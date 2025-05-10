Tarladan tezgaha kaos zinciri olasılığı artıyor: Ticaret savaşlarının gölgesi tarım ve gıdaya düşebilir

İbrahim OĞUZ / Uluslararası Tarım ve Finansman Uzmanı

İkinci Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu dünya, Soğuk Sa­vaş ile birlikte çok acılar çekti. Sovyetlerin zayıflaması ve sonra­sında oluşan küreselleşme sınırsız ticaret vaatleri ile sanal baharını yaşadı. 2010 yıl sonrası Çin Halk Cumhuriyeti’nin önlenemeyen yükselişi, ABD’de yıllar içinde ar­tan bütçe açığı, birinci Trump dö­neminde ticaret savaşlarının de­nemesine neden oldu.

2016 yılında Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi ve İngilte­re’nin Avrupa Birliği’nden ayrıl­masıyla başlayan süreç, Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte deği­şen dış politika sonucu, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikle­rin savaşa dönüşmesine yol açtı. Ardından AB’nin daha güvenlik­çi politikalara sürüklenmesi, son­rasında başkan adayı Trump’a ya­pılan suikast, ikinci dönem tek­rar Trump’ın seçilmesi Amerikan derin aklının ticaret savaşları or­tamının yaratılması için bir pla­nı olsa gerek. Tüm bu hamleler ile Rusya diz çöktürüldü, AB ülkeleri zayıf bırakıldı ve nihayetinde ana hedef olan Çin’in daha kolay kuşa­tılması hedeflendi.

ABD gümrük tarifelerini tüm ülkeler için eşit oranda artırma­masının nedeni işin sadece eko­nomik olmadığını gösteriyor. Dünyada her ülkeye en az yüzde 10’luk gümrük tarife artışı orta­ya konurken Çin, Japonya, AB ül­keleri, Meksika, Kanada, Güney Kore gibi ülkelere yüzde 20’den başlayan tarifeler konması, işin başka bir boyutunu ortaya ko­yuyor. Dünyada üretilen kayna­ğın yüzde 27’sini tüketen devasa ABD pazarı bu tarifeler ile bazı ülkeleri cezalandırırken, bazı ül­keler için fırsatlar sunuyor. Ce­zalandırılan ülkelerin özellikleri­ne bakıldığında iki önemli unsur öne çıkıyor. Bu ülkelerin özelliği ABD ile ticarette ya cari fazla ve­ren ya da ABD sermayesi ile bü­yüyen ülkeler olması dikkatler­den kaçmıyor.

Son günlerde ABD ile Çin ara­sında tırmanan gerilim, yalnız­ca teknoloji ve sanayi sektörleri­ni değil, tarım ve gıda ticaretini de büyük bir belirsizliğin içine sü­rüklüyor. Bugün artık açıkça görü­lüyor ki, ticaret savaşlarının ilk ve en ağır darbeyi indirdiği alanlar­dan biri tarım ve gıda zinciri olma­ya namzet duruyor. Tarım ürünle­ri, küresel ticaretin en hassas bi­leşenlerinden biri. Çünkü üretim coğrafi olarak sınırlı, iklime ba­ğımlıdır. Birçok ürün zaman bas­kısı altında pazara sunulmak zo­rundadır. Bu özellikler, tarım tica­retini daha kırılgan kılıyor. Bugün artık ticaret savaşları, bu doğal kı­rılganlıkların üzerine siyasal bir kırılganlık katmanı daha ekliyor.

ABD ile Çin arasında poker oyu­nuna dönüşen karşılıklı gümrük tarife artışlarının nasıl sonuçlana­cağını kimse öngöremiyor. Trump seçim kampanyasında “Amerikalı çiftçiler daha çok kazanacak” slo­ganını sık sık kullandı. Biliyorlar ki gümrük tarifelerinin yükseltil­mesi ülke içinde fiyatların artma­sına neden olacak; dolayısı ile ABD içinde enflasyona neden olacak­tır. Ülke içinde enflasyonu baskı­lamanın en kolay yolu, enerji piya­sasını yani petrol fiyatlarını bas­kılamak. Petrol üreten ülkelere yapılan baskıyla Brent petrol fi­yatları 80 dolardan 65 dolara geri­ledi. Petrol fiyatlarının geri gelme­si, tarımda üretim maliyetlerinin düşmesine, dünya gıda fiyatları­nın geri gelmesine neden olacak. Amerikan çiftçisi nispeten yüksek gümrük fiyatları ile korunurken, maliyetleri azaltılarak daha çok kazanması hesaplanıyor.

Peki ya dünyanın geri kalanı ne olacak? Gümrük duvarlarına ta­kılan ülkelerin üretim yığılmaları ne olacak? 1,9 trilyon dolarlık ta­rım ve gıda pazarının nasıl şekille­neceğini kimse öngöremiyor. Ta­rımsal üretim ve gıda ticaretinde büyük bir belirsizlik daha da de­rinleşiyor.

Ticaret savaşları en çok Çin, Meksika ve Kanada’daki üreticile­ri olumsuz etkileyecek.

Ticaret savaşlarında tarım sek­törü de olumsuz etkilenecektir. Çiftçiler gelecek yıllarda üretim planlamasını neye göre yapacak bilinmiyor. Büyük bir pazarın ka­pıları kapanan ile kapıları nispe­ten açılan kapılarda her anlam­da belirsizlik yaratıyor. Meydana gelebilecek üretim dalgalanma­ları çiftlik gelirlerinin belirsizli­ğine neden olacağı gibi bazı yer­lerde yatırım iştahını azaltacağı ve kırsal ekonomileri kırılganlaş­tıracağını gösteriyor.

Tarım ürünleri üzerindeki tari­fe savaşlarının görünmeyen etkisi ise küresel iş birliğini zayıflatma­sı. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi kurumlar, tarımsal emtia ti­caretin serbestleşmesi için büyük çaba harcamıştı. Ancak son yıllar­da artan ikili anlaşmalar ve bölge­sel bloklaşmalar, küresel düzeyde ortak kuralların etkisizleşmesine yol açıyor. Bu da Dünya Ticaret Ör­gütü varlığını sorgulatırken, kü­çük ve orta ölçekli tarım çiftlikleri için oyunun kurallarını öngörüle­mez hâle getiriyor.

Türkiye doğru hamlelerle kazançlı çıkabilir

Bazı ülkeler için ticaret savaş­ları, kısa veya uzun vadeli fırsat­lar doğurmuş olabilir. Brezilya, Arjantin ve Türkiye gibi ülkelerin ABD-Çin geriliminden doğan boş­lukları doldurmak için yeni pazar­lara erişim sağlayacağı görülüyor. Ancak bu kazanımların kalıcılığı belirsiz. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, belirsizliğin çok mali­yetli olduğu, gerilimin hızlı bir şe­kilde çözülmesi ve bir an evvel çö­züm bulunması gerekliliğinin altı­nı çiziyor. Petrol fiyatlarının geri gelmesi, doların diğer para birim­lerine göre değer kaybetmesi Tür­kiye için makroekonomik anlam­da olumlu göstergeler sunuyor. Ayrıca AB tarafında yüksek güm­rük vergilerinden kurtulmak iste­yen yatırımcılar ülkemizi tercih edebilir. Diğer taraftan dünya gıda fiyatlarında oluşacak kaos, Türk çiftçisini de olumsuz etkileyeceği­ne benziyor.

Gıda gibi yaşamsal bir sektörün, ekonomik ve siyasi pazarlıkların aracı hâline gelmesi, uzun vade­de tüm insanlık için büyük bir risk barındırıyor. İklim değişikliği ile birlikte tarımsal üretim koşulla­rı zaten ağırlaşıyor. Bu dönemde ülkeler, tarım ürünlerini koruma­cı reflekslerle kendi sınırları için­de tutmaya yönelirse, küresel gı­da krizleri kapıda olabilir. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sek­reteri, ABD Başkanı Trupm’a bir çağrı yaparak az gelişmiş ülkelerin ek gümrük tarifesinin kaldırılma­sı gerektiğini söylüyor.

Gıda erişimi ve güvencesine tehdit

Ticaret savaşlarının tarım ve gıda sektöründe yarattığı tahri­bat sadece ekonomik değil; sos­yal, çevresel ve insani boyutları da olan derin bir meseledir. ABD tek egemen güç kalmak uğruna tarım ve gıda ticaretini araçsal­laştırarak bu sektörün kırılgan­lığına katkı sağlamaktadır. Dün­ya nüfusu artmaya devam eder­ken, 750 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Bugün devlet­lerin her zamankinden daha fazla iş birliğine, dayanışmaya ve adil bir küresel tarım ve gıda ekosiste­mi ve ticaretine ihtiyaç var. Tica­ret savaşları, insanın en temel ya­şamsal ihtiyacı olan gıdaya erişi­mi ve güvencesini tehdit edecek tehlikeli politikalar içeriyor.