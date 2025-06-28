Türkiye iş piyasası canlı ama küresel rekabette gerideyiz

ManpowerGroup'un açıkladığı son İstihda­ma Genel Bakış Araş­tırması'na göre, Türkiye'deki iş­verenler, önümüzdeki üç aylık dö­nemde işe alım konusunda olumlu ve aktif bir seyir bekliyor. 42 ülke­deki 42 bin 671 işverene üçüncü çeyrek işe alım niyetlerinin sorul­duğu araştırmanın Türkiye sonuç­larında; Net İstihdam Görünü­mü (NEO), yani işe alım yapmayı planlayan işverenlerin oranı ile iş­ten çıkarmayı planlayanların ora­nı arasındaki fark 18 puan. Bu da üçüncü çeyrekte Türkiye’de hâlâ ciddi bir istihdam artışı beklendi­ği anlamına geliyor. Ancak bu bek­lenti bir önceki çeyreğe göre hafif bir düşüş (2 puan) gösterse de ge­çen yıla göre (yine 2 puanlık) bir artış var, bu da istikrarlı bir iyileş­me eğilimini işaret ediyor.

Türkiye'nin bu beklentisi, Av­rupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin ortalamasına (19 pu­an) oldukça yakın. Yani Türkiye, bölgesel olarak ortalamanın altın­da kalmıyor. Fakat küresel ölçekte bakıldığında durum farklılaşıyor. Türkiye, istihdam beklentileri sı­ralamasında alt sıralarda yer alı­yor ve küresel ortalamanın 6 pu­an gerisinde. Bu da diğer ülkelerin genel olarak daha yüksek işe alım beklentilerine sahip olduğu anla­mına geliyor.

Sonuçlarla ilgili değerlendirme­de bulunan ManpowerGroup Tür­kiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye'deki istihdam beklenti­leri, önceki çeyreğe kıyasla sınırlı bir gerileme gösterse de genel ola­rak istikrarlı ve dirençli bir görü­nüm sergiliyor. Ekonomik koşul­ların yarattığı belirsizlikler, işve­renlerin daha temkinli adımlar atmasına neden olsa da, iş gücü pi­yasasındaki hareketliliğin sürdü­ğünü görüyoruz. Özellikle enflas­yonda kademeli bir düşüş eğilimi ve mart ayında kaydedilen düşük işsizlik oranı, önümüzdeki dönem için umut verici sinyaller sunuyor. Hükümetin ekonomiyi dengele­me ve yüksek teknoloji yatırımla­rını artırma yönündeki adımları da uzun vadede istihdam ortamını destekleyebilir” dedi.

Küresel istihdamda beklentiler düşüyor

Araştırmanın küresel sonuçları­na göre; önümüzdeki dönemde kü­resel istihdam görünümünde dü­şüş gözlemlendi. Mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görü­nümü (NEO), geçen çeyreğe göre 1 puanlık azalmayla 24 seviyesine geriledi. Yine de bu oran, geçen yı­lın aynı dönemine göre 2 puan da­ha yüksek. Bu da küresel işe alım­ların hâlâ güçlü olduğunu, ancak önceki çeyreğe göre ivme kaybetti­ğini gösteriyor.

İşe alımlar özellikle gelişmiş ül­kelerde belirgin şekilde yavaşladı, istihdam beklentisinde en büyük düşüşler bu pazarlarda gözlemlen­di. Kuzey Amerika'da istihdam gö­rünümü 30 puana gerileyerek, art arda üç çeyrek süren büyümenin ardından 4 puanlık dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Benzer bir yavaş­lama, EMEA bölgesinin istihdam beklentilerine de yansıdı. Avrupa genelinde zorlayıcı ticaret koşul­ları ve devam eden ekonomik dur­gunluk, bazı şirketleri işe alımları durdurmaya veya iş gücünü azalt­maya itti. Asya Pasifik bölgesinde de benzer bir belirsizlik hâkim. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bü­yüme göstermiş olsa da beklenen gümrük vergileri ve süregelen tica­ret savaşı işveren güvenini baskı­lamış görünüyor.