16 Ekim 2017

A'dan Z'ye başlığı altında daha önce Nâzım Hikmet, Abidin Dino ve Sait Faik gibi ustaların yaşamlarını kitaplaştıran Yapı Kredi Yayınları, Sabahattin Ali hakkında yapılan çalışmalarda kaynak olarak yararlanılan "A'dan Z'ye Sabahattin Ali" kitabının genişletilmiş yeni baskısını okurla yeniden buluşturdu.

Kürk Mantolu Madonna'nın elyazısı taslakları, Sabahattin Ali adını taşıyan cadde ve sokaklar, Sabahattin Ali büst ve heykelleri, Sabahattin Ali Edebiyat Okulu gibi yeni maddeler ve yeni fotoğraflar kitaba yapılan eklerden bazıları.

Sabahattin Ali'nin bilinmeyen özelliklerini açığa çıkarmanın yanı sıra pek çok kaynağa ilk kez yer verilen, Sabahattin Ali'den geriye kalanların elden geçirilmesiyle hazırlanan kitap Sabahattin Ali ve eserleri hakkında bugüne kadar yazılan en kapsamlı çalışmalar arasında yer alıyor.

Kitabın bu baskısında yeni belgelerin ve yapılan yeni çalışmaların ışığında Sabahattin Ali hakkındaki araştırmaların ve yabancı dillere çevrilen eserlerin, film, tiyatro ve belgesellerin listesi de genişletilmiş.

Kitap, Sabahattin Ali ile ilgili hemen her şeyi yorumsuz olarak ortaya koyuyor. Sabahattin Ali'nin renkli kişiliğini olduğu kadar onun edebiyat ve sanat görüşünü, politik duruşunu, ilişkilerini, hakkında yazılan ve söylenenleri, hayatın her alanındaki mücadelesini ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

A'DAN Z'YE SABAHATTİN ALİ, Hazırlayan: Sevengül Sönmez, Yapı Kredi Yayınları, 384 s.