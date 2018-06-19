"1 yılda 41 kitap yayınlandı"

19 Haziran 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, İBB Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selamet ve Genel Müdür Kemal Kaptaner'in ev sahipliğinde bir iftar verdi. Ahmet Selamet konuşmasında Kültür AŞ'nin aktif bir yılını daha geride bıraktığını belirterek "2017 yılında bir önceki yıla nazaran daha yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. 41 kitap, 2 albüm yaptık ve yayınladık.

Ortaokul çocukları için çocuk yazarlar hikâye yarışması ve lise öğrencileri için genç yazarlar hikâye yarışması düzenledik. İstanbul Muhafızları çizgi filmi öğretici ve eğlendirici yanı ile çok sevildi. Şu anda da sinema filmi olarak hazırlanan ‘İstanbul Muhafızları' Ekim 2018'de gösterime girecek" dedi.

yeni müzeler geliyor

Müzecilik alanında da önemli projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Selamet, "Şu anda Tekfur Sarayı, Anemas Zindanları, Tasavvuf Müzesi, İstanbul Kent Müzesi, Magnaura Bizans Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Tıp Tarihi Müzesi, Sikke Müzesi projeleri devam ediyor. Bu arada Şerefiye Sarnıcı'nı da açtık" diye konuştu.

Kitap kafe modeliyle hizmet veren İstanbul Kitapçısı'nın 13 farklı mekânda kitapsever İstanbullulara hizmet verdiğini aktaran Başkan Selamet, şöyle devam etti:

11 milyon liralık kitap satıldı

"2017 yılında İstanbul Kitapçısı'nda 13 milyon 298 bin TL ciro yaptık. Bu cironun yaklaşık 2 milyon liralık bölümü hediyelik eşya satışından, geriye kalan 11 milyon liralık kısmı ise kitap satışından elde edilmiştir. Haziran 2017'de Moskova'da Türkiye Tanıtım Fuarı'nda, Ağustos 2017'de ise Saraybosna'da İstanbul Tanıtım Fuarı'na iştirak ettik, Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzu tanıtma gayreti içerisinde olduk. 2017 yılında tertiplediğimiz bin 13 konser, yaklaşık 250 bin civarında İstanbullu tarafından izlendi. 450 seminerimiz ve söyleşimiz yaklaşık 18 bin civarında takipçi sayısına ulaştı."

644 çocuk oyunu sahnelendi

2017 yılında 644 çocuk oyununun 189 bin İstanbullu tarafından takip edildiğini belirten Başkan Selamet, "210 adet sinema gösterisini yaklaşık 6 bin civarında İstanbullu izledi. 20 sergimiz, 30 bin civarında İstanbullu tarafından ziyaret edildi. Panorama 1453 tarih müzemiz, 570 bin civarında İstanbullu ve turist tarafından ziyaret edildi. Miniatürk'ün ziyaretçi sayısı 2017 yılında 770 bin kişi civarında. Yerebatan Sarnıcı'nı ise 1 milyonun üzerinde İstanbullu ve İstanbul'u seven insanlar ziyaret etti" dedi.

yeşilçam nostaljisi yaşandı

Kültür AŞ olarak 2018 yılının hemen başında Atlas Sineması'nda Yeşilçam Film Günleri'ni hayat geçirdiklerinin altını çizen Selamet "Yaklaşık bir aya yakın bir süre içerisinde İstanbullular tarafından ilgiyle izlendi. İstanbul hem mekânlarıyla, hem filmleriyle 50 yıl öncesini 60 yıl öncesini yaşamış oldu. Bu nostaljik atmosfer gerçekten İstanbullular tarafından çok destek gördü. Aynı gösterimleri Kültür Park dediğimiz bu mekândaki sinema salonumuzda da Haziran, Temmuz aylarında halka açacağız. Akşamları açık hava sineması nostaljisini İstanbullulara yaşatacağız" dedi.