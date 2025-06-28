Türkiye iş piyasası canlı ama küresel rekabette gerideyiz
İş piyasasında hareketliliğin korunduğu ve bölgesel ortalamaya yakın bir seyrin izlendiği Türkiye, küresel arenada istihdam yaratma konusunda diğer birçok ülkenin gerisinde kaldı. Türkiye’nin en rekabetçi sektörü finans ve gayrimenkul oldu. Güneydoğu Bölgesi ise en rekabetçi bölge olarak öne çıktı.
ManpowerGroup'un açıkladığı son İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, Türkiye'deki işverenler, önümüzdeki üç aylık dönemde işe alım konusunda olumlu ve aktif bir seyir bekliyor. 42 ülkedeki 42 bin 671 işverene üçüncü çeyrek işe alım niyetlerinin sorulduğu araştırmanın Türkiye sonuçlarında; Net İstihdam Görünümü (NEO), yani işe alım yapmayı planlayan işverenlerin oranı ile işten çıkarmayı planlayanların oranı arasındaki fark 18 puan. Bu da üçüncü çeyrekte Türkiye’de hâlâ ciddi bir istihdam artışı beklendiği anlamına geliyor. Ancak bu beklenti bir önceki çeyreğe göre hafif bir düşüş (2 puan) gösterse de geçen yıla göre (yine 2 puanlık) bir artış var, bu da istikrarlı bir iyileşme eğilimini işaret ediyor.
Türkiye'nin bu beklentisi, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin ortalamasına (19 puan) oldukça yakın. Yani Türkiye, bölgesel olarak ortalamanın altında kalmıyor. Fakat küresel ölçekte bakıldığında durum farklılaşıyor. Türkiye, istihdam beklentileri sıralamasında alt sıralarda yer alıyor ve küresel ortalamanın 6 puan gerisinde. Bu da diğer ülkelerin genel olarak daha yüksek işe alım beklentilerine sahip olduğu anlamına geliyor.
Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye'deki istihdam beklentileri, önceki çeyreğe kıyasla sınırlı bir gerileme gösterse de genel olarak istikrarlı ve dirençli bir görünüm sergiliyor. Ekonomik koşulların yarattığı belirsizlikler, işverenlerin daha temkinli adımlar atmasına neden olsa da, iş gücü piyasasındaki hareketliliğin sürdüğünü görüyoruz. Özellikle enflasyonda kademeli bir düşüş eğilimi ve mart ayında kaydedilen düşük işsizlik oranı, önümüzdeki dönem için umut verici sinyaller sunuyor. Hükümetin ekonomiyi dengeleme ve yüksek teknoloji yatırımlarını artırma yönündeki adımları da uzun vadede istihdam ortamını destekleyebilir” dedi.
Küresel istihdamda beklentiler düşüyor
Araştırmanın küresel sonuçlarına göre; önümüzdeki dönemde küresel istihdam görünümünde düşüş gözlemlendi. Mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO), geçen çeyreğe göre 1 puanlık azalmayla 24 seviyesine geriledi. Yine de bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan daha yüksek. Bu da küresel işe alımların hâlâ güçlü olduğunu, ancak önceki çeyreğe göre ivme kaybettiğini gösteriyor.
İşe alımlar özellikle gelişmiş ülkelerde belirgin şekilde yavaşladı, istihdam beklentisinde en büyük düşüşler bu pazarlarda gözlemlendi. Kuzey Amerika'da istihdam görünümü 30 puana gerileyerek, art arda üç çeyrek süren büyümenin ardından 4 puanlık dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Benzer bir yavaşlama, EMEA bölgesinin istihdam beklentilerine de yansıdı. Avrupa genelinde zorlayıcı ticaret koşulları ve devam eden ekonomik durgunluk, bazı şirketleri işe alımları durdurmaya veya iş gücünü azaltmaya itti. Asya Pasifik bölgesinde de benzer bir belirsizlik hâkim. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüme göstermiş olsa da beklenen gümrük vergileri ve süregelen ticaret savaşı işveren güvenini baskılamış görünüyor.