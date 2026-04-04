Organizasyonel tasarım problemi: İnsan sayısından yapay zekâ ajan sayısına

YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER

Yapay zekânın iş dünyasını dö­nüştürdüğü artık yeni bir ko­nu değil. Şirketler yapay zekâ (AI) ile süreçlerini hızlandırıyor; ve­rimliliği artırıyor, maliyetleri dü­şürüyor ve bunu doğal sonucu ola­rak bazı roller ortadan kalkıyor. Bu tablo artık tanıdık. Ancak bu tanı­dık hikayede gözden kaçan kritik bir kırılma var: Şirketler AI’ı sü­reçlerine entegre ederken, organi­zasyonlarını dönüştürmüyor.

Oysa gerçek dönüşüm için sü­reçlerin hızlanması kadar; işin nasıl kurgulandığının da değiş­mesi gerekir. Bugün organizas­yonlar mevcut iş akışlarının içi­ne AI yerleştirmeye çalışıyor. Ancak bunu yaparken, işleri in­sanın mı, AI ajanlarının mı, yok­sa ikisinin birlikte mi yapması gerektiğini belirlemiyor.

İşte tam bu noktada dönüşüm teknoloji odaklı olmaktan çıkıp or­ganizasyonel bir tasarım proble­mine dönüşüyor. Üstelik bu prob­lem yalnızca yukarıdan aşağıya ilerlemiyor. Şirket içerisinde ça­lışanlar da bir baskı oluşturuyor. AI ile çalışan ekipler, aynı işi da­ha kısa sürede, daha az eforla ve çoğu zaman daha yüksek kaliteyle tamamlayabildiklerini deneyimli­yor. Bunun sonucu olarak da daha güçlü modeller, daha fazla otomas­yon ve daha yüksek kapasite talep ediyorlar.

Başka bir ifadeyle, AI şirketlerin yatırım yaptığı bir teknolojiden, çalışanların talep ettiği bir çalış­ma standardına dönüşüyor. Bu da dönüşümün yönünü değiştiriyor. AI yatırımı yapmak kadar, AI ile çalışan bir organizasyonu tasarla­mak önemli hale geliyor.

Ve belki de bugün iş dünyası­nın en kritik, ama en az konuşu­lan sorusu şu: İnsan ve ajanların birlikte çalıştığı bir organizasyon nasıl kurulur?

Bu yazımda, bu sorunun peşine düşüyorum…

Karar mekanizması değiştiğinde…

Geleneksel organizasyonlar, ka­rarın belirli bir noktada üretildiği varsayımı üzerine kuruludur. Yet­ki yukarıdan aşağıya akar; karar üst kademelerde alınır, alt kade­melerde uygulanır. Ancak AI’nın devreye girmesiyle birlikte bu ya­pı çözülmeye başlar. Çünkü karar artık, tek bir noktadan çıkan bir eylem olmaktan çıkıyor. Bir kıs­mı modeller tarafından önerilir, bir kısmı sistemler tarafından op­timize edilir, bazı durumlarda ise doğrudan uygulanır. İnsan ise bu sürecin içinde, çoğu zaman nihai karar verici olmaktan çok, yön ve­ren ve doğrulayan bir rol üstlenir.

Bu durum organizasyon içinde yeni bir gerçeklik yaratır: Karar ar­tık merkezi değil, dağıtılmıştır. So­run şu ki organizasyonların büyük çoğunluğu hâlâ bu yeni gerçekliğe göre tasarlanmış değil. Oysa orga­nizasyon dediğimiz şey, özünde bir insan yapısından çok, kararların nasıl üretildiğinin ve nasıl dağıldı­ğının sistemidir. Eğer kararın do­ğası değişiyorsa, organizasyonun da değişmesi kaçınılmazdır.

Organizasyon şemasından sistem mimarisine

Bu noktada klasik organizasyon şeması giderek anlamını kaybet­meye başlıyor. Ajanların devreye girdiği bir yapıda karar doğrusal ilerlemez. Karar birden fazla nok­tada oluşur, farklı katmanlarda iş­lenir ve çoğu zaman insan ve sis­tem arasında paylaştırılır.

Bu nedenle organizasyon artık bir hiyerarşi olarak değil, kararla­rın dolaştığı bir sistem olarak ça­lışmalı. Stratejik yön hâlâ insan tarafından belirlenirken, yürüt­me katmanında kararın önemli bir kısmı ajanlara kaymaya baş­lıyor. İnsan ise bu yapının içinde operasyonel bir aktör olmaktan çıkıp; sistemi yöneten, sınırlarını belirleyen ve gerektiğinde müda­hale eden bir konuma geçiyor. Bu değişim, yöneticilerin bakış açısı­nı da dönüştürmeli. Eskiden orga­nizasyonel kapasite, sahip olunan insan sayısıyla ilişkilendirilirdi. Bugün ise kapasite, kararın ne ka­dar hızlı üretildiği ne kadar doğru işlendiği ve ne kadar etkin dağı­tıldığı ile belirleniyor. Dolayısıy­la artık kritik olan, kaç kişinin ça­lıştığından ziyade, nasıl bir karar sistemi kurulduğu.

Performans artık bireysel değil, sistemsel

Bu dönüşüm performans anla­yışını da kökten değiştiriyor. Ge­leneksel organizasyonlarda per­formans, çalışan başına üretilen çıktı üzerinden ölçülür. Bu yakla­şım, ajanların üretime aktif ola­rak katıldığı bir yapıda yetersiz kalmakta.

Çünkü artık ortaya çıkan çıktı, insan ve ajanların birlikte oluş­turduğu bir sistemin ürünü ol­maya başlar. Bu nedenle perfor­mansın ölçüm birimi “Bir insan ve onun etrafında kurulan sistem birlikte ne kadar değer üretiyor” şekline dönmeli. Bu bakış açısı, verimliliği bireysel bir metrik ol­maktan çıkararak, sistemsel bir kapasiteye dönüştürür.

Yeni bir yan hak kategorisi

Çalışanlar artık sadece yaptık­ları işleri değil, nasıl çalıştıkları­nı da sorguluyor. Bu doğrultuda, yeni bir yan hak kategorisi ortaya çıkmakta: Cognitive benefits (zi­hinsel üretkenlik araçları). Orga­nizasyonlar çalışanlarına maaş ve fiziksel imkanların yanında, daha yüksek düşünme ve üretme kapa­sitesi sunmaya başlamalı. Bu da iş gücü piyasasında yeni bir rekabet alanı yaratıyor. Şirketler en iyi ye­tenekleri çekmek için en yüksek kapasiteyi sunmak durumundalar.

Bu yeni model aynı zamanda ye­ni bir belirsizlik alanı da ortaya çı­karıyor. Bir kararın ne kadarının sistemden ne kadarının insandan geldiği her zaman net olmayabi­lir. Bazı kararlar önerilir, bazıları otomatik uygulanır, bazıları ise in­san tarafından onaylanır. Bu çok katmanlı yapı içinde kritik bir so­ru giderek zorlaşır: Kararı kim ver­di? Ve daha önemlisi, sorumluluk kimde? Bu sorunun net olmama­sı, organizasyonel bir risk yaratır. Çünkü organizasyonun güvenilir­liği, kararların doğruluğu kadar, sorumluluğun netliğine de daya­nır. Bu nedenle şirketler yeni roller tanımlamaya başlamalı: AI yöneti­şim uzmanı, ajan orkestratör ve AI denetim yöneticileri gibi unvanlar bu yeni yapının doğal uzantısı hali­ne gelmekte.

Organizasyon dediğimiz yapı­nın, en temelde bir süreç değil, bir sorumluluk mimarisi olduğunu unutmamız gerekiyor.

Sonuç: Organizasyonun yeni tanımı

Yapay zekâ ile işin yapılış biçimi değişiyor. Karar mekanizması da­ğılıyor. Kapasite, insan sayısından bağımsız hale geliyor. Çalışanlar beklentileri yeniden şekilleniyor. Tüm bu değişimlerin ortak nokta­sı ise: Organizasyon artık insan ve ajanların birlikte çalıştığı bir siste­me evriliyor.

Bu nedenle organizasyonu ta­nımlama biçimimiz de değişmek zorunda. Şirketler artık kaç kişiye sahip olduklarıyla ya da nasıl bir organizasyon yapısı kurguladıkla­rından ziyade nasıl bir sistem ta­sarladıklarıyla anlam kazanmaya başlıyor. Önümüzdeki dönemde fark yaratacak olanlar, en fazla in­sanı istihdam edenler olmayacak; insan ve yapay zekâyı birlikte en etkili şekilde çalıştıran sistemleri tasarlayanlar olacak…