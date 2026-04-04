Organizasyonel tasarım problemi: İnsan sayısından yapay zekâ ajan sayısına
Bugün organizasyonlar mevcut iş akışlarının içine yapay zekâyı yerleştirmeye çalışıyor. Ancak işleri insanın mı, yapay zeka ajanlarının mı, yoksa ikisinin birlikte mi yapması gerektiğini belirlemiyor. Bu noktada dönüşüm organizasyonel bir tasarım problemine dönüşüyor.
YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER
Yapay zekânın iş dünyasını dönüştürdüğü artık yeni bir konu değil. Şirketler yapay zekâ (AI) ile süreçlerini hızlandırıyor; verimliliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor ve bunu doğal sonucu olarak bazı roller ortadan kalkıyor. Bu tablo artık tanıdık. Ancak bu tanıdık hikayede gözden kaçan kritik bir kırılma var: Şirketler AI’ı süreçlerine entegre ederken, organizasyonlarını dönüştürmüyor.
Oysa gerçek dönüşüm için süreçlerin hızlanması kadar; işin nasıl kurgulandığının da değişmesi gerekir. Bugün organizasyonlar mevcut iş akışlarının içine AI yerleştirmeye çalışıyor. Ancak bunu yaparken, işleri insanın mı, AI ajanlarının mı, yoksa ikisinin birlikte mi yapması gerektiğini belirlemiyor.
İşte tam bu noktada dönüşüm teknoloji odaklı olmaktan çıkıp organizasyonel bir tasarım problemine dönüşüyor. Üstelik bu problem yalnızca yukarıdan aşağıya ilerlemiyor. Şirket içerisinde çalışanlar da bir baskı oluşturuyor. AI ile çalışan ekipler, aynı işi daha kısa sürede, daha az eforla ve çoğu zaman daha yüksek kaliteyle tamamlayabildiklerini deneyimliyor. Bunun sonucu olarak da daha güçlü modeller, daha fazla otomasyon ve daha yüksek kapasite talep ediyorlar.
Başka bir ifadeyle, AI şirketlerin yatırım yaptığı bir teknolojiden, çalışanların talep ettiği bir çalışma standardına dönüşüyor. Bu da dönüşümün yönünü değiştiriyor. AI yatırımı yapmak kadar, AI ile çalışan bir organizasyonu tasarlamak önemli hale geliyor.
Ve belki de bugün iş dünyasının en kritik, ama en az konuşulan sorusu şu: İnsan ve ajanların birlikte çalıştığı bir organizasyon nasıl kurulur?
Bu yazımda, bu sorunun peşine düşüyorum…
Karar mekanizması değiştiğinde…
Geleneksel organizasyonlar, kararın belirli bir noktada üretildiği varsayımı üzerine kuruludur. Yetki yukarıdan aşağıya akar; karar üst kademelerde alınır, alt kademelerde uygulanır. Ancak AI’nın devreye girmesiyle birlikte bu yapı çözülmeye başlar. Çünkü karar artık, tek bir noktadan çıkan bir eylem olmaktan çıkıyor. Bir kısmı modeller tarafından önerilir, bir kısmı sistemler tarafından optimize edilir, bazı durumlarda ise doğrudan uygulanır. İnsan ise bu sürecin içinde, çoğu zaman nihai karar verici olmaktan çok, yön veren ve doğrulayan bir rol üstlenir.
Bu durum organizasyon içinde yeni bir gerçeklik yaratır: Karar artık merkezi değil, dağıtılmıştır. Sorun şu ki organizasyonların büyük çoğunluğu hâlâ bu yeni gerçekliğe göre tasarlanmış değil. Oysa organizasyon dediğimiz şey, özünde bir insan yapısından çok, kararların nasıl üretildiğinin ve nasıl dağıldığının sistemidir. Eğer kararın doğası değişiyorsa, organizasyonun da değişmesi kaçınılmazdır.
Organizasyon şemasından sistem mimarisine
Bu noktada klasik organizasyon şeması giderek anlamını kaybetmeye başlıyor. Ajanların devreye girdiği bir yapıda karar doğrusal ilerlemez. Karar birden fazla noktada oluşur, farklı katmanlarda işlenir ve çoğu zaman insan ve sistem arasında paylaştırılır.
Bu nedenle organizasyon artık bir hiyerarşi olarak değil, kararların dolaştığı bir sistem olarak çalışmalı. Stratejik yön hâlâ insan tarafından belirlenirken, yürütme katmanında kararın önemli bir kısmı ajanlara kaymaya başlıyor. İnsan ise bu yapının içinde operasyonel bir aktör olmaktan çıkıp; sistemi yöneten, sınırlarını belirleyen ve gerektiğinde müdahale eden bir konuma geçiyor. Bu değişim, yöneticilerin bakış açısını da dönüştürmeli. Eskiden organizasyonel kapasite, sahip olunan insan sayısıyla ilişkilendirilirdi. Bugün ise kapasite, kararın ne kadar hızlı üretildiği ne kadar doğru işlendiği ve ne kadar etkin dağıtıldığı ile belirleniyor. Dolayısıyla artık kritik olan, kaç kişinin çalıştığından ziyade, nasıl bir karar sistemi kurulduğu.
Performans artık bireysel değil, sistemsel
Bu dönüşüm performans anlayışını da kökten değiştiriyor. Geleneksel organizasyonlarda performans, çalışan başına üretilen çıktı üzerinden ölçülür. Bu yaklaşım, ajanların üretime aktif olarak katıldığı bir yapıda yetersiz kalmakta.
Çünkü artık ortaya çıkan çıktı, insan ve ajanların birlikte oluşturduğu bir sistemin ürünü olmaya başlar. Bu nedenle performansın ölçüm birimi “Bir insan ve onun etrafında kurulan sistem birlikte ne kadar değer üretiyor” şekline dönmeli. Bu bakış açısı, verimliliği bireysel bir metrik olmaktan çıkararak, sistemsel bir kapasiteye dönüştürür.
Yeni bir yan hak kategorisi
Çalışanlar artık sadece yaptıkları işleri değil, nasıl çalıştıklarını da sorguluyor. Bu doğrultuda, yeni bir yan hak kategorisi ortaya çıkmakta: Cognitive benefits (zihinsel üretkenlik araçları). Organizasyonlar çalışanlarına maaş ve fiziksel imkanların yanında, daha yüksek düşünme ve üretme kapasitesi sunmaya başlamalı. Bu da iş gücü piyasasında yeni bir rekabet alanı yaratıyor. Şirketler en iyi yetenekleri çekmek için en yüksek kapasiteyi sunmak durumundalar.
Bu yeni model aynı zamanda yeni bir belirsizlik alanı da ortaya çıkarıyor. Bir kararın ne kadarının sistemden ne kadarının insandan geldiği her zaman net olmayabilir. Bazı kararlar önerilir, bazıları otomatik uygulanır, bazıları ise insan tarafından onaylanır. Bu çok katmanlı yapı içinde kritik bir soru giderek zorlaşır: Kararı kim verdi? Ve daha önemlisi, sorumluluk kimde? Bu sorunun net olmaması, organizasyonel bir risk yaratır. Çünkü organizasyonun güvenilirliği, kararların doğruluğu kadar, sorumluluğun netliğine de dayanır. Bu nedenle şirketler yeni roller tanımlamaya başlamalı: AI yönetişim uzmanı, ajan orkestratör ve AI denetim yöneticileri gibi unvanlar bu yeni yapının doğal uzantısı haline gelmekte.
Organizasyon dediğimiz yapının, en temelde bir süreç değil, bir sorumluluk mimarisi olduğunu unutmamız gerekiyor.
Sonuç: Organizasyonun yeni tanımı
Yapay zekâ ile işin yapılış biçimi değişiyor. Karar mekanizması dağılıyor. Kapasite, insan sayısından bağımsız hale geliyor. Çalışanlar beklentileri yeniden şekilleniyor. Tüm bu değişimlerin ortak noktası ise: Organizasyon artık insan ve ajanların birlikte çalıştığı bir sisteme evriliyor.
Bu nedenle organizasyonu tanımlama biçimimiz de değişmek zorunda. Şirketler artık kaç kişiye sahip olduklarıyla ya da nasıl bir organizasyon yapısı kurguladıklarından ziyade nasıl bir sistem tasarladıklarıyla anlam kazanmaya başlıyor. Önümüzdeki dönemde fark yaratacak olanlar, en fazla insanı istihdam edenler olmayacak; insan ve yapay zekâyı birlikte en etkili şekilde çalıştıran sistemleri tasarlayanlar olacak…