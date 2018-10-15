Aralık’ta Eskişehir’e kitap fuarı

15 Ekim 2018

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle, 11-16 Aralık tarihleri arasında ilk kez TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı gerçekleştirilecek. Eskişehir Ticaret Odası - TÜYAP Fuar Merkezi‘nde düzenlenecek etkinlik, yeni fuar merkezinin de ilk fuarı olacak.

TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı’na 150 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı planlanıyor. Söyleşi, panel, şiir dinletisi, çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmalarıyla birlikte 60 kültür etkinliğinde 200 yazar Eskişehirli okurlarla buluşmuş olacak.

illüstratörlere çağrı

Öte yandan, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 10-18 Kasım tarihleri arasında otuz yedinci kez düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, illüstratörleri yayıncılarla buluşturmak üzere profesyonel bir program hazırlıyor. 13 Kasım 2018 Salı günü gerçekleştirilecek olan buluşma tüm çocuk ve gençlik yayıncıları ile illüstratörlerin katılımına açık. Yayınevi yetkilileri ile illüstratörlerin bir araya geleceği özel görüşmelerde illüstratörler portfolyolarını doğrudan yayıncılara sunup işlerini tanıtma fırsatı yakalayabilecekler. Başvuru için, başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, özgeçmiş ve portfolyo ile birlikte en geç 17 Ekim 2018 tarihine kadar istanbulkitapfuari@tuyap. com.tr adresine iletilmesi gerekiyor. Programa katılacak illüstratörlerin işlerinden seçmeler fuar süresince illüstrasyon köşesinde sergilenecek.