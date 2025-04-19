Kötü niyetli taleplere şirket cevap vermeyebilir
AŞ’lerde kanundan kaynaklanan bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılması ve yöntemi, ihtilaflara sebep oluyor. Kanunlar teknolojiye adapte edilmeli ve labirent misali atıflardan arındırılmalı. Uyuşmazlıklarda, hakkın kötüye kullanılması kapsamında kaldığı durumlarda sorulara cevap verilmeyecektir.
AV. MEHMET ENİS TEKE
Sermaye şirketlerine internet sitesi kurma mecburiyeti çerçevesinde; TTK’nın 1524’üncü maddesi uyarınca, kanunun 397/4. maddesi kapsamında internet sitesi kurma mecburiyeti ve sitenin belirli bölümünün de kanunen yapılması gereken ilanlara özgülenmesi zorunlu tutuldu. Bu şirketler hangileri diye sorarsanız, cevabı “398’inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Cumhurbaşkanınca belirlenir” şeklinde karşınıza çıkacaktır.
Yine atıf ve başka yerde aranacak cevaplar…
TTK uyarınca AŞ pay sahibinin şirketin her belgesini istediğinde inceleme hakkı yoktur; ancak genel kurul toplantılarından önce ve şirket merkez ve şubelerinde finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine dair belgeleri inceleme hakkı vardır. O halde, bu belgelerin şirket merkez ya da şubeleri yerine, zaten kurulması zorunlu olan şirket internet sitelerinde güvenlik doğrulamalı bir kısımda kolaylıkla incelenme imkanı neden sağlanmasın?
Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı var
Pay sahibi; genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Edinilen bu bilgiler doğrultusunda şirkette neler olduğu, yönetim zafiyeti olup olmadığını sorgulayacak ve şirket organlarının sorumluluğuna gidip gitmeyeceğine karar verecektir.
Genel kurulda bilgi edinmek istenen konu ve sorulan sorular genel kurul tutanağına geçirilmelidir. Şirketin de sorulan sorulara özenli ve dürüstlük kuralına uygun cevaplar verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Çıkar grupları ve ticari sırlar
Lakin AŞ’ler, bünyesinde farklı çıkar gruplarını barındırmaya elverişli olduğundan kötü niyetli bilgi talepleriyle de sık sık karşılaşılmaktadır; bilgi alma ve inceleme talebi; şirket sırrı ve korunması gereken şirket menfaatinin tehlikeye girebileceği durumlarda reddedilecektir; ancak bu durum her ihtilaf uyarınca ayrı ayrı değerlendirilecektir. Uyuşmazlıklarda, iştirakçileri ile şirket arasındaki sözleşmeler, işlemler, alışverişler, şirketin fiyat oluşturmasına ilişkin ilkeler, teknik konulardaki araştırmalar, formüller, keşif bilgileri, müşteri çevresini ticari sır olarak görülmektedir.
Yine pay sahibinin sorusunun hakkın kötüye kullanılması kapsamında kaldığı durumlarda da sorularına cevap verilmeyecektir. Pay sahibinin daha önce dava konusu ederek bilgi edindiği ya da aynı konu hakkında dava açtığı ve kaybettiği hususları yeniden genel kurul gündemine taşıması halinde hakkın kötüye kullanımı oluşacaktır. Gündemle ilgisi bulunmayan sorulara da gündem dışı konuların genel kurulda görüşülüp, tartışılıp, müzakere edilememesi nedeniyle cevap verilmesi zorunlu değildir.