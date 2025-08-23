  1. Dünya Gazetesi
Şirketlerin ‘gizli ücret’ düzeni

Maaş şeffaflığına yönelik küresel bir araştırma, şirketlerin büyük çoğunluğunun maaş bilgilerini gizlediğini gösteriyor. kurumların yüzde 61’i kurum içinde maaş aralıkları kullanıyor ancak bu bilgileri çalışanlarla paylaşmıyor. Bu durum, iş yerinde eşitlik ve güveni zedeliyor, çalışanların kariyer gelişimini olumsuz etkiliyor.

Avrupa Birliği Ücret Şef­faflığı Direktifi’nin yürür­lüğe girmesine bir yıl ka­la Aon’un yaptığı 2025 yılı ‘Küre­sel Ücret Şeffaflığı’ araştırmasına katılan kurumların yalnızca yüz­de 19’u ücret şeffaflığına tam ola­rak hazır olduklarını belirtti. Hatta yüzde 29’u, bu alanda son bir yıl­da hiç ilerleme kaydedememiş du­rumda. Şirketlerin büyük kısmı maaş aralıkları kullansa da çalışan­larla bu bilgileri paylaşmıyor, yal­nızca yüzde 8’i, tüm pozisyonların maaş aralıklarını çalışanlara açık­ça sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre araştırma, bin 400'ün üze­rinde İK uzmanının görüşlerin­den yola çıkarak, kurumların ücret şeffaflığı ve ücret eşitliği konula­rına nasıl yaklaştığını ve bu alan­daki ilerlemelerini mercek altına alıyor. Kurumların yalnızca yüz­de 19’u, ücret şeffaflığına tam an­lamıyla hazır olduklarını düşü­nüyor. Üstelik kurumların yüzde 29’u, son bir yılda bu alandaki ha­zırlık seviyelerinde herhangi bir ilerleme kaydedemediklerini ifa­de ediyor.

Ayrıca kurumların yüz­de 61’i, kurum içinde maaş aralık­ları kullanıyor ancak bu bilgileri çalışanlarla paylaşmıyor. Kurum­ların yüzde 8’i ise maaş aralıkları­nı hiç kullanmıyor. Bu da bazı or­ganizasyonlarda yapılandırılmış bir ücretlendirme sisteminin da­hi bulunmadığını gösteriyor. Ça­lışanlara yönelik şeffaflık seviye­si de oldukça düşük. Sadece yüz­de 8’lik bir kesim, çalışanların tüm pozisyonlara ait maaş aralıklarını görmesine izin veriyor.

Bazı şirketler proaktif yaklaşım benimsiyor

Buna rağmen bazı olumlu ge­lişmeler de dikkat çekiyor. Örne­ğin, şirketlerin yüzde 69’u işe alım ilanlarında maaş aralıklarını pay­laştığını belirtirken yüzde 21’i ya­sal bir zorunluluk olmamasına rağmen tüm pozisyonlar için bu bilgiyi yayımlıyor. Bu da bazı şir­ketlerin proaktif bir yaklaşım be­nimsediğini ve şeffaflık konusun­da gönüllü adımlar attığını ortaya koyuyor. Ancak şirketlerin yüzde 48’i maaş aralıklarını yalnızca ya­sal bir zorunluluk olduğunda pay­laşırken yüzde 31’lik bir kesim işe alım sürecinde maaş aralıklarını hiç yayımlamıyor. Bu durum, şef­faflığa yönelik yaklaşımda kurum­sal farkındalık ve uygulama düze­yinin oldukça değişken olduğunu gösteriyor.

Şeffaflıkta itici güç yasal düzenlemeler

Genel tablo, daha çok zorunlu­luklara odaklanan bir yaklaşımın hâkim olduğunu gösteriyor. Şir­ketlerin yüzde 60’ı, ücret şeffaflığı konusunda yalnızca yasal düzen­lemelerin gerekli kıldığı bölgeler­de adım atıyor ve bölgesel odaklı bir strateji izliyor. Bu da konunun birçok kurum açısından hâlâ bir

 uyum zorunluluğu olarak görül­düğünü ortaya koyuyor. Hatta dü­zenlemeler uyumluluk, ücret şef­faflığına geçişte küresel ölçekte en güçlü itici güç olarak öne çıkıyor. Bu itici güç ikinci sıradaki ‘çalı­şanlara sunulan değeri ve yetenek çekiciliğini artırma’ faktörüne gö­re yüzde 40 daha fazla öncelik ve­rilen bir unsur.

“Zaman daralıyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan Aon Türkiye Eş-CEO’su Selda Ok­nas Tanbay, şu uyarılarda bulundu: “2026 haziran ayından itibaren yü­rürlüğe girecek olan AB Ücret Şef­faflığı Direktifi, işverenlere maaş politikalarını cinsiyet ayrımı gö­zetmeksizin açık ve objektif olarak sunma zorunluluğu getiriyor.

AB Direktifine göre, 250’den fazla ça­lışanı olan şirketlerin her yıl rapor­lama yapması gerekecek. Bu kap­samda ilk raporlar da 2027 yılının ilk yarısında yayımlanacak. Direk­tifin uygulanma zamanı yaklaşı­yor, zaman daralıyor. Konu Türki­ye’deki şirketler için de son derece önemli.

Uluslararası ölçekte faali­yet gösteren ya da AB ile iş ilişkisi bulunan Türk şirketlerinin bu dü­zenlemelere erkenden uyum sağ­laması, regülasyonlara hazırlıklı olmalarını sağlarken yetenekleri elde tutma ve çalışanlar arasında marka imajlarını güçlendirme açı­sından da büyük önem taşıyor. Bu geçiş sürecinde şeffaf, analitik te­melli ve kapsayıcı ücretlendirme politikaları geliştirmek; iletişimi ve güveni artıran bir iş kültürü inşa etmenin anahtarı olacak.”

