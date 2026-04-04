Organizasyonel tasarım problemi: İnsan sayısından yapay zekâ ajan sayısına

 Bugün organizasyonlar mevcut iş akışlarının içine yapay zekâyı yerleştirmeye çalışıyor. Ancak işleri insanın mı, yapay zeka ajanlarının mı, yoksa ikisinin birlikte mi yapması gerektiğini belirlemiyor. Bu noktada dönüşüm organizasyonel bir tasarım problemine dönüşüyor.  

YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER

Yapay zekânın iş dünyasını dö­nüştürdüğü artık yeni bir ko­nu değil. Şirketler yapay zekâ (AI) ile süreçlerini hızlandırıyor; ve­rimliliği artırıyor, maliyetleri dü­şürüyor ve bunu doğal sonucu ola­rak bazı roller ortadan kalkıyor. Bu tablo artık tanıdık. Ancak bu tanı­dık hikayede gözden kaçan kritik bir kırılma var: Şirketler AI’ı sü­reçlerine entegre ederken, organi­zasyonlarını dönüştürmüyor.

Oysa gerçek dönüşüm için sü­reçlerin hızlanması kadar; işin nasıl kurgulandığının da değiş­mesi gerekir. Bugün organizas­yonlar mevcut iş akışlarının içi­ne AI yerleştirmeye çalışıyor. Ancak bunu yaparken, işleri in­sanın mı, AI ajanlarının mı, yok­sa ikisinin birlikte mi yapması gerektiğini belirlemiyor.

İşte tam bu noktada dönüşüm teknoloji odaklı olmaktan çıkıp or­ganizasyonel bir tasarım proble­mine dönüşüyor. Üstelik bu prob­lem yalnızca yukarıdan aşağıya ilerlemiyor. Şirket içerisinde ça­lışanlar da bir baskı oluşturuyor. AI ile çalışan ekipler, aynı işi da­ha kısa sürede, daha az eforla ve çoğu zaman daha yüksek kaliteyle tamamlayabildiklerini deneyimli­yor. Bunun sonucu olarak da daha güçlü modeller, daha fazla otomas­yon ve daha yüksek kapasite talep ediyorlar.

Başka bir ifadeyle, AI şirketlerin yatırım yaptığı bir teknolojiden, çalışanların talep ettiği bir çalış­ma standardına dönüşüyor. Bu da dönüşümün yönünü değiştiriyor. AI yatırımı yapmak kadar, AI ile çalışan bir organizasyonu tasarla­mak önemli hale geliyor.

Ve belki de bugün iş dünyası­nın en kritik, ama en az konuşu­lan sorusu şu: İnsan ve ajanların birlikte çalıştığı bir organizasyon nasıl kurulur?

Bu yazımda, bu sorunun peşine düşüyorum…

Karar mekanizması değiştiğinde…

Geleneksel organizasyonlar, ka­rarın belirli bir noktada üretildiği varsayımı üzerine kuruludur. Yet­ki yukarıdan aşağıya akar; karar üst kademelerde alınır, alt kade­melerde uygulanır. Ancak AI’nın devreye girmesiyle birlikte bu ya­pı çözülmeye başlar. Çünkü karar artık, tek bir noktadan çıkan bir eylem olmaktan çıkıyor. Bir kıs­mı modeller tarafından önerilir, bir kısmı sistemler tarafından op­timize edilir, bazı durumlarda ise doğrudan uygulanır. İnsan ise bu sürecin içinde, çoğu zaman nihai karar verici olmaktan çok, yön ve­ren ve doğrulayan bir rol üstlenir.

Bu durum organizasyon içinde yeni bir gerçeklik yaratır: Karar ar­tık merkezi değil, dağıtılmıştır. So­run şu ki organizasyonların büyük çoğunluğu hâlâ bu yeni gerçekliğe göre tasarlanmış değil. Oysa orga­nizasyon dediğimiz şey, özünde bir insan yapısından çok, kararların nasıl üretildiğinin ve nasıl dağıldı­ğının sistemidir. Eğer kararın do­ğası değişiyorsa, organizasyonun da değişmesi kaçınılmazdır.

Organizasyon şemasından sistem mimarisine

Bu noktada klasik organizasyon şeması giderek anlamını kaybet­meye başlıyor. Ajanların devreye girdiği bir yapıda karar doğrusal ilerlemez. Karar birden fazla nok­tada oluşur, farklı katmanlarda iş­lenir ve çoğu zaman insan ve sis­tem arasında paylaştırılır.

Bu nedenle organizasyon artık bir hiyerarşi olarak değil, kararla­rın dolaştığı bir sistem olarak ça­lışmalı. Stratejik yön hâlâ insan tarafından belirlenirken, yürüt­me katmanında kararın önemli bir kısmı ajanlara kaymaya baş­lıyor. İnsan ise bu yapının içinde operasyonel bir aktör olmaktan çıkıp; sistemi yöneten, sınırlarını belirleyen ve gerektiğinde müda­hale eden bir konuma geçiyor. Bu değişim, yöneticilerin bakış açısı­nı da dönüştürmeli. Eskiden orga­nizasyonel kapasite, sahip olunan insan sayısıyla ilişkilendirilirdi. Bugün ise kapasite, kararın ne ka­dar hızlı üretildiği ne kadar doğru işlendiği ve ne kadar etkin dağı­tıldığı ile belirleniyor. Dolayısıy­la artık kritik olan, kaç kişinin ça­lıştığından ziyade, nasıl bir karar sistemi kurulduğu.

Performans artık bireysel değil, sistemsel

Bu dönüşüm performans anla­yışını da kökten değiştiriyor. Ge­leneksel organizasyonlarda per­formans, çalışan başına üretilen çıktı üzerinden ölçülür. Bu yakla­şım, ajanların üretime aktif ola­rak katıldığı bir yapıda yetersiz kalmakta.

Çünkü artık ortaya çıkan çıktı, insan ve ajanların birlikte oluş­turduğu bir sistemin ürünü ol­maya başlar. Bu nedenle perfor­mansın ölçüm birimi “Bir insan ve onun etrafında kurulan sistem birlikte ne kadar değer üretiyor” şekline dönmeli. Bu bakış açısı, verimliliği bireysel bir metrik ol­maktan çıkararak, sistemsel bir kapasiteye dönüştürür.

Yeni bir yan hak kategorisi

Çalışanlar artık sadece yaptık­ları işleri değil, nasıl çalıştıkları­nı da sorguluyor. Bu doğrultuda, yeni bir yan hak kategorisi ortaya çıkmakta: Cognitive benefits (zi­hinsel üretkenlik araçları). Orga­nizasyonlar çalışanlarına maaş ve fiziksel imkanların yanında, daha yüksek düşünme ve üretme kapa­sitesi sunmaya başlamalı. Bu da iş gücü piyasasında yeni bir rekabet alanı yaratıyor. Şirketler en iyi ye­tenekleri çekmek için en yüksek kapasiteyi sunmak durumundalar.

Bu yeni model aynı zamanda ye­ni bir belirsizlik alanı da ortaya çı­karıyor. Bir kararın ne kadarının sistemden ne kadarının insandan geldiği her zaman net olmayabi­lir. Bazı kararlar önerilir, bazıları otomatik uygulanır, bazıları ise in­san tarafından onaylanır. Bu çok katmanlı yapı içinde kritik bir so­ru giderek zorlaşır: Kararı kim ver­di? Ve daha önemlisi, sorumluluk kimde? Bu sorunun net olmama­sı, organizasyonel bir risk yaratır. Çünkü organizasyonun güvenilir­liği, kararların doğruluğu kadar, sorumluluğun netliğine de daya­nır. Bu nedenle şirketler yeni roller tanımlamaya başlamalı: AI yöneti­şim uzmanı, ajan orkestratör ve AI denetim yöneticileri gibi unvanlar bu yeni yapının doğal uzantısı hali­ne gelmekte.

Organizasyon dediğimiz yapı­nın, en temelde bir süreç değil, bir sorumluluk mimarisi olduğunu unutmamız gerekiyor.

Sonuç: Organizasyonun yeni tanımı

Yapay zekâ ile işin yapılış biçimi değişiyor. Karar mekanizması da­ğılıyor. Kapasite, insan sayısından bağımsız hale geliyor. Çalışanlar beklentileri yeniden şekilleniyor. Tüm bu değişimlerin ortak nokta­sı ise: Organizasyon artık insan ve ajanların birlikte çalıştığı bir siste­me evriliyor.

Bu nedenle organizasyonu ta­nımlama biçimimiz de değişmek zorunda. Şirketler artık kaç kişiye sahip olduklarıyla ya da nasıl bir organizasyon yapısı kurguladıkla­rından ziyade nasıl bir sistem ta­sarladıklarıyla anlam kazanmaya başlıyor. Önümüzdeki dönemde fark yaratacak olanlar, en fazla in­sanı istihdam edenler olmayacak; insan ve yapay zekâyı birlikte en etkili şekilde çalıştıran sistemleri tasarlayanlar olacak…

