­netim zafiyeti olup olmadı­ğını sorgulayacak ve şirket organlarının sorumluluğu­na gidip gitmeyeceğine ka­rar verecektir.

Genel kurulda bilgi edin­mek istenen konu ve soru­lan sorular genel kurul tu­tanağına geçirilmelidir. Şir­ketin de sorulan sorulara özenli ve dürüstlük kuralına uygun cevaplar verme yü­kümlülüğü bulunmaktadır.

Çıkar grupları ve ticari sırlar

Lakin AŞ’ler, bünyesin­de farklı çıkar gruplarını barındırmaya elverişli ol­duğundan kötü niyetli bilgi talepleriyle de sık sık kar­şılaşılmaktadır; bilgi alma ve inceleme talebi; şirket sırrı ve korunması gereken şirket menfaatinin tehlike­ye girebileceği durumlarda reddedilecektir; ancak bu durum her ihtilaf uyarın­ca ayrı ayrı değerlendirile­cektir. Uyuşmazlıklarda, iştirakçileri ile şirket ara­sındaki sözleşmeler, işlem­ler, alışverişler, şirketin fi­yat oluşturmasına ilişkin ilkeler, teknik konulardaki araştırmalar, formüller, ke­şif bilgileri, müşteri çevre­sini ticari sır olarak görül­mektedir.

Yine pay sahibinin so­rusunun hakkın kötüye kullanılması kapsamında kaldığı durumlarda da so­rularına cevap verilmeye­cektir. Pay sahibinin daha önce dava konusu ederek bilgi edindiği ya da aynı ko­nu hakkında dava açtığı ve kaybettiği hususları yeni­den genel kurul gündemi­ne taşıması halinde hakkın kötüye kullanımı oluşacak­tır. Gündemle ilgisi bulun­mayan sorulara da gündem dışı konuların genel ku­rulda görüşülüp, tartışılıp, müzakere edilememesi ne­deniyle cevap verilmesi zo­runlu değildir.