batıl inançlar ve büyü

16 Nisan 2018

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü'nden Dr. Elif Uluğ'un "Osmanlı'da Batıl İtikatlar ve Büyü" adlı kitabı Doğan Kitap'tan çıktı. Çalışma, Osmanlı İmparatorluğu'nda toplum hayatında öne çıkan batıl inançların ve büyünün tarihine ışık tutmayı hedefliyor.

"Osmanlı'da Batıl İtikatlar ve Büyü" adlı eserde, Antik Yunan, Bizans ve Roma, daha sonra da İslamiyet öncesi ve sonrası Arap Yarımadası'nın en sonunda da Orta Asya göçebe Türkmen geleneklerinden yola çıkarak Osmanlı toplumunda büyü ve büyücülük işleniyor. Yazar, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç yıllarında toplumun batıl itikatlarını, büyü, tılsım ve nüshacılığın yani muska yazıcılığının dinsel veya dindışı bir faaliyet olarak görülüp görülmediğini toplumu yöneten devletin gözünden bakarak aktarmayı hedefl iyor. Yazar, Osmanlı'da büyü ve büyücülük algısının ele alındığı kitapta Batılılaşma çalışmaları sırasında edebiyat eserlerinin bu konuyu nasıl ele aldığını ve duruma dair nasıl eleştiriler getirildiğini Ahmet Midhad Efendi, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Halide Edip Adıvar gibi dönemin önemli kalemlerin eserlerinin ışığı altında gözden geçiriyor.

OSMANLI'DA BATIL İTİKATLAR VE BÜYÜ, Dr. Elif Uluğ, Doğan Kitap