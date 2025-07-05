Ticari defterler artık elektronik ortamda
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması, iş dünyasında dijital dönüşümün önemli bir adımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS), belirli ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, saklanması ve ibraz edilmesini zorunlu kılmaktadır. 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan bu düzenleme, iş dünyasında önemli yansımalara yol açacaktır.
Erkan Daniş (Avukat-Doktor)
Ticari defterler, şirketlerin yasal ve finansal süreçlerini belgeleyen temel kayıtlarıdır. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan bu defterler, şirketlerin mali durumunu, borç-alacak ilişkilerini, ticari işlemlerini ve yönetim kararlarını şeffaf bir şekilde ortaya koymaktadır. İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, saklanması ve ibrazına yönelik usul ve esaslar ile ETDS 14/02/2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ’de düzenleme altına alınmıştır.
Elektronik ortama taşınacak defterler
Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, müdürler kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri. Bu defterler, şirketlerin hukuki güvenilirliğini ve şeffaflığını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Geleneksel olarak kağıt ortamda tutulan bu defterler, artık dijital olarak kayıt altına alınacaktır.
Hangi şirketler için zorunlu?
ETDS, bazı şirketler için zorunlu, diğerleri için ise isteğe bağlı bir sistem olarak tasarlanmıştır. Zorunluluk kapsamındaki şirketler şunlardır:
l 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilerek yeni kurulan şirketler.
l Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı iznine tabi anonim şirketler: Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28 Temmuz 1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler bu gruba dahildir.
Bu şirketler, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ETDS’ye geçiş yapmak zorundadır. Diğer şirketler ise gönüllü olarak sistemi kullanabilir, ancak bir kez elektronik deftere geçenler fiziki deftere artık geri dönemeyecektir. Bu nedenle bu kararı verirken geri dönüş olmadığını bilerek işlem yapılmalıdır.
Elektronik defterler nasıl oluşturulacak?
ETDS zorunluluğu kapsamına giren şirketler, yükümlülüğün doğduğu 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun düzenlenen bir kararla birlikte notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptırmalıdır. Noter, defter kapanışının ETDS sistemine geçiş amacıyla yapıldığını belirterek işlemi fiziki deftere işleyecektir. Kullanıcı bilgileri ve defter kapanış bilgileri noter tarafından ETDS’ye tanımlanarak defterler aktif hale getirilecektir.
Kuruluşundan itibaren defterlerini elektronik ortamda tutacak şirketlerde ise defterler, şirketin ticaret siciline tescili ile birlikte eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ETDS’de oluşturularak aktif hale getirilecektir.
Bununla birlikte unutulmaması gereken önemli bir husus; kullanıcılarının yaptıkları işlemlerin ispatı için, kural olarak elektronik ortamda yer alan kayıtlar esas alınacak olmakla birlikte, bu işlemlere dayanak olan fiziki karar tutanaklarının ve ilgili diğer belgelerin fiziken muhafazaya devam edilmesi de zorunludur.
ETDS üzerinde işlem yapma yetkisi sistem kullanıcısına aittir. Sistem kullanıcısı, ETDS üzerinde işlem yapabilen, yani pay defteri kaydı tutabilen, genel kurul veya yönetim kurulu kararlarını yükleyebilen gerçek kişidir. İşlem kullanıcısı şirket yönetim organı tarafından, bir veya daha fazla kişi olacak şekilde belirlenebilir. Sistem kullanıcısının yönetim kurulu üyesi olma şartı bulunmamaktadır. Kullanıcının yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişiler arasından belirlenmesi de mümkündür. Kullanıcının belirlenmesi, sistem kaydı ve değişikliğine ilişkin usul ve esaslar Tebliğ’de detaylandırılmıştır.
ETDS’de oluşturulan kayıtların doğruluğu ile kayıtlarda oluşabilecek eksik veya hatalı işlemlerin neden olacağı zararlardan şirket yönetim organı üyeleri ve yöneticileri sorumlu olacaktır. ETDS sistem olarak Bakanlık tarafından yürütülecek ancak Bakanlık, defterlerde yer alan kayıtların içerik ve gerçeğe uygunluğu konusunda bir denetim yapmayacaktır. Bu nedenle şirketler, ETDS sistem kullanıcısının işlemlerini düzenli olarak kontrol etmelidir.
Önemli bir kilometre taşı
ETDS, iş dünyasının dijitalleşme sürecinde önemli bir kilometre taşıdır. ETDS kapsamındaki şirketlerin, Tebliğ’de belirtilen süre ve esaslara uygun olarak gerekli hazırlıkları Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlaması ve sistemin doğru ve sağlıklı işlemesi için gerekli tedbirleri alması gereklidir. 1 Ocak 2026 tarihinden sonra kurulması planlanan şirketlerde de Tebliğ düzenlemelerine dikkat edilerek planlama yapılmalıdır.