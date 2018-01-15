Ahmet Telli 71 yaşında…

15 Ocak 2018

ÇİĞDEM SİRKECİ

"Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna

Tenhaydı düşlerim, geceydi, çıkıp geldim işte

Su ve ateş bir de gülünç yalnızlığım var sana

Getirebildiğim, kokularını yitirmişti çünkü güller

Suyu dinle ateşi yak özledim demek bu"

mısraları ile başlar "Çocuksun Sen" kitabının ilk şiiri "Geldim İşte." İlk şiirini 1961'de yayınlatan Ahmet Telli, o günden bugüne şiire hiç ara vermemiş. Yazdığı şiirler, pek çoğu defalarca basılan 11 şiir kitabında toplanmış. 1980'de "Hüznün İsyan Olur" ile Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü'nü (Metin Altıok'la birlikte), 1982'de "Saklı Kalan" ile YAZKO Özendirme Ödülü'nü, yine 1982'de "Su Çürüdü" ile Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü'nü, 2011'de "Nida" ile Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü'nü almış. 1982 tarihli "Su Çürüdü" isimli kitabı, en sevdiğim Telli eserlerinden. Kitaba adını veren şiiri de şiirin adını da çok seviyorum. Bu kitapta Grup Yorum'un bestelediği "Soluk Soluğa" şiiri de yer alıyor:

"Büyük aşklar yolculuklarla başlar ve serüvenciler düşer bu yollara ancak

Onlar ki dünyanın son umudu soyları tükenen birer çılgındırlar"

1979'da yayınlanan "Yangın Yılları" şairin ilk kitabı. İki bölümde toplanan şiirlerden özellikle, Köy Öğretmeninin Günlüğü başlığı altında yer alanlar, şairin hem öğrenciliği hem de öğretmenliği dönemine tanıklık eden gerçekçi şiirler olarak dikkatimizi çekiyor.

1984 tarihinde yayınlanan "Belki Yine Gelirim"de de bende iz bırakan, her okuduğumda daha çok sevdiğim şiirler var: Kalbim Unut Bu Şiiri, Belki Yine Gelirim, Anısı Biz Olalım Bu Sokakların, Gülüşün Eklenir Kimliğime bu şiirlerden sadece birkaçı. 1994'te okuyucuyla buluşan "Çocuksun Sen" kitabındaki favorilerim ise "Özletiyor Seni Bu Yağmurlar", "Asmin" ve "Sizi Sevmiyorum." Ahmet Telli'nin en son yayınlanan şiir kitabı ise 2016 tarihli "Bakışın Senin."

2 Aralık 1946'da bir öğretmen çocuğu olarak dünyaya gelen Telli 71 yaşında… Çeşitli öğretmen okullarında okuyup köy öğretmenliği yapmış. Gazi Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirince Türkçe ve edebiyat öğretmeni olmuş. Çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde görev almış. "Cigerhun'un Şiiri" adlı yazısından dolayı yargılanmış ve 1,5 yıl hüküm giymiş. 1993'de mahkeme kararıyla öğretmenliğe geri dönene kadar kitapçılık, yayıncılık, yayınevi yöneticiliği ve editörlük ile uğraşmış. Ahmet Telli, 1970 Kuşağı olarak adlandırılan, ülkenin siyasal, toplumsal koşullarını şiire taşıyan şairler arasında sayılıyor. Eleştirmenler, ilk kitabı "Hüznün İsyan Olur"un Nâzım Hikmet ve Hilmi Yavuz şiirinin etkilerini taşıdığını, genel olarak başkaldıran ve romantik tarzıyla Attilâ İlhan'a yakın durduğunu söylüyorlar. "Kalmasın" ve "Külve Kil" isimli iki şiir albümü bulunan Telli'nin otuzdan fazla şiiri bestelenmiş; bir kısmı Yeni Türkü, Grup Yorum ve Selda Bağcan tarafından seslendirilmiş. Bunların yanısıra deneme / düzyazı kategorisinde "Ben Hiçbir Şey Söylemedim", "Sularamı Yazıldı" ve "Buradayım Sözümde" gibi eserler vermiş. Ayrıca şairin resim, fotoğraf, heykel üzerine yazdıklarının biraraya toplandığı "GörSen" isimli bir kitabı daha bulunuyor. Yeniyılda hayatımızda daha çok edebiyat, daha çok şiir, daha çok sanat olması dileğiyle…

Ahmet Telli'nin kitapları, Everest Yayınları tarafından basılıyor…