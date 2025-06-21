Vergi yükü kayıtlı mükellefin sırtında
Harcamalara dayalı bir vergilendirme sistemi için idarenin denetim gücü etkin kullanılmalıdır. Bu kapsamda kayıt tutma, beyan ve bildirimlerde serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin daha etkin rol üstlenmesi sağlanmalı, verginin denetiminde ise yeterli bilgi, tecrübe ve uzmanlığa sahip yeminli mali müşavirler sürece daha fazla dahil edilmelidir.
YAŞAR ZENGİN-İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı
Ülkemizde uygulanmakta olan beyana dayalı vergi sistemi, temelini kayıtlı mükelleflerin beyanlarına dayandırmaktadır. Ancak bu sistemde, vergisini zamanında ve tam olarak ödeyen mükelleflerin omuzlarındaki yük her geçen yıl daha da artmaktadır.
Kayıt dışı kalan kişi ve işletmeler, sistemin dışında faaliyet gösterirken; vergi gelirleri büyük ölçüde zaten kayıt altında olan kesimden toplanmakta, yeni düzenlemelerle de bu yük daha da artırılmaktadır.
Vergi adaletini sağlamanın yolu, yalnızca gelirlerin beyanına odaklanmak değil, harcamaları da kavrayan bir vergilendirme anlayışı geliştirmekten geçmektedir.
Bir mükellefin yıllık harcama düzeyi, beyan ettiği gelirle örtüşmüyorsa, bu farkın izahı istenmeli; izah edilemeyen tutarlar ise arızi kazanç olarak vergilendirilmelidir. Bu yaklaşım, yalnızca kayıt dışılığın tespiti için değil, vergiye gönüllü uyumun ve sistemin meşruiyetinin sağlanması açısından da zorunludur.
Aksi halde ne olur?
Harcamalara dayalı bir vergilendirme modeli hayata geçirilmezse;
* Yeni vergilerin gündeme gelmesi,
* Vergi oranlarında artış yapılması,
* Beyanname ve bildirim yükümlülüklerinin genişlemesi ve tüm bu gelişmelerin sonucu olarak zaten kayıt içinde olan mükelleflerin daha ağır bir yükle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır.
Bu durum yalnızca vergi ödeyen işletmeleri değil, onları temsil eden muhasebe meslek mensuplarını da ciddi şekilde etkileyecek, artan beyan ve raporlama yükü mesleki anlamda büyük bir yüke dönüşecektir. Öte yandan, bu yapı vergi adaletini bozacak ve sistemin güvenilirliğini zayıflatacaktır.
Geçen yıl, bu yönde önemli bir adım atılmıştı. 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı’na sunulan bir yasa taslağında, gelirle harcama arasında yüzde 20’den fazla uyumsuzluk olan mükelleflerden izahat istenmesi, izah edilemeyen tutarların ise vergiye tabi tutulması önerilmişti.
Ancak bu öneri, teknik olarak uygulanabilir olmasına ve kamuoyunda ciddi bir dirençle karşılaşmamasına rağmen Meclis’e sunulmadan gündemden çıkarıldı. Bu noktada yapılması gereken, bu tür önerileri yalnızca birer ‘taslak’ olarak bırakmamak; güncellenmiş ve güçlendirilmiş haliyle yasalaştırmaktır. Vergi sisteminin geleceği için bu adım ertelenemez niteliktedir.
YMM’ler denetim sisteminin stratejik destek gücüdür
Harcamalara dayalı bir vergilendirme sisteminin sürdürülebilirliği için idarenin denetim gücünün etkin kullanılması şarttır. Bu kapsamda kayıt tutma, beyan ve bildirimlerde serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin daha etkin rol üstlenmesi sağlanmalı, beyan edilen verginin denetiminde ise yeterli bilgi, tecrübe ve uzmanlığa sahip yeminli mali müşavirler (YMM) sürece daha fazla dahil edilmelidir.
* Belirli ciroyu veya büyüklüğü aşan işletmelerin hesaplarının YMM’lerce tasdik edilmesi,
* Beyannamelere yazılan yüksek tutarlı istisna ve indirimlerin YMM onayına bağlanması,
* Kamu denetim gücünün sistem içinde kalan mükellefler yerine daha riskli alanlara yönlendirilmesi, bu yapının hem etkinliğini hem de adaletini artıracaktır.
Bu çerçevede, vergi müfettişlerinin kayıtlı ve düzenli beyan yapan mükelleflerle zaman harcaması yerine, kayıt dışı faaliyet yürüten ya da vergiye uyumu zayıf olan mükelleflere yoğunlaşması sağlanmalıdır.
Bu ancak, belli büyüklükteki işletmelerin denetim sorumluluğunun Yeminli Mali Müşavirlere bırakılmasıyla mümkün olacaktır. Böylece vergi müfettişlerinin zamanı ve kapasitesi daha stratejik alanlara yönlendirilmiş olacak, sistem bütünlüğü bozulmadan daha etkili bir denetim yapısı kurulabilecektir.
Harcamaları sorgulamadan vergi adaleti sağlanmaz
Vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele etmek ve sistemin adaletini tesis etmek için harcamaları da içine alan bir vergilendirme modeli artık kaçınılmaz hale gelmiştir.
Aksi durumda, kayıtlı kalmanın maliyeti sürekli artarken, kayıt dışılığın cazibesi büyümeye devam edecektir.
Gelir kadar harcamayı da sorgulayan; dürüst mükellefi değil, uyumsuzu hedef alan bir vergi sistemi, ülkemizin vergi yapısına güveni artıracak, toplumsal adaleti güçlendirecek ve vergi müessesesini hak ettiği kurumsallığa kavuşturacaktır.