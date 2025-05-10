Sürdürülebilirlik rüzgârında rekabette bir adım öne çıkın

Ömer Devrim KARADENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman

Bugün iş dünyasında çev­resel sorumluluk artık sa­dece bir seçenek değil, zo­runluluk haline geliyor. Birçok şirket, sürdürülebilir iş modelle­rine geçerek hem çevreye duyar­lı hem de geleceğe yönelik sağ­lam temellere dayanan stratejiler oluşturuyor. Ancak sürdürülebi­lirlik yalnızca çevresel bir mese­le olmaktan çıkıp, aynı zamanda kârlı iş fırsatlarına dönüşen bir iş stratejisi haline geldi. Yeşil eko­nomi, giderek daha fazla şirketin ve yatırımcının dikkatini çekiyor. Bu yazıda, sürdürülebilir iş mo­dellerinin ne gibi fırsatlar sundu­ğunu, nasıl iş süreçlerine entegre edilebileceğini ve bu değişimin iş dünyası üzerindeki uzun vadeli etkilerini inceleyeceğiz.

3 trilyon doları aştı

Geleneksel iş yaklaşımlarında kâr amacı güdülürken, sürdürü­lebilir iş modelleri bu amaca ulaş­manın yanı sıra çevresel ve sos­yal sorumlulukları da göz önünde bulunduruyor. Bu yeni iş anlayışı, yalnızca çevreyi korumakla kal­mıyor, aynı zamanda şirketlere daha verimli operasyonlar, daha düşük maliyetler ve müşteri sada­kati gibi avantajlar sağlıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2024 yılı verilerine göre, küresel enerji yatırımları ilk kez 3 trilyon doları aşarak, bunun 2 trilyon doları temiz enerji tekno­lojileri ve altyapısına yönlendiril­di. Bu, fosil yakıtlara yapılan yatı­rımların iki katına denk geliyor ve temiz enerji yatırımlarının hızla arttığını gösteriyor. Sürdürülebi­lirliği iş stratejilerinin merkezine koyan şirketler, daha şeffaf, daha etkili ve daha sosyal sorumlu hale geliyor. Bu da onları yalnızca çev­resel açıdan daha duyarlı değil, aynı zamanda ekonomik anlam­da daha güçlü kılıyor. Çevre dostu üretim yöntemleri, atık yönetimi ve enerji verimliliği gibi unsurlar, şirketlerin maliyetlerini düşür­mesine ve pazar paylarını artır­masına yardımcı oluyor.

650 milyar dolar tasarruf

Enerji verimliliği, maliyet ta­sarrufu açısından da büyük önem taşımaktadır. IEA'nın analizleri­ne göre, enerji verimliliği önlem­leri sayesinde 2030 yılına kadar küresel olarak yıllık 650 milyar dolar tasarruf sağlanabilir. Örne­ğin, İngiltere'de yapılan bir araş­tırma, evlerde uygulanan ener­ji verimliliği önlemleriyle yıllık ortalama 283,90 sterlin tasarruf edildiğini göstermektedir.

Son yıllarda, sürdürülebilir ya­tırımların önemi artıyor. Şirket­ler, kâr amacı güderken çevreyi koruyan, topluma fayda sağlayan ve toplumsal sorumluluklarını yerine getiren projelere yöneli­yor. Bu tür projelere yapılan ya­tırımlar yalnızca doğa dostu ol­makla kalmıyor, aynı zamanda şirketlerin geleceğe yönelik kâr­lılığını artıran stratejik adımlar atmalarını sağlıyor.

Türkiye de bu dönüşümde önemli adımlar atmaktadır. 2024 yılında Türkiye, enerji ve maden­cilik sektörlerine 6 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planla­maktadır. Ayrıca 2035 yılına ka­dar yenilenebilir enerji kapasite­sini dört katına çıkararak 120 bin MW'a ulaştırmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda 100 milyar do­larlık yatırım öngörmektedir.

Uzun vadede kârlı

Daha verimli üretim süreçle­ri, tasarruf sağlar ve üretim ma­liyetlerini azaltır. Enerji verim­liliği, şirketlerin daha az enerji tüketerek daha fazla üretim yap­masını sağlar. Aynı zamanda, sı­fır atık projeleri, doğal kaynakları daha verimli kullanmalarına yar­dımcı olur. Bütün bunlar, şirket­lere hem çevresel fayda hem de finansal kazanç sağlar.

Birçok şirket, sürdürülebilir­liğe yatırım yapmanın kısa vade­de maliyetli olduğunu düşünse de uzun vadede bu yatırımların ne denli kârlı olabileceğini fark et­meye başladı. Yeşil projelere ya­pılan yatırımlar, yalnızca çevreyi korumakla kalmaz, aynı zaman­da iş süreçlerini daha verimli ha­le getirir ve maliyetleri düşürür.

Finansal başarıya katkı

Dünya Bankası'nın Türkiye'de yürüttüğü 1 milyar dolarlık prog­ram, dağıtık güneş enerjisi ve ba­tarya depolama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını hedeflemek­tedir. Bu tür projeler, hem ener­ji güvenliğini artırmakta hem de çevresel etkileri azaltmaktadır.

Sürdürülebilir iş modelleri­ne geçiş, sadece çevreyi koru­ma amacını taşımakla kalmıyor, aynı zamanda şirketlerin finan­sal başarılarını da artırmalarına yardımcı oluyor. Sürdürülebilir­lik, iş dünyasında rekabet avan­tajı sağlayan en güçlü faktörler­den biri olmaya devam edecek. Bu dönüşümü doğru şekilde yöneten şirketler, geleceğin ekonomisin­de güçlü bir yer edinecek. Çevre­sel sorumluluğu iş stratejilerinin merkezine koyan şirketler, sade­ce çevreyi değil, kendi kârlarını da korumuş olacak.