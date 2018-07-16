25 yıllık davetler kitaplaştı

16 Temmuz 2018

Tasarımcı Gönül Paksoy'un 25. yılını kutlayan yemek davetlerinin öyküsü kitap oldu. Yenilebilir Boncuklar, Çiçek Yemek ve Atıksız Mutfak kitaplarının yazarı Gönül Paksoy'un, her yıl 200 kişiye verdiği yemek davetlerini profesyonel yardım almadan nasıl tasarladığını adım adım anlatan kitabın yazarı Lalehan Uysal.

Lalehan Uysal, kitabın ilk sayfalarında Gönül Paksoy'dan davet yemeklerinin tariflerini bekleyen okuyucular için açıklama yapıyor. Ve "Bu kitap, Gönül Paksoy imzalı bir davetin tasarım sürecini özel bir kurguyla anlatıyor. Bir tarif kitabı değil. Ama içinde reçeteler olmaması size öneriler sunmayacağını düşündürmemeli. Tam tersi, Gönül Paksoy özellikle yeğenleri ve onların yaşıtları olan yeni kuşağa örnekledikleriyle yaşadığımız coğrafyanın zenginliğini gösteriyor. Adını bilmediğimiz bir meyveyi, hiç kullanmadığımız bir baharatı tanıttığı gibi, kabuktan çekirdeğe attıklarımızı değerlendirmeyi öneriyor'' diyor.

Aynı zamanda Gönül Paksoy'un Atıksız Mutfak ve Türk Yemekleri kitaplarının editörü olan yazar Uysal, Gönül Paksoy yemeklerinin 25 yıllık birikiminin ve deneyiminin bir kitaba dönüştürülmesi gerektiğini davet edildiği ilk yemeğin ardından tam 10 yıl önce düşünmüş:

"Gördüğüm ne davet hakkında anlatılanlara, ne de fotoğraflarda gördüklerime benziyordu. Önümde tanımlayamadığım bir eser vardı. Her bir yemek tuval yerine tabaklara yapılmış küçük birer resim gibi duruyordu. Masanın bütünü de tabakların toplamından oluşmuş büyük bir tabloydu. Bu bir tasarım, bir davetin tasarımı. Örneklenmeli, bir kılavuz, bir deneyim olarak sunulmalı. Bu davetin kitabı yapılmalıydı.''

Uysal, alfabe adını verdiği bölümde Gönül Paksoy'un yemek tasarımlarında kullandığı meyve, sebze ve baharatları A'dan Z'ye listelemiş ve fotoğraflamış. Davet hazırlığında da, davet sırasında da Gönül Paksoy'un profesyonel bir destek almadan ailesinin yaptığı yardımlarla nasıl kurgulandığını, Paksoy'un kardeş ve yeğenleri ile yaptığı röportajlarla dile getirmiş. Paksoy'un her davet için özel bir defter tuttuğunu, yazarak, çizerek bir yılda planladıklarını üç günde uyguladığını örneklemiş.

Üç gün süren davet hazırlığını davet saatine kadar geri sayımla aktaran kitabın bu anlatıma özgü tasarımı ve kurgusu var. Paksoy'un yemek tasarımları için yaptığı çizimleri sayfa aralarına sürpriz amaçlı yerleştirilmiş. Ressam kardeşleri Şahin ve Doğan Paksoy'un kitap için yaptıkları resimler de kitabın son sözleri niteliğinde.

Farklı mevsimlerde, farklı mekân ve saatlerdeki fotoğraflar çekimleri Lalehan Uysal'ın yanı sıra Pınar Gediközer ve Reyhan Ekşi tarafından gerçekleştirilmiş. Sanat danışmanlığını Şahin Paksoy'un, editörlüğünü Melih Kafa'nın, tasarımını Hakan Lokanoğlu'nun yaptığı kitabın İngilizce çevirisi Jessica Tamtürk'e, redaksiyonu Ercan Yaşa'ya ait.

GÖNÜL PAKSOY Davetleri – Receptions, Lalehan Uysal, 220 s.