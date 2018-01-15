15 Ocak 2018

GÜLÇİN GÜLAN

Çevirmen, gazeteci Ahmet Arpad, "Amaç yolculuk değil, yolda insana rastlamak" cümlesi ile sunduğu gezi yazılarını Siyah Kuğu Yayınları'ndan "Aklım Uzaklarda" adıyla kitaplaştırdı.

Kitap, 1968 yılından beri Almanya'da yaşayan Arpad'ın haberci kimliğiyle Almanya'dan İrlanda'ya, Avusturya'dan Nepal'e, Hollanda'dan İsviçre'ye yaptığı gezilerden bir seçki.

Aklım Uzaklarda, renk seçimi ve kâğıt dokusunun kalitesiyle daha kapak tasarımında okuru şaşırtmaya başlıyor. Bu yalın şık kapağın ardından çevrilen sayfaların düzeni, baskı kalitesi hemen okuma isteği uyandırıyor.

Zamanının büyük kısmını Alman dili edebiyatının Hermann Hesse, Stefan Zweig, Anna Seghers gibi ünlü yazarlarını Türkçeye disiplin ve birikimle kazandırmaya ayıran, "2012 Tarabya Çeviri", "2016 Talât Sait Halman Çeviri" gibi saygın ödüllere layık görülen Arpad, Aklım Uzaklarda kitabında daha çok kültürünü iyi bildiği Viyana gibi şehirlerde yaptığı gezilere yer vermiş. Arpad, yüz ayrı başlık altında, doğa güzelliğinin yanı sıra siyasi ve kültür tarihi bakımından da dikkate değer yerleri anlatıyor.

Sadece gezip görmek isteyenlerin değil, göremeden dönenlerin de gözünü açan kitapta Arpad, yol boyunca rastladığı insanların portrelerini de çiziyor. Öyküsel tat taşıyan yazılara Arpad'ın çektiği fotoğrafl ar da eşlik ediyor…

Ahmet Arpad, 30'dan fazla fotoğraf sergisi açmış bir profesyonel olmasına, elinde bu gezilerden birçok fotoğraf olmasına rağmen yazıların çoğuna tek bir fotoğraf bile koymamış. Belli ki, 1986 - 2016 yılları arasında yaptığı/yazdığı bu gezileri objektifin değil, kaleminin gücüyle anlatmayı seçmiş. Ortaya gitmeden, giderken ya da gittikten sonra da okunmaya değer bir gezi kitabı çıkmış.

AKLIM UZAKLARDA, Ahmet Arpad, Siyah Kuğu Yayınları, 272 s.