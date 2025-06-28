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Türkiye iş piyasası canlı ama küresel rekabette gerideyiz

İş piyasasında hareketliliğin korunduğu ve bölgesel ortalamaya yakın bir seyrin izlendiği Türkiye, küresel arenada istihdam yaratma konusunda diğer birçok ülkenin gerisinde kaldı. Türkiye’nin en rekabetçi sektörü finans ve gayrimenkul oldu. Güneydoğu Bölgesi ise en rekabetçi bölge olarak öne çıktı.

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Türkiye iş piyasası canlı ama küresel rekabette gerideyiz
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ManpowerGroup'un açıkladığı son İstihda­ma Genel Bakış Araş­tırması'na göre, Türkiye'deki iş­verenler, önümüzdeki üç aylık dö­nemde işe alım konusunda olumlu ve aktif bir seyir bekliyor. 42 ülke­deki 42 bin 671 işverene üçüncü çeyrek işe alım niyetlerinin sorul­duğu araştırmanın Türkiye sonuç­larında; Net İstihdam Görünü­mü (NEO), yani işe alım yapmayı planlayan işverenlerin oranı ile iş­ten çıkarmayı planlayanların ora­nı arasındaki fark 18 puan. Bu da üçüncü çeyrekte Türkiye’de hâlâ ciddi bir istihdam artışı beklendi­ği anlamına geliyor. Ancak bu bek­lenti bir önceki çeyreğe göre hafif bir düşüş (2 puan) gösterse de ge­çen yıla göre (yine 2 puanlık) bir artış var, bu da istikrarlı bir iyileş­me eğilimini işaret ediyor.

Türkiye'nin bu beklentisi, Av­rupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin ortalamasına (19 pu­an) oldukça yakın. Yani Türkiye, bölgesel olarak ortalamanın altın­da kalmıyor. Fakat küresel ölçekte bakıldığında durum farklılaşıyor. Türkiye, istihdam beklentileri sı­ralamasında alt sıralarda yer alı­yor ve küresel ortalamanın 6 pu­an gerisinde. Bu da diğer ülkelerin genel olarak daha yüksek işe alım beklentilerine sahip olduğu anla­mına geliyor.

Sonuçlarla ilgili değerlendirme­de bulunan ManpowerGroup Tür­kiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye'deki istihdam beklenti­leri, önceki çeyreğe kıyasla sınırlı bir gerileme gösterse de genel ola­rak istikrarlı ve dirençli bir görü­nüm sergiliyor. Ekonomik koşul­ların yarattığı belirsizlikler, işve­renlerin daha temkinli adımlar atmasına neden olsa da, iş gücü pi­yasasındaki hareketliliğin sürdü­ğünü görüyoruz. Özellikle enflas­yonda kademeli bir düşüş eğilimi ve mart ayında kaydedilen düşük işsizlik oranı, önümüzdeki dönem için umut verici sinyaller sunuyor. Hükümetin ekonomiyi dengele­me ve yüksek teknoloji yatırımla­rını artırma yönündeki adımları da uzun vadede istihdam ortamını destekleyebilir” dedi.

Türkiye iş piyasası canlı ama küresel rekabette gerideyiz - Resim : 1

Küresel istihdamda beklentiler düşüyor

Araştırmanın küresel sonuçları­na göre; önümüzdeki dönemde kü­resel istihdam görünümünde dü­şüş gözlemlendi. Mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görü­nümü (NEO), geçen çeyreğe göre 1 puanlık azalmayla 24 seviyesine geriledi. Yine de bu oran, geçen yı­lın aynı dönemine göre 2 puan da­ha yüksek. Bu da küresel işe alım­ların hâlâ güçlü olduğunu, ancak önceki çeyreğe göre ivme kaybetti­ğini gösteriyor.

İşe alımlar özellikle gelişmiş ül­kelerde belirgin şekilde yavaşladı, istihdam beklentisinde en büyük düşüşler bu pazarlarda gözlemlen­di. Kuzey Amerika'da istihdam gö­rünümü 30 puana gerileyerek, art arda üç çeyrek süren büyümenin ardından 4 puanlık dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Benzer bir yavaş­lama, EMEA bölgesinin istihdam beklentilerine de yansıdı. Avrupa genelinde zorlayıcı ticaret koşul­ları ve devam eden ekonomik dur­gunluk, bazı şirketleri işe alımları durdurmaya veya iş gücünü azalt­maya itti. Asya Pasifik bölgesinde de benzer bir belirsizlik hâkim. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bü­yüme göstermiş olsa da beklenen gümrük vergileri ve süregelen tica­ret savaşı işveren güvenini baskı­lamış görünüyor.