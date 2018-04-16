aslında hepimizin markası var

16 Nisan 2018

DOĞAN SELÇUK

KÖK, Kişiye Özel Kariyer kavramının baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Kamil Kasacı ve Mevlüt Güleç yaşa, cinsiyete ve eğitim düzeyine bakmaksızın kariyer hedefi olan, kariyer yolculuğuna çıkmış veya çıkacak olanlar ile kariyer yolcularına destek verenler (anne, baba, öğretmen, mentorlar, danışmanlar vb.) için bir model hazırlamışlar.

Kitabın giriş bölümünde kariyer kavramına ve insanların kariyer yolcuğunda neler yapacağına yer veren yazarlara göre kariyer kavramını yanlış bir şekilde anlarsanız kariyeri ulaşılamaz, yüksek bir yer olarak görürsünüz, buda sizi yola çıkmaktan alı koyar. Kariyer; hayat boyu süren bir yolculuktur. Herkes bir şekilde bir kariyer yolcuğuna çıkar ve herkesin kariyer yolu birbirinden çok farklıdır. Tek bir kariyer yolu yoktur. Kariyer yolculuğunda hedefe ulaşmak, önüne çıkacak fırsatların ne kadar farkında olacağına ve bu süreci nasıl değerlendireceğine bağlıdır.

Peki KÖK modeli nasıl çalışır? Yazarlara göre, kariyer yolculuğunda yol haritasının çıkarılması modelin temelini oluşturuyor. KÖK modelinde başlangıç noktası, güzergâh ve hedefi belirlemektir. Bu da "stratejik yol haritası"nı oluşturur. Kitapta "kariyerin bir eğitim konusu" olduğunu vurgulayarak modele göre temel kariyer eğitiminin 6 istasyondan oluştuğunu ifade ediyorlar.

Bu istasyonları kısaca özetleyecek olursak, 1. İstasyon olan Kariyer Checkup'ta, kendimize soracağımız ve cevaplayacağımız soruları görüyoruz. 4 hazırlık sorusunu takip eden 22 soruya vereceğimiz cevaplarla kendi karnemizi ortaya çıkarabiliyoruz. 2. İstasyon, kendimizi tanıma ve güçlü yönlerimizi keşfetme istasyonu. Bu istasyonda daha derin ve çarpıcı bir analiz ile "Ben kimim?" sorusuna cevap arıyoruz. Potansiyelimizin ve güçlü yönlerimizin ortaya çıkmasıyla ilgi alanlarımızı, yeteneklerimizi ve becerilerimizi ortaya çıkarabiliyoruz. 3. İstasyon, Kişisel Gelecek Tasarımı. Artık kendimizi tanıdığımıza göre, yüzümüzü geleceğe dönüp kişisel geleceğimizi tasarlayabiliriz. Kariyer yolculuğunda sadece geçmişi ve bugünü anlamak ve algılamak yetmez, geleceğe de bakmak gerekir. 4. İstasyon, Konumlandırma- Odaklanma-Farklılaşma istasyonu. Kendimizi konumlandırabilmek için 5 soruya cevap aramamız gerekiyor. (Ne yapmalıyım, Nereden başlamalıyım vb.) KÖK modeli, odaklanmayı; kapıları açan anahtar olarak ifade ediyor. Farklılaşmayı ise, "konumlanan odaklanır, odaklanan farklılaşır" mottosuyla yaşanmış hikâyelerle açıklıyor.

5. İstasyon, Değer ve Kişisel Değerleme. Yazarlar, bu istasyonda buraya kadar yaptıklarımızı nasıl değerleyebiliriz sorusuna cevap veriyorlar. Değerlemenin bir markalaşma çabası olduğunu ifade ederek, kişisel değerlemenin beş aşamasını açıklıyorlar: Kişisel Kimlik, İletişim, Kişisel Tanıtım, Kişisel Mentorluk, Rol Model-Kişisel Sosyal Sorumluluk. 6. İstasyon, Kişisel Kimlik-Kişisel Profil-Kişisel Marka. KÖK, eğitimin son aşamasını "Markamız" olarak açıklıyor. Kimsenin cevap veremediği bir soru soruyor. "Markası olan var mı?" Marka denildiğinde genel olarak etiket ve tüketim odaklı bir algımız var, perakende, giyim, ayakkabı markaları geliyor aklımıza. Diğer yandan, kişisel markayı benmerkezci, egosantrik bir yaklaşım gibi görüyor, uzak duruyoruz. Yazarlar, burada önemli bir noktaya değiniyorlar." İsminseninkişiselmarkan."

Aslında hepimizin hazırda bir markası var ama öncelikle biz markamız olduğunun farkında değiliz. Önce bizim farkına varmamız gerekiyor. Bunu kitlelerin bildiği kişisel marka haline getirmek için tüketim ve etiket odaklı değil, üretim odaklı katma değer yaratmamızgerekiyor.

KÖK, Kamil Kasacı ve Mevlüt Güleç, Ceres Yayınları, 286s.